Как провести с ребенком незабываемый день?

Превратить каникулы ребенка в активное и веселое времяпровождение? Организовать праздник для малыша и его друзей? Открыть детям мир науки и животных? Думали об этом?

Какой родитель не стремится к тому, чтобы досуг его ребенка был грамотно организован? Для этого сегодня есть масса возможностей. Причем организаторы придумывают не просто развлечения, а полезные и прикладные задания, которые научат малыша самостоятельности, любви к природе, разовьют его эрудицию и навыки. «Одесская жизнь» узнавала, где и как можно провести с ребенком незабываемый день и получить массу положительных эмоций.

Музей интересной науки

Это пространство для семейного отдыха, познавательного, веселого и активного досуга. На территории музея дети будут заняты на протяжении любого времени. А родители смогут подобрать пакетное предложение или отдельные активности и локации для любого бюджета. Невероятные квесты, увлекательные игры и конкурсы, интерактивные научные шоу, кулинарные или творческие мастер-классы, just dance, очки виртуальной реальности, проведение опытов. На территории есть кафе с детским меню.

Возраст: от 4 лет.

от 4 лет. Количество детей в группе: до 25 человек.

до 25 человек. Программы, услуги и время: сценарии праздников: «В гостях у Принцессы», «Феи и эльфы», «Гавайская вечеринка», «Алиса в Зазеркалье», «Вилли Вонка и тайна шоколада», «Супергерои», «Путешествие в Трансильванию», «Майнкрафт», «Научные спецагенты», «Star Wars», «YouTube», «Star Party», «Джуманджи». Пакетное предложение — 3 часа.

сценарии праздников: «В гостях у Принцессы», «Феи и эльфы», «Гавайская вечеринка», «Алиса в Зазеркалье», «Вилли Вонка и тайна шоколада», «Супергерои», «Путешествие в Трансильванию», «Майнкрафт», «Научные спецагенты», «Star Wars», «YouTube», «Star Party», «Джуманджи». Пакетное предложение — 3 часа. Наличие кухни: кафе «Джоуль» и зона отдыха.

кафе «Джоуль» и зона отдыха. Присутствие взрослых: обязательно. Минимальное количество сопровождающих — 2 человека.

обязательно. Минимальное количество сопровождающих — 2 человека. Цены: минимальный пакет для группы до 10 человек: в будни— от 2300 грн.; в выходные — от 2500 грн.

минимальный пакет для группы до 10 человек: в будни— от 2300 грн.; в выходные — от 2500 грн. Время работы: в будни — 10.00-21.00; пт., сб., вс. — до 22.00.

в будни — 10.00-21.00; пт., сб., вс. — до 22.00. Страницы в интернете: min.od.ua и соцсетях: Facebook Instagram

Адрес: пр-т Шевченко, 4е.

пр-т Шевченко, 4е. Телефоны: (098) 393-56-65; (063) 628-11-85; (048) 759-12-57

Контактный зоопарк «Макки-Пакки»

Контактный зоопарк — это принципиально новый способ общения с миром животных. В «Макки-Пакки» условия содержания и воспитания четвероногих собратьев позволяют каждому посетителю, от мала до велика, лично пообщаться с приглянувшимися ему ручными зверьками. Именно здесь вы можете погладить непоседливых питомцев, поиграть с ними и зарядиться пушистым настроением!

Возраст: не ограничен.

не ограничен. Количество детей в группе: не ограничено.

не ограничено. Программы, услуги и время: нет.

нет. Наличие кухни: нет.

нет. Присутствие взрослых: необходимо для детей до 8 лет. Дети старше 8 лет могут посещать зоопарк самостоятельно.

необходимо для детей до 8 лет. Дети старше 8 лет могут посещать зоопарк самостоятельно. Цены: по будням: взрослые и дети от 8 лет — 130 грн.; дети от 3 до 8 лет — 110 грн.

в выходные: взрослые и дети от 8 лет — 160 грн., дети от 3 до 8 лет — 140 грн.

Дети до 3-х лет — бесплатно.

по будням: взрослые и дети от 8 лет — 130 грн.; дети от 3 до 8 лет — 110 грн. в выходные: взрослые и дети от 8 лет — 160 грн., дети от 3 до 8 лет — 140 грн. Дети до 3-х лет — бесплатно. Время работы: ежедневно, 10.00 – 22.00.

ежедневно, 10.00 – 22.00. Страницы в интернете: makki-pakki.com.ua и соцсетях: Facebook: Makki.Pakki.Odessa, Instagram: makki_pakki.

Facebook: Makki.Pakki.Odessa, Instagram: makki_pakki. Адрес: ТРЦ «Сити-Центр», пр-т Небесной Сотни, 2. ТРЦ «Сити-Центр Котовский», ул. Давида Ойстраха, 32.

ТРЦ «Сити-Центр», пр-т Небесной Сотни, 2. ТРЦ «Сити-Центр Котовский», ул. Давида Ойстраха, 32. Телефоны: (073) 0-777-500; (093) 404-1000.

Конный клуб «АЙВЕНГО»

Клуб «Айвенго» предлагает весь спектр услуг в сфере конного спорта. Здесь ребенка также могут познакомить с миром этих грациозных животных. В рамках экскурсии в конный мир дети научатся ухаживать и седлать лошадку, правильно сидеть в седле, узнают много интересного о жизни лошадей, пони и осликов.

Для непосед здесь организуют квесты, которые подарят много эмоций и радости. Для малышей от 5 до 10 лет в «Айвенго» работает Пони-клуб. Также на территории клуба работает центр иппотерапии для детей и взрослых.

Возраст: от 5 лет.

от 5 лет. Количество детей в группе: не ограничено.

не ограничено. Программы, услуги и время: обучение верховой езде, катание на лошадях, фотосессии с лошадьми, Пони-клуб, прокат карет, лошадей, пони, осликов, подарочные сертификаты, прогулки верхом по побережью моря.

обучение верховой езде, катание на лошадях, фотосессии с лошадьми, Пони-клуб, прокат карет, лошадей, пони, осликов, подарочные сертификаты, прогулки верхом по побережью моря. Наличие кухни: нет.

нет. Присутствие взрослых: не обязательно.

не обязательно. Цены: пробный урок верховой езды или разовое посещение для взрослых и детей — 400 грн./1 час.

пробный урок верховой езды или разовое посещение для взрослых и детей — 400 грн./1 час. Время работы: 9.00 – 20.00.

9.00 – 20.00. Страницы в интернете: horse.odessa.ua и соцсетях: Facebook

Адрес: ул. Краснова, 3а.

ул. Краснова, 3а. Телефон: (094) 950-91-52.

Прогулки на катере «Легенда»

Морской бриз, шикарные виды на жемчужину — Одессу, море положительных эмоций. Это можно получить все и сразу! «Где?» — спросите вы. На увлекательной и комфортной морской прогулке на скоростном катере «Легенда», который промчит по волнам Черного моря вдоль одесского побережья. С моря по-новому и еще прекрасней предстанут Воронцовский маяк, Ланжерон, Аркадия. Катера «Легенда» — это современное оснащение и последние технологии судостроения, обзор на 360 градусов во время прогулки, безопасность, комфортабельные мягкие кожаные сиденья и свободное перемещение во время прогулки. Море позитива, эстетическое удовольствие и шикарные фото будут обеспечены.

Возраст: не ограничен.

не ограничен. Количество детей в группе: оптимальное количество пассажиров: 70 человек.

оптимальное количество пассажиров: 70 человек. Программы, услуги и время: морская прогулка на катерах нового тысячелетия, экскурсия, По предварительной бронировке существует возможность аренды катеров и предоставления услуг фотографа.

морская прогулка на катерах нового тысячелетия, экскурсия, По предварительной бронировке существует возможность аренды катеров и предоставления услуг фотографа. Наличие кухни: нет.

нет. Присутствие взрослых: обязательно.

обязательно. Цены: пн.-чт. — 150 грн.; пт.-вс. — 200 грн.

пн.-чт. — 150 грн.; пт.-вс. — 200 грн. Время работы: 11.00 – 20.00.

11.00 – 20.00. Страницы в интернете: legenda.net.ua и соцсетях: Facebook и Instagram.

Facebook и Instagram. Адрес: пляж «Ланжерон», набережная дельфинария «Немо».

пляж «Ланжерон», набережная дельфинария «Немо». Телефон: (050) 234-05-82.

«Love-Оdessa»

Это экскурсия для детей с элементом квеста. Для самых юных и любознательных организаторы приготовили путешествие во времени по центру Одессы. Дети не просто слушают, а становятся активными участниками событий. Как настоящим сыщикам им предстоит разгадать загадки и найти много нового и интересного, а главное — ответить на ряд вопросов. В ходе экскурсии с элементами квеста дети познакомятся с главными достопримечательностями города и в увлекательной форме узнают все об истории Одессы. Экскурсия проходит на ярких электромобилях.

Возраст: от 7 лет.

от 7 лет. Количество детей в группе: для уже организованных групп — от 10 человек.

для уже организованных групп — от 10 человек. Программы, услуги и время: пешая экскурсия — 2-2,5 часа.

пешая экскурсия — 2-2,5 часа. На электромобиле — 1,5 часа.

Наличие кухни: нет.

нет. Присутствие взрослых: необходимо для детей до 7 лет.

необходимо для детей до 7 лет. Цены: 100-150 грн., 1 сопровождающий на 10 человек бесплатно.

100-150 грн., 1 сопровождающий на 10 человек бесплатно. Время работы: 10.00 – 19.00.

10.00 – 19.00. Страницы в интернете: love-odessa.od.ua и соцсетях: Facebook Instagram

Адрес: оперный театр, центральный вход.

оперный театр, центральный вход. Телефоны: (096) 321-01-23; (095) 753-37-93; (067) 489-29-28 — Viber, WhatsApp.

Подготовила Татьяна СЯРОВА