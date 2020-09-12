12 сентября в Украине отмечают День физкультуры и спорта. В честь этого дня «Одесская жизнь» собрала для вас полезные материалы на тему здорового образа жизни, чтобы наши читатели всегда оставались в тонусе и были так же сильны и здоровы, как наши спортсмены.

Для здоровья

Контрастный душ — это вид закаливания организма, который заключается в поочередном обливании тела теплой и холодной водой. Он придает силы, снимает стресс и улучшает здоровье за короткий период времени.

При регулярном использовании контрастный душ помогает сердечно-сосудистой системе адаптироваться к жаре и холоду. Улучшает циркуляцию крови, работу лимфатической системы и метаболизм. Домашнее закаливание активирует гормон адипонектин, который расщепляет жир и доставляет глюкозу в мышцы.

Также контрастный душ способствует быстрому восстановлению после тяжелых физических нагрузок, рабочего дня, травм и болезней. Еще один приятный бонус — это омоложение кожи. Душ расслабляет мышцы и снимает боль в плечах и шее. И конечно же, резкая смена температуры воды укрепляет иммунную систему, помогает бороться с ОРВИ и инфекциями, успокаивает мигрень.

Для эмоций

После контрастного душа организм получает прилив сил и энергии. Сердце начинает пульсировать, а кровь активно циркулировать по телу, в итоге — сонливость и усталость уходят. Многие спортсмены и люди, практикующие закаливание, убеждают, что контрастный душ борется с состоянием стресса. Быстрый холодный душ помогает справиться с депрессией и апатией. Горячий душ подарит организму релаксационный эффект, который очень важен для хорошего сна.

Как правильно принимать?

Контрастный душ нельзя принимать утром сразу после сна — подождите около часа, нельзя применять процедуру позже чем за два часа до сна. Душ всегда нужно начинать с теплой воды, постепенно добавляя горячую, и заканчивать холодной водой.

Сначала постойте под теплой водой не менее пяти минут. Далее включайте прохладную (но не ледяную) воду на 40–60 секунд, после чего переходите к горячей воде также на 40–60 секунд. Повторите последовательность три раза, завершите процедуру холодной водой.

ВАЖНО

Контрастный душ можно принимать не всем. Перед проведением процедуры проконсультируйтесь со своим семейным доктором.

Каким должен быть пульс?

Пульс — это показатель работы нашего сердца. На пульс может влиять самочувствие, вес, физическая активность. Долгое время «нормальным» пульсом считали 60-80 ударов в минуту, однако учитывая современный ритм жизни, у здорового человека пульс может быть и 55-60 ударов. Если пульс без каких-либо причин снижается ниже 50 ударов, то это может свидетельствовать о патологическом состоянии. Вы можете испытывать слабость, тошноту, головокружение.

Где и когда измерять пульс?

Пульс измеряется путем подсчета количества ударов сердца за одну минуту или за 30 секунд, умножая на два. Его измеряют, прикоснувшись к запястью, боковой части шеи, сгибу локтя. Проще всего проверить пульс на запястье:

поместите три пальца на запястье;

слегка нажмите, чтобы почувствовать пульс под пальцами;

подсчитайте каждый удар в течение 30 секунд;

умножьте количество ударов на два — это и будет ваш пульс в минуту.

Измерять пульс лучше в спокойном состоянии, когда вы сидите или лежите, не испытываете стресса и не болеете.

Мифы и факты

Миф. Низкий пульс в покое указывает на слабое сердце.

Факт. Наоборот, низкий пульс в покое говорит о сильном и здоровом сердце. К примеру, у спортсменов пульс может быть от 40 до 60 ударов в минуту.

Миф. Неровный пульс указывает на сердечный приступ.

Факт. Неровность пульса может быть вызвана усталостью, стрессом, выпитым алкоголем, кофеином, простудой или лекарствами, эмоциями. Это может стать и причиной высокой частоты пульса — около 80 ударов в минуту.

Миф. Если пульс в порядке, то и давление нормальное.

Факт. Наш организм может поддерживать нормальное кровяное давление при повышенном или пониженном пульсе.

Фото: www.spa-oteli