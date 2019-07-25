Как подобрать удобную миску на подставке для собак

Опытные заботливые хозяева знают, что комфорт собаки зависит от многих мелочей, в том числе от правильного выбора миски.

Пластиковые модели легко деформируются и выделяют вредные вещества, а отдельно стоящие легко передвигаются во время еды или игры. Хорошей альтернативой последних лет стали миски на подставке. Разбираемся, чем они хороши и как подобрать подходящую для вашего пса модель.

Преимущества миски для собак на подставке

Удобство. Такие варианты малоподвижны, плохо скользят по поверхности, практически не переворачиваются и не передвигаются. Благодаря этому не придется убирать весь пол вокруг и переживать, что пушистый проказник задвинет еду под шкаф.

Польза для здоровья. Когда собачья миска расположена прямо на полу, питомцу приходится слишком низко наклоняться к земле, что затрудняет движение еды по пищеводу.

Границы для остальных питомцев. Если в вашей семье живут собаки разных размеров или компанию им составляют коты, то для их же дисциплины и здоровья стоит разделить источники питания.

Многие ошибочно считают, что приобретать специальные миски для собак — глупая затея, так как в природе животные обходятся без них. Но домашние питомцы питаются другой пищей, а также делают это иначе: по-другому захватывают корм, по-особенному его пережевывают. Поэтому сделать этот процесс максимально комфортным — обязанность любого хорошего хозяина.

Миска на подставке — оптимальный вариант как для крупных собак, так и для пород помельче. Особое внимание стоит обратить на объем миски, высоту подставки, количество разъемов для еды и воды, возможность регулировать высоту изделия.

Естественно, для собак покрупнее подойдут миски на высокой подставке большого объема. Необязательно (зачастую даже вредно) наполнять миску едой до краев. Крупная миска нужна, чтобы псу было удобнее зачерпывать еду, а не для того, чтобы больше в нее поместить. Собакам поменьше или даже кошкам можно смело выбирать варианты размера S. Животным с плоскими мордами лучше брать соответствующую посуду, питомцам с острыми носиками — варианты поглубже.

Возможность регулировать высоту помогает адаптировать посуду по мере взросления питомца. Если ваша подставка предусматривает такие возможности, то вы сможете использовать одну модель на протяжении нескольких лет.

Что касается материала — хорошим выбором послужит нержавеющий металл. Он не окисляется, не деформируется, долгое время сохраняет форму, не выделяет вредных веществ.