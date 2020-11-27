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Как подготовить свой автомобиль к зиме в Одессе?

Как подготовить свой автомобиль к зиме в Одессе?

Последние несколько лет зима в Одессе выдается довольно теплой, однако в любой момент она может показать свой нрав и добавить лишних нервов.
«Одесская жизнь» при консультации автоэксперта Александра Руденко подготовила для вас несколько советов, которые помогут подготовить своего железного коня к холодам.

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Замена резины

Каким бы банальным не был данный совет, но многие водители совершают ряд ошибок, связанных с переходом на зимний комплект шин. Главная из таких ошибок — затянуть с заменой резины. Это нужно делать не с первым снегопадом, как некоторые думают, а уже при температуре ниже 5 градусов Цельсия. Оказаться на заснеженной дороге в летних «тапочках» чревато убийственными последствиями.

Также ошибкой считается езда на изношенной старой резине. По своим свойствам и эффективности она ничем не лучше летней.

Незамерзающая жидкость

Как и с шинами, не стоит затягивать, дабы залить незамерзайку. Это следует делать уже сейчас, до наступления серьезных холодов. Летняя стеклоомывающая жидкость или простая вода замерзает уже при нулевой температуре, а лед в бачке и патрубках может доставить немало хлопот.

«Наши водители часто пытаются сэкономить и смешивают незамерзающую жидкость с водой. Этого делать не рекомендуется, чистая лотерея, ведь температура замерзания получившейся смеси может быть непредсказуемой», — рассказывает эксперт.

Проверяем аккумулятор

Зимой автомобильный аккумулятор несет гораздо большую нагрузку, нежели в теплую пору, поэтому и разряжается он быстрее, а заряжается дольше. В сильные морозы даже исправные аккумуляторы могут просто отказываться работать, поэтому батарею нужно проверить заранее. Особенно, это касается аккумуляторов возрастом более пяти-шести лет.

Защищаем кузов

Если вы храните машину на улице, дабы каждое утро не очищать в спешке свое авто от снега, купите обычный кузовной чехол. Поврежденные места следует подлатать перед наступлением холодов. Зимой также стоит чаще мыть машину, в особенности колесные арки и днище. Главное правило — не стоит мыть машину в мороз горячей водой — это прямой путь к коррозии.

Что стоит положить в багажник

Помимо щетки для снега, скребка для льда и складной лопаты, в зимний набор автомобилиста стоит добавить набор тряпок, фонарик и комплект проводов для аварийного запуска двигателя.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам избежать различных неприятностей предстоящей зимой. Берегите себя!

Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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