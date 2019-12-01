Как платить за газ: самые актуальные вопросы по газоснабжению

Подавляющее большинство граждан ежедневно пользуются природным газом, готовя пищу, подогревая воду, отапливая жилье. При этом у горожан и жителей сельской местности не заканчиваются вопросы, связанные с ценами на голубое топливо, эксплуатацией специального оборудования, льготами и субсидиями в отношении газовых квитанций. Мы подготовили ответы на самые актуальные вопросы наших читателей. В этом нам помогли специалисты компаний «Одессагаз-Поставка» и «Одессагаз».

Как льготникам платить за газ после монетизации?

Сейчас, после начала процесса монетизации льгот на коммунальные услуги — с октября 2019 года, граждане получают льготы двумя способами: безналичным и наличным расчетом. При безналичном расчете государство перечисляет льготную помощь в виде платежа в «Ощадбанк», а те в свою очередь переводят деньги на счет компании «Одессагаз-Поставка». Об оплате банк информирует потребителя СМС-сообщением.

Другие льготники получают помощь наличными, при условии, если они написали соответствующее заявление и подали его в управления социальной защиты до 15 октября. В таких случаях человеку необходимо самостоятельно и полностью рассчитаться за потребленный газ. Для этого можно выбрать удобный банк, отделение почты или электронную платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которые устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис.

Нужно ли сообщать газовое хозяйство о замене газового оборудования на аналогичное?

Если вы хотите заменить газовое оборудование на аналогичное, даже если его мощность и местоположение не меняется, вам необходимо обязательно обратиться в службу «Одессагаз». Специалисты газового хозяйства выполнят все работы и оформят необходимые документы. В случае замены газового оборудования без участия специализированного предприятия и оформления соответствующей документации, компания «Одессагаз» может вынуждено отключить вас от системы газоснабжения. Исправление ситуации и переподключение — за счет абонента.

Влияет ли неоплаченная сумма «Рекомендованного аванса» на платежки за газ?

Рекомендованный аванс не является обязательным к оплате. Обратите внимание, что в квитанции имеется последняя строка, которая называется «Фактически оплачено абонентом». В этой строке можно указать сумму за фактически потребленный газ.

Если потребитель не желает платить рекомендованный аванс, это никак не отразится на его расчетах с «Одессагаз-Поставкой» и не станет причиной задолженности за потребленное голубое топливо.

Фото: verge.zp.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!