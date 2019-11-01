Как, где и почем: все об установке газового счетчика в Одессе

Бесплатная установка и оформление индивидуальных газовых счетчиков по государственной программе АО «Одессагаз» происходит по графику: в установленный период счетчики ставят для тех, у кого имеется соответствующие газовое оборудование. Но можно и поставить счетчик самостоятельно. Мы расскажем как это сделать.

Кто занимается установкой газового счетчика?

Для установки газового счетчика за свой счет необходимо обратиться в лицензированную компанию, заключить договор на проведение монтажных работ и оплатить услугу.

Компания АО «Одессагаз» также проводит такие работы. Для этого необходимо обратиться в отделения компании, которые находятся по адресам:

ул. Одария,1, телефон: (048) 705-36-46;

ул. Успенская, 48, телефон: (048) 705-39-13;

ул. Пироговская.3, телефон: (048) 705-39-06;

ул. Композитора Нищинского, 16, тел.: (048) 705-39-06;

ул. Генерала Бочарова, 17, телефон: (048) 705-39-04;

Люстдорфская дорога, 58а, телефон: (048) 705-39-29;

ул. Рихтера, 125/2, телефон: (048) 705-39-15;

ул. Сахарова,20, телефон: (048) 705-39-18;

ул. Мясоедовская, 24/26, телефон: (048) 705-39-10.

Какие документы нужны для установки счетчика?

Для проведения работ по монтажу счетчика на природный газ необходим такой пакет документов:

договор на газоснабжение;

паспорт и идентификационный код (оригинал и копия);

свидетельство о праве собственности и техпаспорт.

Кроме того, представители облгаза перед проведением работ могут проверить собственника квартиры на наличие неоплаченных счетов по газу, а также провести осмотр помещения на наличие технических нарушений (например, неисправные вентиляционные каналы и дымоходы).

Проверьте!

Потребитель, принимая работы, подписывает акт приема счетчика в эксплуатацию. С этим документом в газораспределительной компании производится регистрации газового счетчика.

Инспекция и последующее опломбирование прибора учета выполняется сотрудником газовой службы. Если потребитель устанавливает счетчик за свой счет, то собственником прибора будет сам потребитель. Он же несет ответственность за повреждение счетчика газа, пломб на нем, нарушение целостности или повреждение поверочного клейма.

Сколько стоит установка газового счетчика?

Стоимость монтажа индивидуальных приборов учета природного газа рассчитывается исполнителем и зависит от сложности и объема работ, а также цены счетчика. В среднем, затраты на установку газового счетчика в Одессе составляет порядка 4 тысяч гривен:

стоимость газового счетчика (от 1000 до 1800 грн.),

стоимость проекта (около 1500 грн.),

стоимость монтажных работ (в среднем 1500 грн.

Фото: s.0462.ua