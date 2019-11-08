Этот день в истории Одессы: деньги на памятник Воронцову собирали всем миром

Ровно через семь лет после смерти — 8 ноября 1863 года в Одессе был торжественно открыт памятник Михаилу Воронцову. Это был второй памятник, установленный в городе, после памятника Ришелье.

Идея установить памятник Новороссийскому генерал-губернатору принадлежала Михаилу Толстому. Одесситы идею одобрили, а император Александр ІІ одним из первых пожертвовал на строительство памятника три тысячи рублей из собственных средств. Деньги на памятник вносили как члены царской фамилии, так иностранцы и обычные горожане.

Создание памятника поручили известному мюнхенскому скульптору Фридриху Бруггеру, работы которого находятся в Зале Славы и украшают Триумфальные ворота в Мюнхене. Для создания статуи скульптор воспользовался последним портретом Воронцова, кисти немецкого живописца Франца Крюгера, и сходство получилось практически полным. Архитектором памятника стал Франц Боффо.

Фигуру Воронцова отлили из бронзы, а постамент вырезали из редкой породы гранита — крымского диорита, добытого вблизи горы Аю-Даг, на территории имения Потемкина. Чтобы отколоть камни от гранитного массива, пришлось закладывать пороховой заряд. Таким образом были добыты 11 камней, самый маленький из которых весил более трех тонн. Для доставки глыб к кораблю, их пришлось перетаскивать практически вручную, так как из-за скал и оврагов использовать тягловую силу было невозможно. Более трех месяцев этой работой занимались около 70 человек.

Погрузить камни в корабельный трюм не удалось из-за их веса и размеров, а сильный ветер, который начался во время путешествия, едва не перевернул судно. Но все окончилось благополучно, если не считать, что по прибытии в Одессу камни вновь пришлось доставлять к месту установки памятника при помощи рабочих.

На открытие и освящение монумента собралась вся Одесса. Высота готового памятника составляла более восьми метров, из которых 3,2 метра приходится на бронзовую фигуру князя. Ограда состояла из 12 чугунных тумб, украшенных гербом Одессы и цепями. На барельефах памятника изобразили сцены сражений, в которых отличился Воронцов.

В 2009 году памятник Михаилу Воронцову принят под охрану государства как памятник монументального искусства национального значения.

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