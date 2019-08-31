Экспертиза качества: как выбрать вкусный и полезный творог

Каждый из нас знает, что творог полезен для здоровья. Однако, чтобы этот продукт действительно принес пользу, он должен быть высокого качества. Исследователи центра экспертиз «ТЕСТ» решили проверить, все ли производители творога придерживаются технологических норм. Для этого были отобраны восемь образцов торговых марок: «Галичина», «Білоцерківський», «Волошкове поле», «Повна чаша», «Злагода», «Смаковеньки», «Український», «Хуторок».

Фальсификаты и кишечная палочка

В первую очередь эксперты проверили жирнокислотный состав творога, а также соответствие жирности, наличие крахмала, кишечной палочки и количество молочнокислых бактерий.

В самом начале проверки были выявлены фальсификаты. Посторонний жир был найден в твороге «Злагода» – 8,4%. В марке «Смаковеньки» вместо заявленных 9,5% жирности было обнаружено всего 7,4%. Также в этом образце нашли кишечную палочку.

В твороге «Хуторок» были обнаружены крахмал и кишечная палочка.

Следует также отметить, что не во всех образцах творога нашли молочнокислые бактерии, которые обязательно должны присутствовать в данной продукции. Так, в образце «Білоцерківський» молочнокислых бактерий было мало, а в твороге «Злагода» их вообще не обнаружили.

Кто неправильно упаковал?

В основном к упаковке претензий не было. Замечание было высказано только в адрес торговой марки «Смаковеньки» – творог продается в мягком полиэтиленовом пакете.

За маркировку оценки были незначительно снижены в связи с тем, что производители не указали количество молочнокислых бактерий.

По вкусу и запаху вся тестируемая продукция экспертам понравилась. Даже творог торговой марки «Злагода», хотя в его составе был выявлен растительный жир.

По результатам исследования тестируемые образцы получили следующие оценки:

«отлично» – «Галичина», «Повна чаша» и «Український»;

«хорошо» – «Волошкове поле»;

«удовлетворительно» – «Білоцерківський»;

«очень плохо» – «Злагода», «Смаковеньки» и «Хуторок».

*Данные по состоянию на 12 августа 2019 года. Будем надеяться, что на сегодняшний день все производители учли выявленные недостатки и устранили их.

Тестируем дома

Чтобы определить, есть ли в твороге крахмал, нужно взять ложку продукта и капнуть на него несколько капель йода. Если творог посинел, то в нем содержится крахмал. Если остался светло-желтым – продукт натуральный.

Чтобы выявить наличие растительных жиров, нужно налить в стакан теплую кипяченую воду. Добавить чайную ложку творога, размешать и оставить на 2-3 минуты.

Если на поверхности появились жирные пятна – в составе творога присутствуют растительные жиры.

Фото: vokrugsveta.ua