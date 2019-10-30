Экологи советуют: где в Одессе лучше не дышать «свежим воздухом»

Муниципальные лаборатории продолжают рапортовать о «незначительных превышениях» содержания вредных веществ в одесском воздухе. В основном — на оживленных транспортных развязках. Официальные экологи советуют, выбирая место для прогулок на свежем воздухе, держаться ближе к морю и зеленым зонам. Однако независимые специалисты и общественники предупреждают: не все так просто, временами опасно дышать и в парке у моря.

Трасса здоровья — не так уж и здорово?

Муниципальная передвижная лаборатория при проверке зафиксировала незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в центре, на автовокзале, в жилмассиве Таирова, в районе проспекта Небесной Сотни. При этом в прибрежной зоне зафиксировано минимальное содержание загрязняющих веществ в воздухе. Но экологи-общественники вносят порт в список главных загрязнителей воздуха в центре города. Сказывается и нефтеперевалка, и постоянная работа судовых двигателей, и автотрафик. Не в последнюю очередь загрязняет воздух даже простая пересыпка грузов.

– Сейчас концепция отношения к пылевым частицам поменялась, – объясняет представитель «Зеленого листа» Владислав Балинский. – Независимо от происхождения, пылевые частицы приводят к развитию аутоимунных заболеваний, астмы и так далее. Но пыль, возникающая при пересыпке тех же зерновых, крайне легкая и летучая, то есть перемещается на большие расстояния. И она содержит плевру и прочее, с большим содержанием белка, что является мощнейшими аллергенами. А постоянное воздействие твердых частиц пыли на слизистую дыхательных путей также приводит к бронхитам и астме.

Продолжает тревожить и припортовый завод.

– Не знаю, в каком состоянии сейчас его мощности, но это производство, связанное с очень опасными веществами, в том числе аммиаком. Это уже смертельный уровень опасности. Периодически, буквально 2-3 года назад, возникали жалобы на странный запах в районе Пересыпи. Я точно знаю запах аммиака, и я его тоже ощущал в Приморском районе. Выбросы были ощутимые, в определенное время, по ночам. И никаких объяснений от властей так и не поступило.

Напомним, замеры, проведенные активистами в начале октября в парке Шевченко показали превышение вредных веществ от нормы минимум в несколько раз, а по некоторым — в десятки.

– Замеры производились в дождливый день, когда часть диоксида серы, например, растворилась в тумане, образовав сернистую кислоту, которую не улавливали приборы. Но ею мы тоже дышим, не удивляйтесь постоянным бронхитам и болям в горле, – уточняет эколог.

Когда мы видим туман и смог

Когда мы визуально видим смог, состоящий на 90% из твердых частиц, параллельно он содержит в себе и различные вредные для здоровья оксиды, альдегиды, бензол, которые не видимы. По содержанию смога в атмосфере уже можно судить о качестве атмосферы. Увидев в городе смог, мы обоснованно предполагаем, что будет и все эти прочие загрязнители.

Если на протяжении нескольких дней держится безветренная погода с периодическими туманами, это вызывает повышенную опасность накопления смога.

– Известный «черный день» в Лондоне, когда установилась такая погода, привел к гибели нескольких тысяч людей, – напоминает Владислав Балинский. – Люди, выходящие в такие дни на утренние пробежки, должны понимать, что получают заряд вредных веществ гораздо больший, чем те, кто остались дома. Допустим, бегая даже в районе парка Шевченко или порта, вы получите однозначно эффект, отличный от оздоровления.

Так что эколог советует скорректировать маршрут и в туманные дни бегать в районе 16-й станции Большого Фонтана, к примеру, а то и вовсе пропустить прогулку.

Самые «грязные» точки

Прогуливаться «на свежем воздухе» особенно не рекомендуют в нескольких районах. По результатам мониторинга, это автовокзал, проспект Небесной сотни, ул. Паустовского/Добровольского, Ивановский путепровод, улицы Большая Арнаутская и Старопортофранковская, Таможенная площадь. Там наблюдается превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ, в том числе по оксиду углерода, сероводорода, аммиака, диоксида азота, диоксида серы и углеводородов.

На улице Парковая возле Дюковского сада воздух наиболее загрязнен, это место с одним из худших показателей. На втором месте – улица Армейская в Приморском районе, на третьем – Люстдорфская дорога.

Экологи напоминают, что город по-прежнему не охвачен полноценной сетью датчиков уровня загрязнения воздуха. Так что пока остается только следить за отрывочной информацией, полученной после очередных замеров, и делать выводы. Не только о том, где и когда лучше выйти на пробежку или прогулку с ребенком, но и решая вопрос о районе, жить в котором окажется безопаснее для здоровья.

Фото: rubryka.com