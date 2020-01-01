История из жизни: о чудесах, любви и новогодней игрушке

Накануне зимних праздников нам особенно хочется верить в чудеса – недаром новогодние кинофильмы с неизменным хеппи-эндом пользуются такой любовью зрителей. Но иногда волшебство происходит совсем рядом с нами, подтверждение этому – история о ретро-игрушке, совершившей настоящее чудо. А узнали мы о ней благодаря письму нашей читательницы Ольги Кошман.

«Ватный доносчик» и ошибка почтальона

– Запах ели и мандаринов, дефицитные шоколадные конфеты в блестящих обертках – все это приятные новогодние воспоминания моего детства, – рассказывает Оля. – Но все же главным героем каждого зимнего праздника была необычная старая игрушка, сделанная из ваты, – мальчик – Новый год, который обязательно приходил ко мне под елку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будучи малышкой, я и ждала, и боялась его прихода. Ведь символ Нового года не только приносил мне хорошие подарки, но и, по словам мамы, подробно рассказывал ей, как я вела себя все минувшие 12 месяцев: когда была хорошей девочкой, когда шкодничала… А появился этот «ватный доносчик» в нашем доме весьма необычным образом.

Однажды, лет 70 назад, под Новый год старший брат Олиного дедушки Иван неожиданно получил посылку с елочными игрушками и конфетами. Жил он один и никаких подарков по почте ни от кого не ждал, поэтому посылке очень удивился. После долгих разбирательств и расспросов соседей оказалось, что произошла ошибка. Иван выяснил, что посылка предназначалась вовсе не ему, а жильцам другой улицы, просто почтальон неправильно прочел неразборчиво написанный адрес на ящичке.

Неслучайная встреча

Забирать посылку пришла молодая женщина с сыном (оказывается, это ее мама прислала дочке с внуком подарки к празднику). А поскольку за окном разыгралась вьюга, Ваня пригласил гостей на чай. За столом молодые люди неожиданно для себя разговорились. Угощая Марию и Жору печеньем и вишневым вареньем, Иван поведал им о северных краях, в которых часто бывал по работе, а также о том, что несмотря на насыщенную впечатлениями жизнь, он так и не встретил свою вторую половинку. Маша в ответ рассказала о погибшем муже, родителях, живущих в Ярославле, и смысле своей жизни – маленьком сыне. Так, за разговором, незаметно прошел тот вечер. На прощанье Жора подарил своему новому другу дяде Ване одну из присланных бабушкой игрушек – малыш – Новый год с подарком в руке шагает по планете. При этом ребенок высказал явное недовольство по поводу отсутствия в доме у дяди елки: мол, где же теперь жить новогоднему мальчику?!

Спустя ровно год в квартире Ивана стояла нарядная лесная красавица. На ее верхушке сияла звезда, а еловые ветви украшали яркие шары, блестящие снеговики и самовары, а также настоящие яблоки и конфеты. Маленький Георгий, пыхтя от усердия, писал письмо Деду Морозу, а счастливые молодожены Ваня и Маша – поздравительные открытки своим родным…

Когда несколько лет спустя Иван с семьей переехал в Россию, многие вещи они не стали забирать с собой, а оставили родственникам.

***

– Долгие годы моя бабушка хранила в комоде ящик с их новогодними игрушками в память о красивой и необычной истории любви, потом эти украшения «переехали» в кладовку и какое-то время считались пропавшими, – рассказывает Ольга Кошман. – Но однажды моя мама случайно обнаружила старый ящик. Когда его открыли, некоторые игрушки из поролона рассыпались от времени, многие стеклянные шары оказались разбитыми… Зато сохранившиеся раритеты я теперь берегу с особым трепетом. Ведь они хранят в себе частичку истории нашей семьи и моего детства, а также напоминают о том, что чудеса случаются, нужно только в них верить!

Ирина Лебединец

Фото: Ольга Кошман

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