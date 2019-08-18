История: идеи одессита Шарля Эфрусси использовали для парижского театра

190 лет назад в семье одесских и европейских торговцев и банкиров в канун Рождества появился на свет Шарль Эфрусси. Вместо того чтобы продолжать дело отца и деда Шарль выбрал для себя совершенно противоположный путь — стал искусствоведом, редактором, издателем и критиком. Он популяризировал творчество импрессионистов, и за вклад в развитие искусства был удостоен ордена Почетного легиона.

Живопись предпочел коммерции

Первый представитель династии Иоахим Эфрусси приехал в Одессу из Бердичева. Он был купцом 1-й гильдии и занимался торговлей зерном — самым прибыльным на то время делом. В портовом городе было намного больше возможностей для торговли, чем в сухопутном Бердичеве, и купец быстро превратился в негоцианта. Семейное предприятие стало расти — Эфрусси открыл банк сначала на родине, а затем в Париже и Вене.

У Иоахима было шестеро детей и восемь внуков, одним из которых и был меценат Шарль Эфрусси. Правда, в Одессе Шарль прожил всего 10 лет, после чего его отец перебрался в Европу — завоевывать финансовый рынок. Сначала семья жила в Вене, а когда банковский бизнес укоренился на благодатной европейской почве, Эфрусси переехали в Париж.

Когда дети подросли, фамильное дело передали в руки старших братьев, а Шарлю предоставили свободный выбор рода деятельности. Конечно, ему никто не запрещал продолжать семейное дело и стать крупным торговцем или банкиром, однако у Шарля не было особой склонности к этим занятиям. В глубине души он был даже рад тому, что преумножать семейный капитал доведется его братьям. Сам же он предпочитал занятия для души — живопись и литературу.

Шарль отправился в длительное путешествие по Италии, благо в деньгах недостатка никогда не испытывал. Здесь он познакомился с шедеврами Ренессанса и начал коллекционировать картины и предметы искусства.

Через год Эфрусси вернулся в Париж под впечатлением от итальянских городов и музеев. Он стал обрастать знакомствами в мире богемы, писать критические обзоры, и даже выпустил книгу о творчестве средневекового художника Альбрехта Дюрера. Он быстро приобрел вес в мире искусства, с ним советовались, к его мнению прислушивались. А его «Газета изящных искусств» была одной из самых влиятельных во Франции.

Стебель спаржи по цене золота

Когда появились первые полотна импрессионистов, общество их не приняло, обвинив художников в аморальности. Однако Эфрусси, который обладал отменным художественным вкусом и чутьем, необычные полотна понравились, и он стал покупать эти картины для своей коллекции. Однажды он заказал французскому художнику Эдуарду Мане натюрморт «Пучок спаржи», и пообещал заплатить живописцу за работу немалую сумму — 800 франков. Но, взглянув на готовое полотно, он понял, что картина стоит намного дороже, и выписал художнику чек на 1000 франков. История на этом не закончилась. Через несколько дней Мане, обладавший отличным чувством юмора, прислал заказчику холст, на котором был изображен всего один стебель спаржи. Подпись под картиной гласила: «Высылаю стебель, который выпал из вашего пучка».

Парижские художники признавали Шарля Эфрусси крупнейшим авторитетом в мире искусства, а в благодарность делали его героями своих произведений. Он был близким другом Огюста Ренуара и помогал ему получить первые заказы на картины. И художник увековечил его на своем полотне «Обед лодочников» — в правом верхнем углу, спиной к зрителю.

Кстати, именно по совету Эфрусси самые состоятельные люди Франции — финансисты, банкиры, торговцы — стали покупать картины молодых художников-импрессионистов и украшать ими особняки, а также заказывать портреты своих родных. За такую помощь живописцам Эфрусси в Париже так и называли — «денди с улицы Монсо, который посвящает в художники».

Эфрусси был влюблен в чужую жену

Кроме художников, Эфрусси покровительствовал и литераторам. Он был первым заказчиком писателя Марселя Пруста, который сейчас считается одним из самых значительных мировых авторов. И свой перевод «Амьенской бибилии» Пруст посвятил одесситу-меценату: «Мсье Шарлю Эфрусси, который всегда был добр ко мне», а кроме того, использовал его как прототип для одного из своих героев.

Имя Эфрусси осталось и в архитектурных анналах. Когда у банкира Исаака Камондо появилась идея построить на Елисейских полях здание для концертов, он обратился за советом именно к Шарлю. Тот предложил несколько идей, которые через десяток лет, когда театр наконец построили, были воплощены в жизнь — скульптуры и витражный потолок-купол.

Потомков Шарль Эфрусси не оставил. Он никогда не был женат, так как был влюблен в Луизу Каэн д’Анвер, которая была замужем за представителем другой крупной банковской династии. Умер Шарль Эфрусси в 55 лет, и все свое богатейшее состояние и уникальные коллекции завещал племяннице Фанни. А в начале XXI века в Одессе побывали потомки Эфрусси — Эдмунд и Томас.

Училище имени Эфрусси

На Старопортофранковской улице, 40, в 1868 году семейство Эфрусси основало 4-классное городское училище. Через несколько лет оно стало 6-классным и императорским указом ему было присвоено название «Городское училище Ефрусси» (именно так в то время писали фамилию меценатов). Сейчас в этом здании средняя школа № 99.

Спасенные нэцке

Шарль Эфрусси собирал предметы японского искусства и обладал богатейшей коллекцией нэцке. Коллекция из 264 костяных фигурок едва не погибла во время Второй мировой войны. Фашисты, которые заняли особняк Эфрусси, приказали слугам хозяев паковать все подряд произведения искусства, которых в особняке было великое множество. Одна из служанок — Анна каждый день выносила в кармане по нескольку нэцке, а дома зашивала их в матрас. Таким образом она спасла уникальную коллекцию, которую потом вернула внучке хозяина. Сейчас нэцке находятся в Лондоне.