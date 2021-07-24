Мы привыкли, что одежду черного цвета надевают в знак траура, в белом выходят замуж, желтый считаем символом разлуки, синий – печали, а красный – агрессии. При этом мало кто задумывается о том, почему мы приписываем тому или иному цвету определенные качества.

Белый: цвет королей

Начиналось все в античные времена, когда римские патриции носили белую одежду в знак того, что они – избранные и им не приходится выполнять грязную работу. Потом белую одежду примерили французские короли, решив, что они не хуже, а даже лучше патрициев. С тех пор белый цвет стал ассоциироваться с высоким происхождением и поэтому ему стали приписывать самые положительные качества. А вот наряд невесты еще каких-то 200 лет назад был вовсе не белым – на свадьбу девушка надевала лучшее платье, чаще всего красное. Моду на белый подвенечный наряд задала английская королева Виктория в 1840 году.

Черный: цвет покаяния

Для древних людей черный цвет был связан с ночной тьмой – временем тревоги и опасности. Поэтому считалось, что все черное связано со смертью, и черный цвет носили только в знак траура. Так продолжалось много лет, пока папа Иннокентий III в 1193 году не «реабилитировал» черный цвет, назвав его цветом покаяния. А в светскую моду черный цвет ввел бургундский принц Филипп Добрый, один из самых влиятельных правителей Европы.

Впрочем, есть и отступление от правил: в Японии черный считается цветом радости, а в Китае и Австралии цвет траура – белый. Белый траур носила и Мария Стюарт.

Красный: цвет революций

Красный цвет в разное время считался символом любви и войны. В средние века одежда красного цвета была очень дорогой, так как изготовление такой краски было трудоемким процессом. Было время, когда она ценилась наравне с золотом, и из-за этого красную одежду считали праздничной. Кроме того, красный плащ считался принадлежностью воина, так как на нем не была заметна кровь, а французские революционеры носили красные колпаки. Все это создало красному цвету репутацию агрессивного и мятежного.

Синий: цвет Богородицы

Синий европейцы использовали редко, так как эта краска была очень дорогой. С появлением христианства на иконах в синем плаще стали изображать Деву Марию, и синий стал олицетворением женственности и целомудрия. Постепенно этот цвет находил поклонников и среди монархов – французский король Филипп Август вместо красного платья стал носить синее. Но сильнее всего на символику цвета повлияли протестанты. Богослов Мартин Лютер считал, что золотой и красный – цвета греха, а настоящий христианин должен носить цвета природы – синий и зеленый. Возможно, из-за протестантской суровости синий позже стал восприниматься как цвет депрессии и подавленности.

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Зеленый: цвет ведьм

В Европе зеленый цвет вошел в моду благодаря папе Иннокентию III, который четко разграничил, когда надевать одежду того или иного цвета. Белый – во время праздника, черный – покаяния, а зеленый – во всех других случаях. Однако популярным зеленый был недолго: после крестовых походов выяснилось, что зеленый – священный цвет мусульман. Тогда зелеными стали изображать ведьм – воплощение зла. А так как считалось, что они постоянно варят зелья, то зеленый стал заодно и символом аптекарей. Также этот цвет ассоциировался с азартом и деньгами – в средние века игровые столы в Венеции покрывали зеленым сукном. Зеленый воспринимался как цвет дозволенности – в противоположность «запретному» красному. В XVIII веке эти характеристики стали использовать во время навигации, а позже – в светофорах.

Желтый: цвет неверности

К желтому в Европе относились с опаской, так как у христиан этот цвет считался символом предательства – ведь Иуда носил желтый плащ. В средние века желтый был цветом тех, кто находился на обочине жизни, – прокаженных, проституток, сумасшедших. Его также использовали во время эпидемий как цвет, предупреждающий об опасности. Кроме того, желтый цвет символизировал неверность и разлуку. Об этом гласит восточная легенда. Воин, вернувшийся с похода, пришел к колдунье, чтобы узнать, изменяла ли ему жена. Та дала ему букет алых тюльпанов и сказала, что если к утру они пожелтеют, то жена была ему неверна. Утром тюльпаны стали ярко-желтыми, и воин выгнал неверную жену из дома.

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