Испробовано на себе: как одессит увеличил квартиру на 20 сантиметров

Мне понадобился новый технический паспорт на квартиру, ведь я закончил капитальный ремонт. Снес пару ненужных перегородок в коридоре и сделал себе электрическое отопление. Многие одесситы не утруждают себя этим, живут со старыми паспортами годами, пока не прижмут обстоятельства. Я знаю о чем говорю. Прежде, чем купить себе квартиру в старом фонде, пересмотрел много вариантов и насмотрелся на документы.

Обычно технический паспорт заказывают перед продажей квартиры или вступлением в наследство. Поэтому незаконные перегородки, реконструкции, несоответствия вылезают в самый последний момент, когда сделка уже запланирована. Начинаются беготня и нервотрепка. В Одессе всем известно — там, где не хватает времени, приходится раскошеливаться, и платить сперва за срочность, потом за понимание, а после и за просто так.

Но у меня была другая ситуация. Я хотел оформить льготный тариф на электрическое отопление, чтобы платить за свет в два раза дешевле. Обязательное условие для оформления тарифа — это технический паспорт, в котором записано электроотопление. В моем старом паспорте, доставшемся от прежнего владельца, указано печное отопление, как это часто бывает в старом фонде. Значит нужно переделывать.

Обзвонил несколько БТИ рядом с домом, цена колебалась от 600 до 1000 гривен. Внесение отопления в паспорт на цену никак не влияло, а вот насчет ликвидированных перегородок многие сомневались и хотели подробностей. Взяв в охапку документы на квартиру, я пошел в первую попавшуюся фирму. По стечению обстоятельств это было Новое БТИ на Большой Арнаутской.

— Здесь долларов 100 нужно, не меньше.

— Вы же по телефону говорили, что 600 гривен.

— Мы не видели ваших документов и перегородок, которые вы самовольно снесли.

— Я думал можно в нежилых помещениях сносить.

— Можно, конечно, но цена увеличивается.

— А почему увеличивается?

— Потому что у вас перепланировка.

Технический паспорт у них заказывать не стал, цена показалась мне неоправданно высокой, и словно взятой с потолка. Никакой особой перепланировки не было: я не делал кухню-студию, не пристраивал балкон, не расширял жилую площадь за счет санузла или что-нибудь в этом духе. Просто убрал две перегородки в коридоре.

Лучше поброжу еще немного по городу, поспрашиваю цены, может найду, где подешевле. Но долго путешествовать мне не пришлось. В следующем же БТИ на углу Успенской и Александровского проспекта, мне предложили техпаспорт за 650 гривен. Я даже как-то растерялся и обрадовался такому повороту, но сотрудник БТИ заверил, что ситуация типичная. По закону можно безнаказанно убирать перегородки в нежилых помещениях. Поэтому цена паспорта останется стандартной, без наценок. Такой вариант меня устроил. Через пару дней пришел замерщик с лазерным дальномером и за пять минут сделал все измерения. Еще через день я забрал готовый паспорт, в котором было указано, что в квартире электрическое отопление.

— Учтите, паспорт по новым правилам действителен всего год.

— То есть мне придется его каждый год заново делать и платить?

— Нет, конечно! Если надумаете продавать квартиру, то нужен действительный паспорт. Поймите, это не мы такие правила придумали.

— Я понимаю.

Пропавшая грамота

В новом паспорте общая площадь квартиры немного увеличилась. Произошло это из-за тех самых перегородок — они исчезли, соответственно, места стало больше. Ровно на двадцать квадратных сантиметров. Или на ноль целых две десятых метра, как указано в техпаспорте. Поискал в интернете и оказалось, что подобного рода изменения нужно регистрировать. В БТИ об этом ничего сказали, просто вручили паспорт со словами — пользуйтесь на здоровье.

Вносят изменения в Отделе регистрации имущественных прав на улице Черняховского. По телефону администратор подтвердила — если площадь квартиры изменилась, то я на правильном пути. Лучше придти к ним до обеда, иметь при себе 95 гривен для уплаты пошлины, копию техпаспорта и копии всех правоустанавливающих документов на квартиру. По времени занимает один рабочий день, результатом оказания услуги будет выписка из реестра с печатью.

Пришел к десяти утра, народу было много. Система электронной очереди по какой-то причине не работала, поэтому все ждали по-старинке, без талончиков. Трое регистраторов работали за стеклянными перегородками. Ближе к обеденному перерыву очередь дошла до меня.

— У вас не хватает еще одной страницы в техпаспорте.

— Мне такой в БТИ сделали.

— Должна быть еще страничка с обоснованием.

— Каким обоснованием?

— Что вы законно увеличили площадь своей квартиры.

— И что теперь делать?

— Идите туда, где вам делали паспорт, пусть они переделывают.

Казнить нельзя помиловать

В БТИ на Успенской выслушали мою историю, но переделывать отказались. По словам сотрудника, количество страниц в техпаспорте правильное. Регистратор имела в виду не страницу, а информационную справку, так называемое сопроводительное письмо, в котором инженер пишет о законности произведенных изменений после перепланировки.

— Это дополнительная услуга и она стоит 1000 гривен.

— Почему вы мне сразу не сказали.

— Так вы не спрашивали.

— Но я понятия не имел ни о каких справках.

— Послушайте, мы договаривались сделать вам техпаспорт, мы его сделали. Если вам нужно что-то дополнительно, давайте обсуждать.

Вот это называется сэкономил. Получается, справка обойдется мне в полтора раза дороже, чем сам техпаспорт. Не понимаю, что мешало назвать полную цену в самом начале. Все равно это дешевле, чем 100 долларов, которые мне озвучили в Новом БТИ на Большой Арнаутской. Признаюсь честно, я немного вспылил и наговорил этим людям лишнего. Чтобы меня успокоить, они снизили цену до 400 гривен. Дешевле, говорят, никак не получится. Через пару дней справка была готова.

Во второй раз я пришел в Отдел регистрации имущественных прав пораньше, за полчаса до открытия. Оказался где-то во второй десятке посетителей. Когда охранник запустил толпу внутрь, случилась странная вещь. Люди начали вразнобой ломиться к терминалу, чтобы взять талончик электронной очереди. Все напрочь забыли кто за кем занимал на улице. В результате получилась путаница и возникло пару скандалов, как это обычно бывает в Одессе.

По всей видимости, удача отвернулась от меня — документы снова не приняли. Теперь уже по причине моей невнимательности. В справке из БТИ, которую я добыл с таким трудом, было написано, что моя площадь не увеличилась на несчастные двадцать квадратных сантиметров, а наоборот, уменьшилась. Как такое можно не заметить, ума не приложу. Вроде бы пробежался глазами, когда ее забирал, но упустил одно единственное слово, самое главное слово, в этих двух крохотных абзацах текста.

Попытка номер три

Сотрудник БТИ извинился за возникшую оплошность и пообещал все быстро исправить. Но замена слова «уменьшена» на слово «увеличена» в тексте справки, заняла почему-то три дня. Хорошо еще, что я никуда не торопился. Страшно представить, что чувствуют на моем месте люди, у которых горят сроки или есть обязательства по сделке купли-продажи. Я жадно вчитывался в каждое слово, когда справка была готова.

В третий раз пришел на регистрацию изменений еще раньше. Всякому новому человеку на улице я рассказывал об электронной очереди и о том, как избежать хаоса. Когда откроют заветную дверь — нужно взять талончик и ждать свое счастливое число на мониторе. Меня благодарили за полезную информацию, некоторые просили совета и делились своими историями.

Отдел регистрации имущественных прав — это такое место, куда обычный человек может никогда не попасть. В отличие от остальных, я был там уже дважды, и чувствовал себя уверенно. Люди смутно представляли, зачем именно они здесь. Зачем нужны все эти выписки из реестров. Почему приходится часами торчать в очереди, пусть и электронной.

Теперь все получилось — документы приняли и на следующий день я забрал выписку из реестра. Пришлось потратить немного нервов и заплатить чуть дороже. Зато моя квартира официально увеличилась на целых двадцать сантиметров. Как я потом узнал, информационная справка в некоторых БТИ изготавливается бесплатно и прилагается к техпаспорту по умолчанию. Например, в БТИ на Семинарской, техпаспорт вместе с сопроводительным письмом, стоит те же 650 гривен. Мне вот интересно, за что я переплатил 400 гривен: за срочность, за понимание или за просто так?

Автор – Андрей Горин

Фото иллюстративное: costabella

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