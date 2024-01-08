Новости Одессы и Одесской области

Искусство и война: супруги иконописцы переселились из Харькова в Балту

Искусство и война: супруги иконописцы переселились из Харькова в Балту

Супруги Наталья Порубинская и Роман Крайнюк приехали в Балту в апреле 2022-го. Они эвакуировались из Харькова после того, как их дом на Салтовке пострадал в результате обстрела.

Взяли краски и кисти и переехали в Балту

— Город трясло от снарядов. Нам повезло — только повылетали окна и повреждены стены. А другие дома выгорели, — вспоминает первые дни войны Наталья.

Наталья и Роман очень переживали, чтобы уцелели иконы — у них были на реставрации три иконы из Балтского мужского монастыря. Во время телефонного разговора наместник монастыря архимандрит Андроник предложил им переехать в Балту. 

Они взяли с собой самое ценное — краски и кисти. И Балтский костел Святого Станислава стал их новой мастерской.

— Мы думали, что проведем в Балте лето, а на осень вернемся. Но возвращаться в Харьков пока опасно, кроме того, здесь поступило много заказов, — рассказывает Наталья.

У художников на новом месте появилось много хороших знакомых и друзей. А также и юная ученица иконописи Юлия. Они вместе с Натальей работают над иконой Казанской Богоматери.

От рисования афиш — к иконописи

иконописцы из Харькова

По специальности Наталья — художник-оформитель. Работала художником на заводе, рисовала афиши. Но однажды с легкой руки знакомой попала в мастерскую по росписи икон. С того времени иконопись стала делом жизни. 

Свою первую икону «Спас на убрусі» Наталья написала в 1992 году, и она сразу попала в Харьковский музей на выставку святых ликов. 

— Иконопись — это Евангелие в красках. Это трудоемкий труд, — говорит Наталья, — Иконописец должен быть верующим человеком, хорошо знать богословие и придерживаться определенных канонов, потому что без этого невозможно воспроизвести аутентичность образа.

В чем секрет красок из Средневековья?

иконописцы из Харькова

Как рассказывают художники, секрет стойкости икон в краске. Иконописцы используют яичную темперу (итал. tempera — смешивать), как и живописцы эпохи Возрождения. Основными составляющими раствора темперы являются куриный желток, скипидарные лаки, минералы, яблочный уксус и святая вода. К работе необходимо приступать с молитвой и светлыми мыслями. Кроме того, по словам Натальи, художник должен получить благословение от священника на такой труд.

Наталья пишет и реставрирует иконы. Роман — потальный мастер (поталь — имитация сусального золота). Он золотит фон икон и иконные рамы. Ведь само создание иконы начинается с нанесения сусального золота на фон. Золото символизирует в иконе свет. Изготовление иконы тождественно созданию мира, отмечает Роман. 

О чем предвещает книга с семью печатями?

В коллекции мастеров — более 500 икон. Они расписывали иконы и иконостасы для Изюма, Бахмута, Красного, Лимана, Волчанска, Безлюдовки и Харькова. Их работы есть на Афоне, в Европе и Америке. 

И в Балтском монастыре: икона Божьей Матери «Скоропослушниця», «Всіх скорботних Радість», отреставрированная двухметровая икона Святого Иоасафа Белгородского и т.д. 

Сегодня Наталья и Роман работают над украшением Балтского католического костела. Готовится триптих: в центре Богородица, а по бокам Святой Викентий и Святая Екатерина. В центре алтаря — Агнец Апокалипсиса на книге с семью печатями.

— Этот образ символический и перекликается с настоящим, — говорит Роман, — При снятии каждой печати с книги человечество ждут испытания. Потрясения заставляют задуматься ради нашего же спасения.

— Мы — кисточки в Божьих руках, — говорит Наталья.

Случаются и чудеса

иконописцы из Харькова

Как-то Наталье не удавался важный прием иконописи. После молитвы Алипию Иконописцу в Киево-Печерской лавре ей пришло понимание, и прием удался. 

А Роман вспомнил об одном заказчике, которому они отреставрировали икону Святителя Николая, но он долго ее не забирал. Однажды икона упала. И сразу позвонил ее владелец. Оказывается, ему приснился Святой Николай, который приказал забрать икону, иначе дела не будут идти.  

— Каждая икона имеет большую благодатную силу исцеления. Их надо научиться читать, тогда сакральное искусство зазвучит, — убеждены супруги.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Новый волонтерский клуб заработал в Тарутино
    Новый волонтерский клуб заработал в Тарутино

    Почти десять лет украинцы не живут мирной жизнью. Почти два года, как вся страна объединилась, чтобы отвоевать это свое право — на свободную, счастливую, мирную жизнь. Военные борются за него на поле боя, а гражданские украинцы — в тылу. Издание «Одесская жизнь» постоянно рассказывает на своих страницах о героях, волонтерах и всех, кто работает на победу.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В селе Новокарбовка Любашевской громады заработал детсад
    В селе Новокарбовка Любашевской громады заработал детсад

    Дошкольное учреждение «Долоньки» открылось на базе Новокарбовского филиала Троицкого лицея. Отныне 16 детишек получают дошкольное образование. Обучают их воспитательница Ирина Мазуренко с помощницей Екатериной Дзюбайло, занимается детьми нянечка Яна Яковец.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев
    В окрестностях города Рени высадят 20 гектаров деревьев

    Высадить несколько участков леса в окрестностях города Рени принял решение Измаильский лесхоз. Деревья высадят вдоль дороги Дружбы, которая связывает Украину с Молдовой и Румынией. В громаду были переданы сосны с проросшими корешками и несколько мешков отборных желудей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Вода жизни: целебные свойства и обряды на Крещение
    Вода жизни: целебные свойства и обряды на Крещение

    Иордан (Крещение или Крещение) — заключительный праздник в череде дохристианских и христианских зимних праздников, посвященных Святителю древности — Воде.

    ПОДРОБНЕЕ
  • О коте Максе, которого спасла неуловимая сила, тянувшая хозяев домой
    О коте Максе, которого спасла неуловимая сила, тянувшая хозяев домой

    Уже стучал в дверь Новый год. По доброй традиции нашего рода, мы собирались провести рождественско-новогодние праздники дома, все вместе в семейном гнездышке. Но сын был на военной службе и не успевал после наряда приехать со своей семьей в родительский дом. Поэтому, чтобы встретить праздники вместе с детьми и внуками, мы выехали в Киев.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить