Искусство и война: супруги иконописцы переселились из Харькова в Балту

Взяли краски и кисти и переехали в Балту

— Город трясло от снарядов. Нам повезло — только повылетали окна и повреждены стены. А другие дома выгорели, — вспоминает первые дни войны Наталья.

Наталья и Роман очень переживали, чтобы уцелели иконы — у них были на реставрации три иконы из Балтского мужского монастыря. Во время телефонного разговора наместник монастыря архимандрит Андроник предложил им переехать в Балту.

Они взяли с собой самое ценное — краски и кисти. И Балтский костел Святого Станислава стал их новой мастерской.

— Мы думали, что проведем в Балте лето, а на осень вернемся. Но возвращаться в Харьков пока опасно, кроме того, здесь поступило много заказов, — рассказывает Наталья.

У художников на новом месте появилось много хороших знакомых и друзей. А также и юная ученица иконописи Юлия. Они вместе с Натальей работают над иконой Казанской Богоматери.

От рисования афиш — к иконописи

По специальности Наталья — художник-оформитель. Работала художником на заводе, рисовала афиши. Но однажды с легкой руки знакомой попала в мастерскую по росписи икон. С того времени иконопись стала делом жизни.

Свою первую икону «Спас на убрусі» Наталья написала в 1992 году, и она сразу попала в Харьковский музей на выставку святых ликов.

— Иконопись — это Евангелие в красках. Это трудоемкий труд, — говорит Наталья, — Иконописец должен быть верующим человеком, хорошо знать богословие и придерживаться определенных канонов, потому что без этого невозможно воспроизвести аутентичность образа.

В чем секрет красок из Средневековья?

Как рассказывают художники, секрет стойкости икон в краске. Иконописцы используют яичную темперу (итал. tempera — смешивать), как и живописцы эпохи Возрождения. Основными составляющими раствора темперы являются куриный желток, скипидарные лаки, минералы, яблочный уксус и святая вода. К работе необходимо приступать с молитвой и светлыми мыслями. Кроме того, по словам Натальи, художник должен получить благословение от священника на такой труд.

Наталья пишет и реставрирует иконы. Роман — потальный мастер (поталь — имитация сусального золота). Он золотит фон икон и иконные рамы. Ведь само создание иконы начинается с нанесения сусального золота на фон. Золото символизирует в иконе свет. Изготовление иконы тождественно созданию мира, отмечает Роман.

О чем предвещает книга с семью печатями?

В коллекции мастеров — более 500 икон. Они расписывали иконы и иконостасы для Изюма, Бахмута, Красного, Лимана, Волчанска, Безлюдовки и Харькова. Их работы есть на Афоне, в Европе и Америке.

И в Балтском монастыре: икона Божьей Матери «Скоропослушниця», «Всіх скорботних Радість», отреставрированная двухметровая икона Святого Иоасафа Белгородского и т.д.

Сегодня Наталья и Роман работают над украшением Балтского католического костела. Готовится триптих: в центре Богородица, а по бокам Святой Викентий и Святая Екатерина. В центре алтаря — Агнец Апокалипсиса на книге с семью печатями.

— Этот образ символический и перекликается с настоящим, — говорит Роман, — При снятии каждой печати с книги человечество ждут испытания. Потрясения заставляют задуматься ради нашего же спасения.

— Мы — кисточки в Божьих руках, — говорит Наталья.

Случаются и чудеса

Как-то Наталье не удавался важный прием иконописи. После молитвы Алипию Иконописцу в Киево-Печерской лавре ей пришло понимание, и прием удался.

А Роман вспомнил об одном заказчике, которому они отреставрировали икону Святителя Николая, но он долго ее не забирал. Однажды икона упала. И сразу позвонил ее владелец. Оказывается, ему приснился Святой Николай, который приказал забрать икону, иначе дела не будут идти.

— Каждая икона имеет большую благодатную силу исцеления. Их надо научиться читать, тогда сакральное искусство зазвучит, — убеждены супруги.