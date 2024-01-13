Иосиф Браз: нелегкая судьба известного одесского художника

Иосиф Браз родился в Одессе 10 января 1873 года. После гимназии он окончил Одесскую художественную школу, где одним из его преподавателей был Кириак Костанди. Затем Браз отправился совершенствовать мастерство в Европу. Он учился у венгерского художника Симона Голлоши, изучал живопись в Мюнхене, Париже, Амстердаме.

После возвращения в империю Браз поступил в Петербургскую академию искусств, там его наставником был Илья Репин. Уже в то время Браз участвовал во многих выставках, и некоторые его работы выкупил для своей галереи Павел Третьяков.

Браз вместе с другими молодыми художниками вошел в объединение «Мир искусств», где занимался графикой, литографией и офортом, писал пейзажи. Портреты Браза с огромным успехом выставлялись в Париже, Вене и Риме.

В 1917 году Иосиф Браз работал реставратором и заведовал отделом голландской живописи в Эрмитаже. В 1924 году Браза арестовали и предъявили обвинение в вывозе за рубеж художественных произведений. Кроме того, ему еще предъявили и обвинение в шпионаже. Художника на три года сослали на Соловки, а картины из его личной коллекции изъяли.

Благодаря ходатайству Максимилиана Волошина Браза освободили через два года, но запретили жить в больших городах. Художник занимался реставрацией, писал пейзажи и мечтал уехать за границу. Наконец, Бразу дали разрешение на выезд. За рубежом художник стал успешным антикваром, однако счастья это не принесло: от туберкулеза умерли его жена и сын. Сам Браз умер в 1936 году и похоронен в Шантийи, во Франции.

В настоящее время работы художника хранятся в музеях Одессы, Днепра и частных коллекциях.