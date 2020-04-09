Иностранные языки и подготовка к ЗНО дистанционно

Учебный центр «Люстдорф» одним из первых в Одессе разработал многоуровневую систему курсов иностранных языков по программе, которая опережает школьную и учитывает особенности разных возрастных групп.

Благодаря продуманности наших программ переход юных слушателей на дистанционное обучение даже повысило усвояемость учебного материала: появилась возможность пересмотреть видео-урок позднее и закрепить материал.

Будущие выпускники, проходят курсы углубленной подготовки к ЗНО, также в онлайн режиме и здесь частота занятий не изменилась, а вот время можно подстроить под то, которое удобно всем. При сдаче экзаменов ЗНО слушателями, закончившими наши курсы, средний балл составляет от 180 до 190 баллов.

Учить языки

Английский

Немецкий

Французский

Испанский

Итальянский

можно как в группах, так и индивидуально.

Мы опираемся на алгоритм освоения иностранного языка по принципу: день занятий в «Люстдорфе» – день занятий дома (и так три раза в неделю) – таким образом создается непрерывный цикл изучения.

Кто у нас преподает?

Наши педагоги – специалисты только с профильным образованием и многолетним опытом работы, среди которых есть также и носители языка.

Разработанные авторские программы позволяют в кратчайшие сроки усвоить необходимый материал на высоком уровне.

Что еще мы предлагаем?

Грамматические тренинги.

Возможность стать членом Лингвистического клуба, заседания которого проходят по субботам.

Летние программы изучения языков в детских летних лагерях и на курсах.

Существуют линейки скидок, бонусные и дисконтные программы для слушателей любого возраста, возможность выиграть бесплатный годовой курс изучения любого языка.

Учебный центр «Люстдорф» уже отметил свое 23-летие! Мы относимся к числу старейших языковых школ Одессы. За эти годы более 15 тысяч выпускников наших языковых курсов сделали успешную карьеру не только в Украине, но и за рубежом. Многие из них сейчас живут и работают в Европе, Великобритании, США, Канаде, Южной Америке, Азии, Северной Африке и даже в Австралии!

Начните изучать иностранный язык с нами дистанционно прямо сейчас!

Стоимость обучения:

в группах – от 880 грн/12 занятий по 1 часу,

грамматические тренинги – 445 грн/4 занятия по 45 мин.

Возможные варианты оплаты: оплата поурочно, за месяц, семестр или весь курс.

Сайт: https://lustdorfweb.com.ua

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