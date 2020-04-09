Иностранные языки и подготовка к ЗНО дистанционно

Учебный центр «Люстдорф» одним из первых в Одессе разработал многоуровневую систему курсов иностранных языков по программе, которая опережает школьную и учитывает особенности разных возрастных групп.
Благодаря продуманности наших программ переход юных слушателей на дистанционное обучение даже повысило усвояемость учебного материала: появилась возможность пересмотреть видео-урок позднее и закрепить материал.
Будущие выпускники, проходят курсы углубленной подготовки к ЗНО, также в онлайн режиме и здесь частота занятий не изменилась, а вот время можно подстроить под то, которое удобно всем. При сдаче экзаменов ЗНО слушателями, закончившими наши курсы, средний балл составляет от 180 до 190 баллов.
Учить языки
- Английский
- Немецкий
- Французский
- Испанский
- Итальянский
можно как в группах, так и индивидуально.
Мы опираемся на алгоритм освоения иностранного языка по принципу: день занятий в «Люстдорфе» – день занятий дома (и так три раза в неделю) – таким образом создается непрерывный цикл изучения.
Кто у нас преподает?
Наши педагоги – специалисты только с профильным образованием и многолетним опытом работы, среди которых есть также и носители языка.
Разработанные авторские программы позволяют в кратчайшие сроки усвоить необходимый материал на высоком уровне.
Что еще мы предлагаем?
- Грамматические тренинги.
- Возможность стать членом Лингвистического клуба, заседания которого проходят по субботам.
- Летние программы изучения языков в детских летних лагерях и на курсах.
Существуют линейки скидок, бонусные и дисконтные программы для слушателей любого возраста, возможность выиграть бесплатный годовой курс изучения любого языка.
Учебный центр «Люстдорф» уже отметил свое 23-летие! Мы относимся к числу старейших языковых школ Одессы. За эти годы более 15 тысяч выпускников наших языковых курсов сделали успешную карьеру не только в Украине, но и за рубежом. Многие из них сейчас живут и работают в Европе, Великобритании, США, Канаде, Южной Америке, Азии, Северной Африке и даже в Австралии!
Начните изучать иностранный язык с нами дистанционно прямо сейчас!
Стоимость обучения:
- в группах – от 880 грн/12 занятий по 1 часу,
- грамматические тренинги – 445 грн/4 занятия по 45 мин.
Возможные варианты оплаты: оплата поурочно, за месяц, семестр или весь курс.
Сайт: https://lustdorfweb.com.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!