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Новости Одессы и Одесской области

Иностранные языки и подготовка к ЗНО дистанционно

Иностранные языки и подготовка к ЗНО дистанционно

Учебный центр «Люстдорф» одним из первых в Одессе разработал многоуровневую систему курсов иностранных языков по программе, которая опережает школьную и учитывает особенности разных возрастных групп.

Благодаря продуманности наших программ переход юных слушателей на дистанционное обучение даже повысило усвояемость учебного материала: появилась возможность пересмотреть видео-урок позднее и закрепить материал.

Курсы «Люстдорф»

Будущие выпускники, проходят курсы углубленной подготовки к ЗНО, также в онлайн режиме и здесь частота занятий не изменилась, а вот время можно подстроить под то, которое удобно всем. При сдаче экзаменов ЗНО слушателями, закончившими наши курсы, средний балл составляет от 180 до 190 баллов.

Учить языки

  • Английский
  • Немецкий
  • Французский
  • Испанский
  • Итальянский

можно как в группах, так и индивидуально.

Мы опираемся на алгоритм освоения иностранного языка по принципу: день занятий в «Люстдорфе» – день занятий дома (и так три раза в неделю) – таким образом создается непрерывный цикл изучения.

Кто у нас преподает?

Наши педагоги – специалисты только с профильным образованием и многолетним опытом работы, среди которых есть также и носители языка.

Разработанные авторские программы позволяют в кратчайшие сроки усвоить необходимый материал на высоком уровне.

Курсы «Люстдорф»

Что еще мы предлагаем?

  • Грамматические тренинги.
  • Возможность стать членом Лингвистического клуба, заседания которого проходят по субботам.
  • Летние программы изучения языков в детских летних лагерях и на курсах.

Существуют линейки скидок, бонусные и дисконтные программы для слушателей любого возраста, возможность выиграть бесплатный годовой курс изучения любого языка.

Учебный центр «Люстдорф» уже отметил свое 23-летие! Мы относимся к числу старейших языковых школ Одессы. За эти годы более 15 тысяч выпускников наших языковых курсов сделали успешную карьеру не только в Украине, но и за рубежом. Многие из них сейчас живут и работают в Европе, Великобритании, США, Канаде, Южной Америке, Азии, Северной Африке и даже в Австралии!

Начните изучать иностранный язык с нами дистанционно прямо сейчас!

Стоимость обучения:

  • в группах – от 880 грн/12 занятий по 1 часу,
  • грамматические тренинги – 445 грн/4 занятия по 45 мин.

Возможные варианты оплаты: оплата поурочно, за месяц, семестр или весь курс.

Сайт: https://lustdorfweb.com.ua

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ул. Маршала Говорова, 2
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+38 (048) 734-22-77
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