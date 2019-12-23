«И почем ваших зелененьких?»: вокруг Привоза выросли хвойные леса

Елочный базар — вещь вовсе не диковинная, повторяющаяся из года в год во всех районах города. И тема «елки с чипами и без» и «почем в этом году?» вновь властвует на улицах Одессы.

Зазеленели одесские улицы

Между тем, стоит присмотреться к тому, что происходит вокруг нашего с вами Привоза, дабы понять, что если вы таки хотите не просто прикупить «свежую зелененькую», но и насладиться хотя бы подобием одесского колорита — вам сюда.

Вот даже не знаю, как приезжий народ, который, в основном, торгует елками, каким-то волшебным образом осваивает одесский говорок. Да только ли говорок?..

На Привозе елками не торгуют. Их сбывают по его «периметру». Так участки Пантелеймоновской, Екатерининской, Новощепного ряда и Преображенской становятся «картинкой хвойного леса», только многоголосого, не по сезону теплого, порой «нервенного».

Итак, все вокруг знаменитого рынка зазеленело, елочные базары в разгаре. Целую гору елок (судя по всему, склад) обнаружила даже на строительном рынке в Новощепном ряду. Устало-привычно выслушала нарекания по поводу попытки запечатлеть елочные «горы». Как же все-таки мило у нас порой выражают негодование люди в активно торговых местах. Музыка!

Елки правильные и неправильные

Что там с куплей-продажей? Многие елки с чипами, некоторые даже показательно вывешены на ветках, словно новогодние игрушки. Те покупатели, которые уже с утра по каким-то причинам пребывают в недовольстве, сразу выражают по этому поводу недоверие. Одесская дама, к примеру, тут же отозвалась, что «вывесили бумажки, как будто это доказывает что-то». Продавец из Западной Украины широко открывает глаза, начинает спорить, что «елки правильные, с чипами», дама только рукой машет в ответ. Она покупатель, она — права.

Чипы, впрочем, и в самом деле волнуют покупателей гораздо меньше, чем ответ на вопрос: «И почем ваших зелененьких?».

К тому же далеко не весь активно пахнущий хвоей товар имеет этот самый чип. Продавцы излишне любопытных покупателей в таких случаях спрашивают: «Вам елка красивая нужна или документ?». Вопрос звучит слегка «нехорошо» и тут главное не сделать покупателю нервы.

А у покупателей и без того нервы. Пожилой одессит, услышав, что приглянувшаяся ему елка с шишками «тянет» на «тыщу двести», тут же выдал соответствующий монолог, в котором перечислил все накопленные им за год факты «социальной несправедливости». Продавец проникся, предложил выбрать «дешевше, почти такую же, но без шишек».

Шишки — особый шик. Если на ветках имеется эта красота, елка однозначно потянет дороже. Впрочем, везде имеется выход. Мешки с шишками стоят здесь же — выбирайте, приобретайте и сами думайте, как «прицепить» ее так, чтобы смотрелась, «как в природе».

И уже украшенные, и палочки с иголочками

Предприимчивость — во всем. Здесь торгуют елками, и просто поговорить за жизнь не получается. А многим покупателям ну очень хочется. Тем более, как отмечено, далеко не все, кто тусуется вокруг привозного «хвойного леса», пришел сюда за елкой. Многим просто хочется посмотреть-понюхать, поговорить.

Хит сезона — продажа уже украшенных елок. Мы, мол, все для вас сделаем, даже елку за вас украсили, только купите. Стоимость полностью «готовой» елочки — от 200 грн. Правда, за такую цену «идут» маленькие и очень маленькие. Чаще всего, они искусственные. Для рекламы на некоторых зеленых красотках даже мелькают зажженные гирлянды. Зеленые веночки красуются здесь же.

Самое доступное — попасть в место для «для палочек с иголками» (выражение не мое, подслушанное). Это когда елка сломалась и «пошла на ветки». Несколько таких веточек — и у вас дома пахнет хвоей по самой демократичной цене. Отмечено: многие так и делают, тем более, что некоторые веточки «уходят» всего по 10 гривен, чаще, правда, по 15. Если они, конечно, без шишек.

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