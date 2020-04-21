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Новости Одессы и Одесской области

Грозят ли одесситам последствия лесных пожаров?

Грозят ли одесситам последствия лесных пожаров?

Не одним коронавирусом и последствиями пожаров в Чернобыле, как говорится… Грозят ли одесситам последствия лесных пожаров на севере Украины? Как недавно сообщили одесские СМИ, судя по публикация данных с датчиков THE WEATHER LAB, зафиксировано пусть небольшое, но все же превышение мелкодисперсной пыли в Черноморске и Одессе.

Ситуацию для «Одесской жизни» комментирует одесский эколог, биохимик, руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Что такое мелкодисперсная пыль? Приборы фиксируют взвешенные в атмосфере частицы (например, РМ 2,5; РМ 10 — размером 2,5 и 10 микрон, соответственно) вне зависимости от их состава и происхождения. Как правило, подобная пыль состоит из частичек сажи, пыльцы растений, почвы и других мельчайших частиц. Чем опасна? Всемирная организация здравоохранения отдельно выделила данный загрязнитель и определила для него предельно допустимые концентрации. Мельчайшая пыль имеет свойство проходить сквозь наши физиологические фильтры и попадать в легкие, где может оказывать повреждающее действие на ткани, вызывать воспалительные и аллергические реакции, а также всасываться в кровь, отравляя весь организм…

— Все дело в направлении ветра и глобальных атмосферных процессах, – говорит Владислав Балинский. – Это когда речь идет не о «собственных» (локальных) пожарах. Что касается пожаров в зоне отчуждения, то, как мы с вами уже говорили, ветер изменил направление — и Одесскую область миновали их последствия. Должен отметить и такой факт: датчиков, характеризующих истинную картину ситуации с тем, что «содержится» в нашем воздухе, явно недостаточно, и они не дают нам точную подсказку о природе происхождения пыли и вредных частиц в воздухе.

Это может быть и эрозия почвы, и другие причины. Главное же вот что: именно системные нарушения ведения сельского и лесного хозяйства на фоне глобальных климатических изменений, а также отсутствие государственной стратегии по уменьшению их последствий, приводят как к неконтролируемым пожарам, так и к эрозии почв, и соответственно, к загрязнению воздушного бассейна Украины.  И горящие плавни Одесской области и пересыхающих реки, и пылающее полесье — все это последствия неправильной, а зачастую преступной хозяйственной деятельности.

Государственная политика в сфере экологической безопасности Украины должна в первую очередь отвечать мировым вызовам, а не обслуживать интересы латифундистов и олигархов, как это происходило до недавнего времени.

Фото: Страна

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