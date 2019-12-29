Гороскоп-2020 для всех знаков зодиака: чего ждать от года «металлической» Крысы?

Крыса, которая придет на смену Свинье, символу уходящего года, обладает «металлическим» характером, который будет проявляться в умении отстаивать собственное мнение и добиваться реализации поставленных задач. Но при этом год обещает быть как никогда непредсказуемым для всех знаков Зодиака. Кого ждет удача, а кого – бессмысленные хлопоты?

ОВЕН (с 22 марта по 21 апреля)

2020 год – время успеха. В этом году важно видеть цель и направить на ее осуществление всю свою энергию. Не стоит переживать о том, что может что-то не получиться. Ваши результаты во многом будут зависеть от умения правильно использовать свое время.

Овну рекомендуется всячески повышать иммунитет, подальше держаться от простуд и других неприятностей со здоровьем. Хотя физически Овны – крепкие люди, все же не стоит ни расслабляться, ни переохлаждаться.

ТЕЛЕЦ (с 22 апреля по 21 мая)

2020 год – время перемен. А вот какими они будут, зависит только от самих Тельцов. Если вы капитан корабля под названием «Моя жизнь», тогда Вселенная подготовила массу приятных сюрпризов. Обратите внимание на свое окружение. Старайтесь общаться с людьми, которые, в первую очередь, могут быть чем-то для вас полезными. Однако необходимо проверить их надежность и репутацию.

Звезды советуют Тельцам больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы повысить иммунитет и укрепить общее самочувствие. Также в этом году полезно заняться активными видами спорта, бегать, плавать и встречаться с оптимистичными людьми.

БЛИЗНЕЦЫ (с 22 мая по 21 июня)

2020 год – время возможностей, которые способствуют реализации мечты. В этом году, чем больше у вас желаний, тем больше шансов их реализовать. Хороший период для крупных приобретений предметов быта. Инвестиции, сделанные в этом году, в будущем окажутся выигрышными. За что бы вы сейчас ни брались, все будет получаться легко. Важно, чтобы вы не загордились и не подумали, что так теперь будет всегда. Воспринимайте этот период как подарок Судьбы.

Близнецам полезно весной отправиться на курорт, а также пройти полное медицинское обследование. Особого внимания потребует психическое здоровье. Если случаются стрессовые ситуации, смотрите на все оптимистичнее.

РАК (с 22 июня по 23 июля)

2020 год – время для начинаний. Сейчас вас будут слышать, поддерживать, продвигать. Хороший период для оформления различных юридических документов, поиска надежных деловых партнеров, бракосочетания, кардинальных экспериментов с имиджем. Ваше финансовое благополучие напрямую зависит от того, как вы себя позиционируете или презентуете. Сейчас у вас есть прекрасная возможность избавиться от комплексов и стереотипов, мешающих двигаться вперед и получать от жизни удовольствие.

Постарайтесь беречь горло – это ваше слабое место. Стимулируйте иммунную систему и не переохлаждайтесь.

ЛЕВ (с 24 июля по 21 августа)

2020 год – время переоценки себя. Верите ли вы в себя и свои возможности? Если да, тогда действуйте. Если нет, тогда нужно посмотреть на себя другими глазами. Чтобы этот период стал для вас продуктивным, соберитесь. Организованность – ваш главный козырь. Вам может казаться, что на вас навалилось все и сразу, поэтому захочется себя пожалеть. Но в этом случае вы рискуете уйти в «глухое пике» и потратить этот год впустую.

Представители этого знака Зодиака на целый год забудут, что такое лекарства и больницы. Вы будете чувствовать себя легко и здорово в этом году. Но поберечься не помешает.

ДЕВА (22 августа по 21 сентября)

2020 год – время любви и романтики. Пространство готовит много приятных встреч, знакомств и поездок.

В этом году пространство по-прежнему дает вам кредит доверия, предлагая максимально комфортные условия для раскрытия личностного потенциала. Отбрасывайте лень в сторону и начинайте планировать, чтобы успеть воспользоваться «шарой» от Вселенной.

В этот период здоровье нужно поставить на первое место в списке ваших ценностей и сделать все возможное, чтобы чувствовать себя хорошо. Уделите больше внимания распорядку дня, питанию и профилактическим процедурам – это сделает вас более здоровыми.

ВЕСЫ (с 22 сентября по 21 октября)

2020 год – время поиска точки опоры. Сейчас очень важным для вас является ощущение комфорта и безопасности. Поэтому основная задача заключается в том, чтобы укрепить семейные отношения и улучшить жилищные условия. Удачный период для купли-продажи недвижимости, благоустройства дома. Также год хорош для создания собственного бизнеса. Но будьте внимательны при выборе партнеров, не стоит полагаться на случай.

Не следует забывать и о здоровье. Весам рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок.

СКОРПИОН (с 22 октября по 20 ноября)

2020 год – время кардинальных перемен. В большей степени это касается личной жизни. Если вы хотите получать результаты, вы должны проявлять инициативу, быть активным, подвижным и организованным.

В этом году Скорпионов могут беспокоить дыхательные пути, желудок, кишечник, а также сердечно-сосудистые заболевания. Необходимо постоянное внимание к своему здоровью. Справиться с проблемами помогут ежедневная зарядка, дыхательная гимнастика, отдых на природе – даже зимой.

СТРЕЛЕЦ (с 21 ноября по 21 декабря)

2020 год – время накопления ресурса. Сейчас у Стрельцов появляется прекрасная возможность улучшить свое финансовое состояние. Причем ваши доходы могут расти как за счет профессиональной реализации, так и за счет неожиданных премий, подарков, дополнительных заработков и поддержки со стороны семьи.

В этом году вам придется заниматься собой, своим позвоночником, искать возможности очистить печень и кровь, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии.

КОЗЕРОГ (с 22 декабря по 19 января)

2020 год – время кардинальных перемен. Сейчас нужно в корне изменить свою жизнь. Пересмотреть свои приоритеты, и в первую очередь в вопросах личной жизни. Основная задача года – поиск вдохновения. Нужно больше времени тратить на то, что вас окрыляет, даже если вы не видите материальной выгоды.

Козерогов могут беспокоить икроножные мышцы, расширение вен, заболевания сосудов. Это продлится до середины весны. Если вы будете придерживаться правильного питания, то к концу года обострений удастся избежать.

ВОДОЛЕЙ (с 20 января по 19 февраля)

2020 год – время подведения итогов. Другими словами, это момент, когда вы честно должны признаться себе в том, довольны ли тем, что имеете. Если да, то в этом году вы будете наслаждаться своим успехом, достижениями, авторитетом. А вот если нет, стоит задуматься: «А что я делаю не так?» Этот год будет для Водолеев переходным.

В начале года берегитесь дыхательных инфекций. Избегайте излишеств в новогодние праздники, чтобы не охать всю первую неделю, сожалея о весело прожитых днях. Вторая половина января будет удачной для отдыха в санатории, восстановления здоровья.

РЫБЫ (с 20 февраля по 21 марта)

2020 год – время профессиональных возможностей. Вам могут предложить новую интересную работу. Год хорош для того, чтобы пересмотреть свои ошибки, свое отношение к жизни и продумать новую стратегию. Научитесь принимать с благодарностью каждый свой день, находите время на себя и удовлетворение своих желаний и потребностей.

В этом году накопленные ранее проблемы здоровья, усталость, нервное напряжение дадут о себе знать. Они могут отразиться на сердечно-сосудистой системе, поэтому почаще прислушивайтесь к своему организму.

А вы знаете, что…

…самыми сильными знаками Зодиака считаются Козерог, Лев, Овен, Скорпион?

…Девы и Тельцы – самые верные знаки Зодиака?

…знак Зодиака Близнецы считается символом братской любви?

…все, что бы ни делали Раки, они делают так, чтобы уберечь себя и самых близких людей?

…самый общительный знак Зодиака – Весы?

…Стрельцов невозможно переспорить, они умеют говорить и засыплют вас аргументами?

…гениальность присуща такому знаку, как Водолей?

…Рыбы замыкают круг созвездий, а поэтому впитали в себя по одному качеству от каждого знака Зодиака из 12 существующих?

Фото: podruzke.ru

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