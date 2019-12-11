Главное в стране: чем закончилась встреча в нормандском формате?

В Париже состоялись переговоры в «нормандском формате». Президенты России и Украины при участии лидеров Франции и Германии обсуждали урегулирование на Донбассе и газовый вопрос. Чего удалось добиться, и не стала ли долгожданная встреча «зрадой» для украинского государства?

После двусторонних переговоров с Путиным президент Украины Владимир Зеленский был сдержанным в оценках:

– Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что пока что ничья, – сказал Зеленский журналистам.

Так что же президент называет ничьей? Лидеры стран договорились:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года;

расширить миссию ОБСЕ на Донбассе;

обменяться пленными в формате «всех на всех» до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;

открыть новые пункты пропуска на Донбассе.

При этом сторонам не удалось прийти к компромиссу в других принципиальных вопросах:

передача Украине контроля над границей;

проведение выборов в неподконтрольных районах;

транзит российского газа.

Именно этой теме была посвящена львиная доля очной встречи Путина и Зеленского.

– Этот вопрос мы разблокировали. И сейчас на уровне советников будут обсуждаться возможные объемы и цена, – сообщил Зеленский на итоговой пресс-конференции.

В свою очередь лидер РФ отметил, что «если мы договоримся о совместной работе», стоимость газа «может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель».

В общей сложности делегации Франции, Германии, Украины и РФ провели в Елисейском дворце почти десять часов — работали до глубокой ночи. По мнению и самих участников «нормандского формата», и экспертов-политологов, главный итог встречи: стороны «договорились договариваться». То есть, «зрады» не произошло.

Сдачи украинских позиций не увидели и организаторы протестов на Майдане и на Банковой. По их мнению, президент Зеленский не пересек красных линий, которые выставила ему оппозиция, и не допустил сдачи национальных интересов. Поэтому участники акции приняли решение свернуть лагерь под Офисом президента.

В то же время Владимир Зеленский говорил, что «хотелось бы больше проблем решить». Это украинская делегация попытается сделать на следующей встрече в «нормандском формате» – через 4 месяца.

Фото: apostrophe.ua

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