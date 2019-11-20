Газ дорожает: сколько будем платить в ноябре?

В начале каждого месяца мы знакомим наших читателей с ценой на природный газ, поскольку она постоянно меняется. В ноябре этого года цена для потребителей голубого топлива выросла. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина в настоящее время импортирует топливо. При этом в компании «Навтогаз» отмечают, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре. Сколько будем платить в этом месяце, рассказали в пресс-службе ООО «Одессагаз-Поставка».

Из чего складывается газовый тариф?

Цену на газ для регионов Украины определяют в соответствии с Постановлением Кабинета Министров №485 от 5 июня 2019 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293».

Для определения цены на голубое топливо компания «Нафтогаз» каждый месяц анализирует три показателя:

цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц;

данные Министерства экономического развития и торговли Украины по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц;

средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже.

В итоге собственно стоимость природного газа на месяц определяется по самой низкой цене из представленного перечня. Она одинакова для всех регионов. Конечная же стоимость газа в каждой области Украины зависит от тарифа на распределение голубого топлива, установленного Национальной комиссией по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для того или иного предприятия.

Почем газ в ноябре?

В ноябре НАК «Нафтогаз Украины» повысил отпускные цены на газ для газосбытов, который они должны поставить населению. В этом месяце цена на голубое топливо в Украине составляет 4 899 гривен за 1000 кубометров без НДС.

Это на 14,66% выше, чем в октябре, когда стоимость составляла 4272,76 гривен за 1000 кубометров без НДС.

Розничные цены на природный газ для населения по другим регионам страны также выросли — в среднем на 12,57%.

В компании «Одессагаз-Поставка» сообщили, что розничная цена природного газа на ноябрь для Одесского региона будет на уровне 6 657,32 гривни за 1000 кубометров. Это на 770 гривен больше, чем в октябре (5 887,04 гривни за 1000 куб. м.).

В то же время потребители газа, которые воспользовались программой «Газовый запас» и закупили топливо по летним ценам, уже получат выгоду — более 30 гривен на 1000 кубометров. Ведь цена на газ в ноябре выше, чем по программе «Газовый запас» – 5 995,53 гривен за 1000 кубометров (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения).

По словам директора ООО «Одессагаз-Поставка» Ивана Малейчика, программой воспользовались более 1,5 тысяч семей Одессы и области.

Новые счета на газ

В связи с реформой в банковской сфере, с 1 ноября 2019 года все расчеты через банк будут осуществляться исключительно с использованием системы IВАN. Это значит, что поставщики коммунальных услуг поменяли расчетные счета.

Действующий номер счета «Одессагаз- Поставка»:

Номер счета — 26034111270720.980;

Номер счета по стандарту IВАN — UA333204780000026034111270720.

При этом, изменение действующего номера счета по стандарту IВАN не приводит к изменению договора.

Фото: Pixabay

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