Настоящий подарок для тех, кто следит за своим физическим и ментальным здоровьем. Открытие сезона в Зеленом театре. В эту субботу с утра и до вечера в театре будут проходить тренировки, практики, лекции. А вечером всех желающих приглашают на концерт группы «Вітальні». Так что оставляйте этот день свободным, хотя сделать это будет трудно, ведь суббота — самый насыщенный день уикенда.

Всех любителей современной фотографии приглашаем на открытие фестиваля концептуального фото, которое состоится в библиотеке Грушевского. Юных и не только театралов, ждут в Театре юного зрителя на перформативное художественное чтение произведения Лины Костенко — исторического романа в стихах «Маруся Чурай».

Всех ценителей музыки ждет очень насыщенные дни, ведь и Музыкальной академии, и в Литературном музее и на сцене Мушля в парке Шевченко будет звучать музыка.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Открытие Зеленого театра

Где: Парк Шевченко

Когда: 3 мая, 11:00-22:00

Предварительная регистрация на занятия

Что: Концерт памяти Виктора Казимирова

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 3 мая, 14:00



Что: Экспериментальная лекция «Чудо-мир глазами физика»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 мая, 14:00



Что: Песни Чураевны

Где: Греческая, 48, Театр юного зрителя

Когда: 2 мая, 17:00

Что: Литературный вечер «Камертон»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 мая, 14:00

Что: Презентация книги «Дивокровцы»

Где: Королева, 46, б-ка для юношества

Когда: 3 мая, 14:00

Что: Открытие фестиваля украинской концептуальной фотографии «РЕФРАКЦИЯ»

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 мая, 15:00

Что: Концерт Trombone

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 3 мая, 15:00



Что: Встреча на Ракушке

Где: парк Шевченко, сцена Мушля

Когда: 3 мая, 15:00



Что: Экскурсия по музею электротранспорта

Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо

Когда: 4 мая, 12:00

Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886

Что: Литературно-музыкальный вечер «Колокола Пасхи»,

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 4 мая, 16:00

