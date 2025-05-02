Настоящий подарок для тех, кто следит за своим физическим и ментальным здоровьем. Открытие сезона в Зеленом театре. В эту субботу с утра и до вечера в театре будут проходить тренировки, практики, лекции. А вечером всех желающих приглашают на концерт группы «Вітальні». Так что оставляйте этот день свободным, хотя сделать это будет трудно, ведь суббота — самый насыщенный день уикенда.
Всех любителей современной фотографии приглашаем на открытие фестиваля концептуального фото, которое состоится в библиотеке Грушевского. Юных и не только театралов, ждут в Театре юного зрителя на перформативное художественное чтение произведения Лины Костенко — исторического романа в стихах «Маруся Чурай».
Всех ценителей музыки ждет очень насыщенные дни, ведь и Музыкальной академии, и в Литературном музее и на сцене Мушля в парке Шевченко будет звучать музыка.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Открытие Зеленого театра
Где: Парк Шевченко
Когда: 3 мая, 11:00-22:00
Предварительная регистрация на занятия
Что: Концерт памяти Виктора Казимирова
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 мая, 14:00
Что: Экспериментальная лекция «Чудо-мир глазами физика»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 мая, 14:00
Что: Песни Чураевны
Где: Греческая, 48, Театр юного зрителя
Когда: 2 мая, 17:00
Что: Литературный вечер «Камертон»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 мая, 14:00
Что: Презентация книги «Дивокровцы»
Где: Королева, 46, б-ка для юношества
Когда: 3 мая, 14:00
Что: Открытие фестиваля украинской концептуальной фотографии «РЕФРАКЦИЯ»
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 мая, 15:00
Что: Концерт Trombone
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 3 мая, 15:00
Что: Встреча на Ракушке
Где: парк Шевченко, сцена Мушля
Когда: 3 мая, 15:00
Что: Экскурсия по музею электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21-а, Депо
Когда: 4 мая, 12:00
Предварительная запись на экскурсию: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Литературно-музыкальный вечер «Колокола Пасхи»,
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 4 мая, 16:00