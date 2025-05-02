Классические арии и саундтреки к аниме Миядзаки, старинные органные тембры и голоса современности. Любимые хиты украинской поп-дивы и безумные панковские танцы. Начало мая будет невероятно богатым на музыкальные события. Небольшие клубы, самый большой концертный зал и невероятная акустика католического собора — вас будут рады видеть везде.

Тем, кто не хочет песен предлагаем посетить откровенное моноспектакль актрисы-терапевта Майи Бондарь которая состоится в Доме Клоунов. А в субботу и воскресенье вас приглашают на самый мимишный конкурс красоты — выставку котиков. Ну что, где мы с вами встретимся?

2 мая, 19:00. Моноспектакль «Право на жизнь». Дом Клоунов

Это мой первый выход на сцену с собственной историей. Не выдуманный сюжет. Не роль. А живая правда сердца. Здесь я — Майя. В своем голосе, дыхании, взгляде. Это спектакль о боли, любви, потере, пробуждении и силе, рождающейся из темноты. О моем праве на жизнь — и, возможно, о твоем тоже. Приходи, если хочешь прикоснуться к настоящему. И, возможно, через мою историю, встретить себя.



3 — 4 мая. Международная выставка кошек. ТЦ Остров

В рамках международной Выставки Котов вас ждут большое количество породных котов и котят разных пород, ринги и фан шоу, фотозоны, живая музыка и хорошее настроение и положительная энергетика, которой поделятся с вами эти красавцы.



3 мая. Концерт. Хаммерман уничтожает вирусы. More Music Club

Короли эпатажа приехали немного навести шороху в Одессе. Но мы любим эту группу не за эпатаж, а за хорошее настроение и драйвовые мелодии. К нам ребята приезжают во время всеукраинского тура. Как пройдет этот концерт? История покажет.



4 мая, 19:00. Гастроли. Ирина Билык. Юбилейный концерт.

Если вы еще думаете, идти или не идти на этот концерт — поспешите, ведь остались буквально считанные билетики. Ирина любит Одессу и одесситы отвечают ей взаимностью. Именно поэтому в зале никогда не бывает свободных мест. Этот концерт будет особенным, ведь у певицы юбилей — 55 лет. По этому случаю она исполнит свои лучшие песни, которые знают и любят поклонники.



4 мая, 16:00. Музыкальный перформанс LUX AETERNA. Собор Успения Пресвятой Марии

Любителей классической музыки приглашают на концерт в невероятном месте — кафедральном Соборе Успения Пресвятой Девы. Это — диалог между барочной музыкой, классикой, мюзиклами и саундтреками с сочетанием звучания органа, пения и скрипки. Это — глубокая и эмоциональная разговор сквозь века, где музыка барокко, классика, мюзиклы и саундтреки создают многомерное пространство для эмоций и рефлексии. это — событие, где каждая нота ведет вглубь: в память, в будущее, в себя.

В программе — произведения Ж. Рамо, Г.Ф. Генделя, И. Пахельбеля, Э. Эшенвальдса, Э.Л. Уэббера, Г. Перселла, Дж. Хисаиши и др.

















