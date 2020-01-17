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Новости Одессы и Одесской области

Е-малыш: оформить услуги, связанные с рождением ребенка, в Одессе станет проще

Е-малыш: оформить услуги, связанные с рождением ребенка, в Одессе станет проще

Одесса присоединилась к пилотному проекту Е-малыш, который позволяет оформить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, – онлайн. Этот проект должен избавить молодых родителей от необходимости подавать десятки документов в различные учреждения и организации. Как нововведение будет работать в Одессе, узнавала “Одесская жизнь”.

Какие услуги можно оформить?

Теперь родители смогут непосредственно в роддоме получить ряд государственных услуг для младенцев. Для этого в учреждениях должно быть организовано рабочее место для представителя Центров административных услуг.

Данная система предусматривает предоставление комплекса услуг при рождении ребенка по одному заявлению:

  • регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
  • определение происхождения рождения ребенка (если родители не состоят в зарегистрированном браке);
  • государственная регистрация родившегося ребенка;
  • регистрация в Едином государственном демографическом реестре с присвоением уникальной записи;
  • регистрация в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов;
  • определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  • регистрация места проживания ребенка;
  • назначение помощи при рождении ребенка;
  • выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи (при соответствующих условиях);
  • назначение пособий на детей, которые воспитываются в многодетных семьях.

Также, получить комплексную услугу можно будет в Центре интегрированных услуг или оформить онлайн, не выходя из дома.

Когда система станет доступной?

Запуск пилотного проекта анонсировали на 1 января 2020 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Одесского горсовета. Однако обзвонив все 5 роддомов нашего города, «Одесская жизнь» выяснила, что систему еще не запустили, а в роддомах сейчас можно оформить только регистрацию ребенка. Для этого два раза в неделю сотрудники Органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) осуществляют прием в роддомах.

При этом, получить комментарий о новых сроках запуска проекта Е-малыш в Департаменте административных услуг Одесского горсовета нам не удалось, поскольку специалистов, компетентных в этом вопросе, не было на рабочем месте.

В свою очередь мы направили официальное обращение в Департамент админуслуг и ждем разъяснения по данному вопросу, о котором в дальнейшем проинформируем читателей.

Фото: tsn.ua

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