Дунайская Белуга: что мы знаем об исчезающей ровеснице динозавров?

С 30 мая вновь разрешен промышленный вылов рыбы в Дунае. А значит на базарах вновь появится много свежей и вкусной рыбы. Возможно, и дунаечка снова будет попадаться в сети и все-таки доберется на наши столы в соленом или копченом виде.

А вы знаете, что помимо знаменитой сельди, сома, карпов, окуня и щуки, в Дунае водятся осетровые? К сожалению, все они сейчас находится в красной книге и вылов белуги и осетра категорически запрещен. Однако, браконьерам, увы, запреты не писаны. В Дунай осетровые заходят на нерест, а охотятся за ней не только из-за вкусного мяса, а прежде всего из-за черной икры.

Бессарабия – осетровый рай

Сейчас не верится, но когда-то в Дунае водилось столько осетровых!

Турецкий путешественник Эвлия Челеби в 1657 году писал про Измаил: “В этом городе живут купцы, торгующие белугой и осетром и владеющие состоянием в сорок тысяч курушей. Так как на берегах Дуная имеется почти две тысячи казенных рыбных лавок, то купцы ежегодно отправляют две тысячи повозок соленой рыбы в польские и московские земли”.

А вот что сообщается уже через двести лет о городах, стоящих на берегу Дуная в военно-статистическом обозрении, посвященного Бессарабии в 1849 году:

“Главная промышленность жителей Килии состоит в рыбной ловле; рыба вывозится во все места Бессарабии, в Москву и Варшаву.

Вилково, посад при соединении Килийского рукава с морем. Самая обильная в Бессарабии ловля осетров, белуги, севрюги и сельдей.

Рыбная ловля составляет в Бессарабии одну из важнейших отраслей промышленности. Главнейшие рыбные ловли расположены на Дунае и находятся в ведомстве министерства государственных имуществ, от которого и отдаются на откуп… (За три года, 1845-1848 – прим.Ю.С.) Сельдей было поймано 400 тысяч штук, более всего коропа – до миллиона пудов (более 16 тысяч тонн – прим. Ю.С.) и белуги (более тысячи тонн – прим. Ю.С.) и что на заводах добыто икры 5287 пудов (86 тонн – прим. Ю.С.). Из приготовленных на Дунайских заводах рыбных товаров, большая часть закупается на месте приезжающими из Молдавии и Австрии торговцами. Остальное же количество, за исключением употребляемого внутри области развозится откупщиками на собственный счет в разные города внутренних губерний: Одессу, Бердичев, Киев, Брест-Литовск, Брянск, Орел, Москву но более всего в Молдавию и Варшаву, откуда эти товары развозятся уже в Берлин, Кенигсберг и Бреславль”.

Есть ли шанс у осетровых?

К сожалению, по прошествии еще двух сотен лет мы можем только написать, что сейчас наша дунайская белуга, ровесница динозавров, находится на грани исчезновения. Как видим, наши предки очень активно пользовались дарами природы и о возможности уничтожения этого богатства тогда не задумывались. Однако, об этом задумываются сейчас и осетровые в Дунае вылавливать нельзя не только в Украине, но и в других странах Дунайского бассейна.

Сейчас всемирные природоохранные организации проводят исследования и проекты с целью спасти белугу от окончательного вымирания. А наша задача – не поощрять браконьеров и не покупать осетровых и их икру на базарах. К слову, в Австрии, которая в 17-19 веках была крупнейшим импортером икры и рыбы из Бессарабии, сейчас на прилавках можно найти только икру, добытую из аквакультуры т.е. выращенную в аквариуме.

Источники: 1. Книга путешествия : извлечения из сочинения турецкого путешественника ХVII века / Эвлия Челеби; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Вып. 1. Земли Молдавии и Украины. – М.: Изд. восточ. л-ры, 1961. – 337 c.

2. Военно-статистическое обозрение Российской империи / изд. по Высочайшему повелению при 1-м отд-нии Департамента Генер. Штаба. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Генер. Штаба, 1848 – 1858.

Т.11, ч.3 : Бессарабская область / [сост. подполк. Драган]. – 1849. – [4], 162, 90 c., [36] л. табл.

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