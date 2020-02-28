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Новости Одессы и Одесской области

Долги, покупка автомобиля или недвижимости: за что могут забрать газовую субсидию?

Долги, покупка автомобиля или недвижимости: за что могут забрать газовую субсидию?

Чаще всего украинцев лишают субсидии за долги по газу или другим коммунальным услугам. Но субсидиантам не имеют право отказывать в денежной госпомощи, если сумма долга не превышает 340 гривен, а также, если задолженность образовалась не по вине гражданина. Например, из-за задержки выплаты монетизированных субсидий или зарплаты.
Кроме того, лишить государственной помощи могут, если вовремя не подать информацию об обстоятельствах, при которых субсидию должны пересчитать.

О чем нужно сообщать в управление труда и соцзащиты?

Субсидиант обязан сообщать информацию о своей семье в случае:

  • изменения состава зарегистрированных в жилом помещении;
  • если получатель субсидии купил машину, со дня выпуска которой прошло 5 лет и менее, или недвижимость стоимостью более 50 тыс. грн.;
  • изменения у проживающих в домовладении социального статуса (лицо с инвалидностью, участник боевых действий, мать-одиночка и прочее);
  • изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления;
  • переизбрания управляющего, появления нового исполнителя коммунальных услуг, а также создания иного объединения жильцов.

По действующему законодательству семья не имеет права на субсидию, если у нее нулевые доходы.

Как проверяют субсидиантов?

Внимание проверяющих могут привлечь люди, которые большую часть времени проводят за границей, либо не работают и не стоят на учете в центре занятости. Собственникам квартир площадью более 120 кв. м и домов — более 200 кв. м, помощь назначается только после посещения жилья специальной комиссией органов социальной защиты. Они оценивают ремонт и наличие дорогостоящей техники. Представители комиссии могут прийти домой к претенденту на субсидию и в других спорных случаях. 

Если обнаружат недостоверную информацию, со следующего месяца семью лишат денежной помощи. А за период, когда семья не правомерно пользовалась субсидией, придется вернуть государству всю полученную сумму.

В платежках могли допустить ошибки

Льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 октября 2019 года выплачиваются в денежной форме (наличной и безналичной). Теперь субсидианты получают квитанции на газ и другие услуги с полным размером платежа.

Учитывая то, что соответствующий механизм новый, в платежках за октябрь прошлого года возможны ошибки по техническим причинам. Если с прошлого года вам насчитывают «непонятный долг» по газу, в компании «Одессагаз-Поставка» рекомендует обратиться в их абонентские отделы и прояснить ситуацию по платежам. Также необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства для уточнения информации по выплатам субсидии. В случае обнаружения ошибок, вам должны произвести перерасчет.

Фото: v-variant.com.ua

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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