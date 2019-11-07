Дифтерия и грипп наступают: где можно привиться в Одессе

Неутешительные прогнозы от медиков. Одесситам уже в этом месяце стоит ожидать вспышки инфекционных и вирусных заболеваний. И если к сезонным гриппам и простудам мы относимся спокойно, то растущий процент заболевших дифтерией — знак весьма тревожный.

По данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, по состоянию на 1 ноября в Украине был зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией, из которых 19 — в октябре. Дифтерию зарегистрировали в Луганской, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областях. А вот эпицентром заболеваемости является Закарпатская область. Там в течение октября было госпитализировано 15 человек.

Одесскую область дифтерия пока не коснулась, но медики советуют не расслабляться. Ведь порог вакцинированности населения от этой инфекции — критически низкий.

Обещанная эпидемия

По мнению директора Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Виктории Задорожной, ситуация с дифтерией в Украине является ожидаемой.

– В течение 10 лет до критических цифр снижался уровень охвата прививками. Вместо 95% были годы, когда было 21%, 30%, 45%. Накопление этого «горючего материала» привело к тому, что имеем сейчас, – считает инфекционист.

Еще год назад — в декабре 2018-го, медики прогнозировали «возрождение» дифтерии.

Предвестником ситуации была эпидемия кори.

– И корь, и дифтерия — это управляемые инфекции, которые можно предотвратить, если сделать вакцинацию. Но уровень вакцинации от дифтерии и столбняка такой же низкий, как от кори на начало вспышки 2018 года, – отметила главврач Одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Без прививки не обойтись

Украина пережила эпидемию дифтерии в 1991-94 годах. Тогда из-за низкого уровня вакцинации было инфицировано порядка 20 тысяч человек, 696 — умерли.

Единственный способ не заболеть и не получить осложнений – это вовремя прививаться. Согласно Календарю прививок, вакцинация от дифтерии в Украине проводится бесплатно детям в возрасте 2-4-6-18 месяцев, а также в 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет необходимо проводить ревакцинацию, пояснили в Центре общественного здоровья.

На данный момент в Одесской области вакцинированы от дифтерии около 45% населения старше 16 лет и 60% детей старше года. По сравнению с показателями в момент эпидемии 90-х годов — это довольно много. Но нынешняя ситуация далека от идеальной, поскольку почти половина детей и взрослых все же остаются непривитыми. Этот показатель из года в год почти не меняется. И это же привело к вспышке заболеваемости.

Чем опасна дифтерия?

Дифтерийная палочка входит в тройку самых опасных токсинов, наравне с ботулизмом и столбняком. При этом симптомы дифтерии походят на простую ангину или ОРВ.

Дифтерия — это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Одним из проявлений является образующиеся в горле пленки, которые могут затруднять дыхание и глотание.

Без немедленного введения сыворотки смертность от этой инфекции достигает 50%.

Где и как получить прививку?

Взрослые и дети вакцинируются разными вакцинами:

АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) — детская прививка. Колется до 7 лет.

АДС или АДС-М (анатоксин дифтерийно-столбнячный / в малой дозировке) — взрослая вакцина. Не содержит компоненты против коклюша и требует ревакцинации раз в 10 лет.

Также специалисты советуют перед тем, как делать прививку, сдать анализ на специфические антитела к дифтерийному токсину. Если показатели высокие, то иммунитет к этой инфекции есть и ставить прививку не обязательно. А если результаты низкие — то это показание к вакцинации. Стоимость такого исследования, например, в сети лабораторий «Смартлаб» будет стоить 395 гривен.

Сама же вакцина от дифтерии и для взрослых, и для детей — бесплатная. Это предусмотрено в пакете услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне. То есть за бесплатной прививкой нужно обратиться к своему семейному врачу, с которым подписана декларация.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в поликлиники Одессы поступило:

40 000 доз вакцины АКДС;

1 600 доз вакцины АДС;

28 000 доз вакцины АДС-м.

Все они индийского производства и распределены в детские поликлиники и Центры первичной медико-санитарной помощи.

– С этой вакциной мы работаем уже 10 лет и 80% медработников вакцинированы именно ей. Этой вакцины у нас достаточно. Так что вопрос о том, что кому-то может не хватить — не стоит, – заверила главврач областной инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Тем, кто не доверяет индийским фармацевтам, инфекционист предложила приобретать вакцину в аптеках города, но только по направлению врача.

Все дело в сыворотке

Если же инфицирование все же произошло, то медики настаивают — немедленно обратиться к врачу. Коварность дифтерии в том, что заболевание может проходить малосимптомно. А лечение необходимо начать как можно быстрее. И никак не обойтись без антибиотиков и противодифтерийной сыворотки, без которой при тяжелой форме болезни пациента.

По состоянию на конец октября в Украине находится 189 флаконов сыворотки, которые равномерно распределены по всей территории страны. В декабре мы получим еще 450 доз сыворотки, – сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

– Если у вашего семейного врача нет вакцин, это значит, что где-то не сработала местная власть — областная государственная администрация, департаменты здравоохранения. По регионам вакцины развезли, области должны были передать дальше на учреждения, — заверила министр.

Дифтерия не отменяет грипп

Тем не менее, врачи призывают не паниковать, а проверить свой календарь прививок и при необходимости вакцинироваться. Также медики не устают напоминать — эпидемиологический сезон только начинается. Официально он начался 1 октября 2019 года, а закончится 17 мая 2020 года.

В этом году одесситов предупреждают о надвигающихся четырех новых штаммах гриппа. Но и здесь бояться не нужно. В городе в наличии четырехкомпонентная вакцина «Ваксигрип Тетра» производства Франции — эффективна против всех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в эпидсезоне 2019-2020 гг. Также в аптечной сети Одессы есть вакцина «Джи Си Флю» (Южная Корея). Прививка начинает работать через 10-15 дней после вакцинации и действует в течение года.

Важно! Вакцинация от гриппа не включена в Национальный календарь прививок в Украине, поэтому вакцину пациенты покупают самостоятельно в аптечной сети. Стоимость — 318,5 грн.

Где в Одессе искать вакцины от гриппа?

В Департаменте здравоохранения Одесского горсовета рапортуют: вакцины от гриппа есть в продаже в аптечных пункта КП «Одесфарм»:

ул. Дворянская, 10 (Центр Резника), тел. (048) 788-09-06;

ул. Мясоедовская, 32 (ГКБ №1), тел. (048) 788-28-72;

ул. Жуковского, 30 (медцентр “Одесфарм”), тел. (048) 722-51-33;

пр-т Добровольского, 67 (детская поликлиника №2), тел. (048) 706-43-56;

ул. Паустовского, 21 (женская консультация №14), тел. (048) 770-93-17;

ул. Левитана, 62 (ЦПМСД №4), тел. (048) 788-28-97;

ул. Краснослободская, 36 (детская поликлиника №1), тел. (048) 783-13-10;

ул. Ак. Филатова, 7а (детская поликлиника №6), тел. (048) 796-95-10.

Также вакцинироваться от гриппа можно в манипуляционном кабинете медицинского центра «Одесфарм» по адресу: ул. Жуковского, 30. Телефон для справок: (048) 722-40-30.

А как на самом деле?

Корреспондент «Одесской жизни» обошла несколько аптек разных сетей города, и везде услышала ответ, что «вакцины мы пока не получали» или «собираемся делать заказ».

В общем, четкого ответа на вопрос, когда же нам бежать за вакцинами, пока нет. Зато в одной из аптек города нам дали необходимые рекомендации о «правильной» покупке вакцины от гриппа.

При покупке вакцины, помните, что вам обязаны выдать сертификат на нее. Как рассказал сотрудник аптеки, вакцина может находиться вне холодильника не более 15 минут. Поэтому, покупая ее, помните, что нужен термопакет (сумка-холодильник). Можно приобрести и специальный лед в самой аптеке. Есть и другой способ: термобокс с аккумуляторами, который также можно приобрести в аптеках. Правда, его стоимость — около двухсот гривен. То есть примерно в стоимость вакцины.

Правила проведения вакцинации

1. Перед вакцинацией пациента должен осмотреть семейный врач, ребенка — педиатр.

2. Между приобретением вакцины и прививкой должно пройти не более двух часов.

3. В прививочный кабинет надо предоставить чек о приобретении вакцины с указанием времени покупки.

4. В течение получаса после прививки рекомендуется оставаться в лечебном учреждении под наблюдением медиков.

Препараты применяют для иммунизации взрослых и детей от 6 месяцев.

Фото: graphixto.com