Ключевые моменты
- Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 22 — 24 июля.
Город снова дышит литературой, музыкой и светом
Эта неделя богата событиями для детей. Все они состоятся в библиотеках в разных районах города. посмотрите внимательно, возможно это рядом с вашим домом и ребенок с радостью проведет время в компании сверстников, полезно интересно и среди книг — это же мечта каждого родителя!
Молодежь традиционно приглашают подтянуть английский в разговорных клубах, которые проходят в America House Odesa. В Зеленом театре ждут тех, кто занимается изучением себя и своего внутреннего мира. А в арт пространстве Гараж, что находится под мостом Коцебу в четверг будут показывать кино, созданное молодыми авторами.
Также в четверг состоится открытие двух художественных выставок от прекрасных одесских художниц. Успейте все спланировать, чтобы успеть не пропустить самое интересное!
Не пропустите их открытие!
Желаем вам насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!
Что: Шахматная вечеринка для детей
Где: Черноморского казачества, 45, Детская библиотека 23
Когда: 22 июля, 14:00
Что: Показ короткометражных фильмов
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 23 июля, 15:00
Что: Экологический урок «Жители голубой бездны»
Где: Ефимова, 12, Детская библиотека, 19
Когда: 23 июля, 14:00
Что: К Международному дню дружбы
Где: Князя Владимира 148, Детская б-ка 40
Когда: 23 июля, 14:00
Что: American English Club white Charlie
Где: Online
Когда: 23 июля, 17:00
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Что: Лекция «Как стать собаке лучшим другом»
Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека
Когда: 24 июля, 14:00
Что: Тайны Куяльника
Где: Королева, 71-1, Детская библиотека 45
Когда: 24 июля, 15:00
Запись 095 690 44 36
Что: Выставка Елены Сердюченко – Хойя Бачу
Где: Преображенская, 35, Б-ка — филиал N1
Когда: 24 июля, 15:00
Что: Книжный клуб «ProЧитай»
Где: Королева, 46, Б-ка для юношества
Когда: 24 июля, 15:00
Что: Выставка «Одинокая Ева» художницы IraVish
Где: Итальянск, 9, Музей Западного и Восточного искусства
Когда: 24 июля, 16:00
Что: Вечер молодого кино
Где: Арт-пространство Гараж, Деволоновский спуск
Когда: 24 июля, 17:00
Что: Разговорный английский клуб с Тристаном
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 24 июля, 18:30
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Что: Лекция «Джьо Хисаиши — композитор, который научит вас летать»
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт купол
Когда: 24 июля, 19:30
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