Ключевые моменты

Подборка культурных, развлекательных и образовательных событий в Одессе, которые можно посетить бесплатно 22 — 24 июля.

Город снова дышит литературой, музыкой и светом

Эта неделя богата событиями для детей. Все они состоятся в библиотеках в разных районах города. посмотрите внимательно, возможно это рядом с вашим домом и ребенок с радостью проведет время в компании сверстников, полезно интересно и среди книг — это же мечта каждого родителя!

Молодежь традиционно приглашают подтянуть английский в разговорных клубах, которые проходят в America House Odesa. В Зеленом театре ждут тех, кто занимается изучением себя и своего внутреннего мира. А в арт пространстве Гараж, что находится под мостом Коцебу в четверг будут показывать кино, созданное молодыми авторами.

Также в четверг состоится открытие двух художественных выставок от прекрасных одесских художниц. Успейте все спланировать, чтобы успеть не пропустить самое интересное!

Не пропустите их открытие!

Желаем вам насыщенных дней и интересных событий. Берегите себя!

Что: Шахматная вечеринка для детей

Где: Черноморского казачества, 45, Детская библиотека 23

Когда: 22 июля, 14:00

Что: Показ короткометражных фильмов

Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия

Когда: 23 июля, 15:00



Что: Экологический урок «Жители голубой бездны»

Где: Ефимова, 12, Детская библиотека, 19

Когда: 23 июля, 14:00

Что: К Международному дню дружбы

Где: Князя Владимира 148, Детская б-ка 40

Когда: 23 июля, 14:00

Что: American English Club white Charlie

Где: Online

Когда: 23 июля, 17:00

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Что: Лекция «Как стать собаке лучшим другом»

Где: Французский бульвар, 11-я, Центральная городская детская библиотека

Когда: 24 июля, 14:00

Что: Тайны Куяльника

Где: Королева, 71-1, Детская библиотека 45

Когда: 24 июля, 15:00

Запись 095 690 44 36

Что: Выставка Елены Сердюченко – Хойя Бачу

Где: Преображенская, 35, Б-ка — филиал N1

Когда: 24 июля, 15:00

Что: Книжный клуб «ProЧитай»

Где: Королева, 46, Б-ка для юношества

Когда: 24 июля, 15:00

Что: Выставка «Одинокая Ева» художницы IraVish

Где: Итальянск, 9, Музей Западного и Восточного искусства

Когда: 24 июля, 16:00

Что: Вечер молодого кино

Где: Арт-пространство Гараж, Деволоновский спуск

Когда: 24 июля, 17:00

Что: Разговорный английский клуб с Тристаном

Где: Греческая 1-я, America House Odesa

Когда: 24 июля, 18:30

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Что: Лекция «Джьо Хисаиши — композитор, который научит вас летать»

Где: Парк Шевченко, Зеленый театр, Арт купол

Когда: 24 июля, 19:30

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