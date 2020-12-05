Топить печь или котел дровами выгодно и удобно, так как быстро можно нагреть помещение, но при этом нужно постоянно подбрасывать дрова. А что, если отступить от традиций?

Вы замечали, что спичка, горящая пламенем вверх, горит медленнее, чем если ее перевернуть пламенем вниз? Так почему бы не попробовать растопить печь сверху? Если у вас топка высокая, есть поддувало и топочная дверка, у вас все получится – проверено годами.

На колосники укладывают дрова покрупнее и чем ближе к топочной дверке, тем дрова мельче. Затем на дрова кладут бумагу и сверху – щепки. Нижняя заслонка должна быть закрыта.

Поджигаем бумагу и топочную дверку оставляем приоткрытой, чтобы верхняя часть дров хорошо разгорелась и образовалась сильная тяга. Как правило, на это уходит до 10 минут. Теперь дверцу можно полностью закрыть и открыть поддувало, чтобы воздух поступал в топку через колосниковые решетки.

Еще пару раз нужно будет заглянуть в топку и уменьшить подачу воздуха через поддувало, а вскоре и вовсе следует перекрыть тягу, так как начнется пиролизное горение дров, сопровождающееся оранжевым и голубым пламенем.