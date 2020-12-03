Дачные советы: зачем белить деревья?

Многие дачники белят деревья по-старинке, для «красоты», причем – весной. Такая процедура действительно больше носит косметический характер.

Основная цель побелки стволов и скелетных веток – защита от вредителей и яркого весеннего солнца. Осенью многие насекомые и другие живые организмы ищут для зимнего укрытия себе место на деревьях с массивной корой. Также в коре любит расти мох, откладывают яйца муравьи и другие насекомые.

В зимние оттепели, в так называемые «февральские окна», и ранней весной, когда лучи солнца начинают пригревать, в результате резкого перепада температур кора трескается, образуя морозобоины.

Чтобы защитить кору, и применяют покраску деревьев гашеной известью против вредителей, а за счет белого цвета она отражает лучи солнца, не давая стволу нагреться на морозе.

Готовые садовые побелки должны быть доведены до сметанообразной консистенции. При побелке смесь не должна образовывать на коре слой толще 2-3 мм, и в то же время не стекать вниз. В идеале перед побелкой необходимо провести искореняющее опрыскивание ствола и скелетных веток на максимальную высоту раствором инсектицида с повышенной концентрацией.

Важно перед побелкой на несколько сантиметров отгрести почву, а затем вернуть ее на место.

Деревья до 5-ти лет вообще не белят, в крайнем случае – только мелом. Вместо побелки эффективно «бинтование» молодых штамбов полосками белого укрывного материала (агроволокно). Также это эффективно защищает от повреждения молодой коры зайцами.