Дачные советы: как защитить огурцы от ложной мучнистой росы?

Пероноспороз или ложная мучнистая роса очень «любит» огурцы, особенно перепады температур, когда днем жара, ночью прохладно и на утро выпадает роса.

Одна из главных причин пероноспороза на огурцах — загущенность посадок. Между кустами должно быть 50-60 см. Согласитесь, эти цифры вас удивили, ведь на ваших грядках огурцы посажены намного гуще. При правильной посадке 50% заболеваний ложной мучнистой росой сразу уйдет. Ведь растение после утренней росы хорошо проветривается, быстро высыхает, нет условий для развития грибка.

Что делать, если болезнь обнаружена? Прежде всего все пораженные и сухие листья срезают ножницами и складывают сразу в мешок, а не на землю, и затем сжигают. Из контактных препаратов используют медьсодержащие. Они могут называться по разному, но действующее вещество — гидроксид меди, уничтожающий до 90% грибов, но срок ожидания 30 дней.

Системные препараты (действующее вещество фосетил алюминия или азоксистробин) более эффективны, но также имеют большой срок ожидания. Хотя специалисты утверждают, что через неделю концентрация системных препаратов составляет всего 10-15%. Поэтому перед опрыскиванием соберите весь урожай, а один сбор после опрыскивания утилизируйте. Самые безопасные — биопрепараты, но максимальная польза от них при еженедельном опрыскивании от момента высадки рассады.

Опрыскивание огурцов лучше проводить по нижней стороне листа, где наибольшее скопление спор гриба.

Фото: Bayer