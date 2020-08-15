Дачные советы: как прореживать грозди?

Прореживание гроздей редко какой дачник делает, ведь процедура не для слабонервных: хочется сохранить побольше ягод, не подозревая, что на некоторых сортах можно потерять весь урожай.

Взять к примеру, сорт Флора (Лора). Несмотря на функционально женский тип цветка сорт опыляется даже слишком хорошо. Довольно часто задолго до созревания зеленые ягоды смыкаются настолько плотно, что при дальнейшем наливе и созревании они просто раздавливают друг друга и часть урожая сгнивает.

Стрижку гроздей делают специальными удлиненными ножницами, причем совершенно не нужно в шахматном порядке вырезать по одной ягоде. Весь секрет заключается в том, что гроздь стригут вдоль плодоножки с одной ее стороны. Вырезается до 50% ягод и на некоторых сортах это обязательно нужно делать. То же самое делают на крыльях. Оставшиеся ягоды со временем займут свободное место и гроздь будет очень хорошо заполнена.

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