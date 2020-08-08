Дачные советы: что посадить и посеять в августе?

Полезности: 13 незаменимых хитростей, которые пригодятся в быту Время от времени в быту мы сталкиваемся с мелкими неудобствами. Узнайте в нашей рубрике, какие житейские подсказки упростят любую домашнюю задачу. ПОДРОБНЕЕ

Как одесситам защитить свой дом от воров? Лето в полном разгаре и, несмотря на эпидемию коронавируса, украинцы получили возможность путешествовать — хотя бы внутри страны, а скоро смогут поехать и за границу. Но лето — это еще и время квартирных краж и взломов жилья вследствие делительного отсутствия хозяев. А потому остро встает вопрос, как людям, которые собираются в отпуск, обезопасить свой дом от незваных гостей. Эффективные советы по этому поводу дали одесские полицейские. ПОДРОБНЕЕ

Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта домашнего кваса В жаркую погоду ничто не заменит холодный и вкусный квас, особенно если он приготовлен из домашних ингредиентов на любимой кухне. ПОДРОБНЕЕ