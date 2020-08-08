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Дачные советы: что посадить и посеять в августе?

Дачные советы: что посадить и посеять в августе?

Часто дачники пытаются в августе наверстать упущенный за лето отдых и оставляют растения один на один с урожаем, болезнями и вредителями. И совершенно напрасно: «Битву за урожай» никто не отменял.

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Благоприятные дни для посадки и посева в августе:

  • лук на перо — 1, 24-29;
  • земляника, клубника, ревень, гиацинт, цветы из луковиц, морковь, пастернак (на корень), редис, сельдерей, свекла — 5-7;
  • чеснок — 8, 9, 26, 27;
  • редька — 8-10;
  • инжир, цветы из луковиц, картофель, морковь, пастернак и петрушка (на корень), редис, сельдерей, свекла — 10;
  • хризантема — 13, 14, 17;
  • георгин, гладиолус, нарцисс, цветы из семян, капуста — 22;
  • анютины глазки, кресс-салат, лук-порей, огурцы, укроп — 24;
  • лимонник, киви и др. лианы, петрушка на зелень — 22-24;
  • перец сладкий, помидоры — 26, 27;
  • крыжовник, лещина, смородина, йошта, шпинат, щавель, укроп — 1, 28, 29.

Запрещенные дни3, 4, 30 и 31 августа (только для цветов и овощных культур), 18-20 августа.

Юрий Руденко
Юрий Руденко ПРОФИЛЬ

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