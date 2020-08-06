«Цвета лета»: художник из Чернигова привез в Одессу природные и городские пейзажи

Сегодня в Одессе открылась выставка художника Владимира Наталушко, посвященная пейзажам его родного города – Чернигова. Никакую абстракцию и сюрреализм автор не добавляет в свои работы. Все картины написаны под открытым небом, срисованы с реальных городских и природных пейзажей. Также несколько работ художника выполнены в жанре натюрморт.

Об этом сообщил нам наш корреспондент, побывав на открытии выставки «Цвета лета» в Одесском Доме-Музее имени Н. К. Рериха.

Всего на выставке представлено 25 картин художника Владимира Наталушко. Большинство из них пейзажные: городская тематика и природа.

На торжественной части, после музыкального вступления, к микрофону подошла директор музея Елена Петренко и отметила несколько особенностей в картинах:

Может и не специально, но автору удается писать так, что создается эффект 3D. Ведь если присмотреться, стать возле каждой картины и вглядеться в нее, то кажется, что это поле, эти цветы, они выпирают из картины, будто им мало места в этих четырех углах. Глядя на картины, просто переносит в ту степь, в тот живописный уголок, на ту улицу Чернигова, где побывал и нарисовал картину Наталушко

Сам автор рассказал нашему корреспонденту, что все картины нарисованы не в мастерской, а под открытым небом:

Здесь, можно сказать, работы, которые пахнут самим летом. Все эти картины я писал непосредственно на месте, где увидел то, что хочу изобразить. Больше всего мне нравится работать на природе, в степи, в поле. Но отвлекают мошки, комары, погода может испортиться. В городе еще сложнее. Например, нахожусь на улице, работаю, а вокруг разговоры, машины, какие-то грузовики гремят. Много факторов которые отвлекают от дела. А еще кто-то может подойти и начать критиковать, а кто-то хвалить. Будь бы моя воля, писал бы всегда на природе

Также на выставке есть несколько натюрмортов, которые выглядят не менее эффектно.

Одессита такая выставка привлечет тем, что работах художника изображена совершено другая природа, которую не найти среди одесских степей. Причем полюбоваться ею можно бесплатно до 20 сентября.

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Выставка "Цвета лета" Художник Владимир Наталушко Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета" Выставка "Цвета лета"

Фото: Артем Виноградов