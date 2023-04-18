Лекции об интересных личностях и мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки: афиша Одессы 18-20 апреля

Война в Украине, день 419-й: ситуация на фронте и потери врага Сегодня, во вторник, 18 апреля 2023 года начались четыреста девятнадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О ситуации на фронте и о потерях врага информирует Генштаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

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