Лекции об интересных личностях и мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки: афиша Одессы 18-20 апреля

В ближайшие дни метеорологи прогнозируют дожди в Одессе, поэтому самое время посетить интересные мероприятия. Вас ждут лекции об интересных личностях нашего края, полезный мастер-класс и литературная встреча. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни нашего города. И конечно же все это — абсолютно беслпатно.
- Что: Лекция «Павел Зеленый – украинский патриот, прогрессист, городской голова Одессы кон. ХІХ – нач. ХХ ст.»
- Где: Троицкая 49/51, библиотека Грушевского
- Когда: 18 апреля, 15:30
- Что: Лекция «Павел Скоропадский: свет и тени деятельности последнего гетмана Украины»
- Где: Пастера, 13, Научная библиотека
- Когда: 18 апреля, 15:30
- Что: Изготовление куклы-мотанки
- Где: ул. Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого
- Когда: 18 апреля, 16:00
- Что: Литературные встречи под руководством Елены Герасимовой
- Где: ул. Преображенская, 35-а, библиотека Багрицкого
- Когда: 19 апреля, 12:00