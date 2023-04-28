Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля

Последние выходные апреля. Насыщенные, цветущие, наполненные джазом. В апреле Одесса присоединилась к празднованию Всемирного дня джаза. Именно поэтому за месяц на разных площадках города звучала Музыка Победы. В эти выходные вы услышите джаз и парк Шевченко и в городском саду, в галереях и церквях. Присоединяйтесь к этим бесплатным событиям и впустите джаз в сердце, тогда и душа начнет петь и оживать.
А еще мы подготовили новости событий не только для одесситов, но и для жителей области. Нам радостно, что интересные бесплатные события проходят в разных городах нашей области. Не упустить самое интересное поможет наша афиша.
- Что: Концерт Сергея Терентьева
- Где: Горсад, галерея ArtOdessa
- Когда: 28 апреля, 16:00
- Вхід: free donation
https://www.facebook.com/events/3471668553114733/?ref=newsfeed
- Что: Певческий круг. Вибрации весны
- Где: Итальянский бульвар, 4
- Когда: 29 апреля, 13:00
- Вход: Свободный взнос
https://www.facebook.com/events/913362016551513
- Что: Джазовый концерт духового оркестра НГУ
- Где: Парк Шевченко, «Ракушка»
- Коли: 29 апреля, 14:00
https://omr.gov.ua/ru/announce/232531/
- Что: Лекция “Как собраться в первый поход в горы»
- Где: Магазин Gorgany, ул. Розумовская, 31
- Когда: 29 апреля, 19:00
Регистрация обязательна: https://bit.ly/40rQxnc
https://www.facebook.com/events/553207526953541
- Что: Благотворительный концерт Итальянские страсти”
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 30 апреля, 13:00
- Вход: Свободный взнос
https://www.facebook.com/events/626063545659531?ref=newsfeed
- Что: Джазово-поэтическое чтиение “Пение/Разговоры”
- Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
- Когда: 30 апреля, 14:00
https://www.facebook.com/events/244932548039564
- Что: Концерт джаз-оркестра BNC Band к Всемирному Дню Джаза
- Где: Горсад, Ротонда
- Коли: 30 апреля, 14:00
https://omr.gov.ua/ru/announce/232531/
- Что: День поддержки переселенцев
- Где: Парк Горького
- Когда: 30 апреля, 15:00
https://t.me/sem_sorok/4718
В области:
- Что: Ппросмотр фильма “Бабочки»
- Где: г. Рени, Дом культурф
- Когда: 28 апреля, 15:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=608091788023291&set=a.549082893924181
- Что: Открытие персональной выставки Петра Рибина
- Где: ул. Свободы, 118/а, Арцизская городская галерея
- Когда: 29 апреля, 12:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1900284973679782&set=a.159024861139144
- Что: Открытие курсов украинского языка
- Где: г. Раздельная, ул.Привокзальна, 2, Центральна городская библиотека
- Когда: 29 апреля, 14:00
https://www.facebook.com/groups/1316775358702846/permalink/1875543969492646/
- Что: Кинопоказ “Позывной Бандерас”
- Где: г. Балта, к-тр Родина
- Когда: 29 апреля, 18:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=709874497809530&set=gm.6480753945276116&idorvanity=1351508394867389