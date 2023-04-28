Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля

Пасхальные реконструкции, бесплатные концерты и презентации: афиша Одессы 14-15 апреля В эти выходные мы будем отмечать один из самых главных праздников православия – светлый праздник Пасхи. Праздник веры, надежды, победы. Пусть в вашей жизни будет больше света и тепла. С праздником вас, с верой в Победу и надеждой на мир! ПОДРОБНЕЕ

Пасхальная ярмарка, бесплатные выставки и встречи: афиша Одессы 7-9 апреля Кажется, что за природой проснулись и другие силы, ведь количество событий в эти выходные просто поражает. Не оставайтесь в стороне от культурной жизни города и выбирайте то, что вам по вкусу. ПОДРОБНЕЕ