Cкоро отопительный сезон: как сэкономить на газе

«Нафтогаз Украины» запустил новый проект «Газовый запас». Согласно ему, бытовые потребители смогут купить газ в сентябре по низкой летней цене, а использовать его в течение отопительного сезона. В компании «Одессагаз — Поставка» разъяснили, как этот проект будет работать.

Покупаем оптом

Как заявили в НАК «Нафтогаз Украины», зимой стоимость природного газа может увеличиться на 25-30%. Проект «Газовый запас» даст возможность бытовым потребителям не переплачивать за газ в отопительный период. Его можно будет приобрести заранее — до 25 сентября, по более низкой летней цене. На этих условиях можно закупить до 25 тыс. куб. газа (предусмотрена 100%-ная предоплата) и потом использовать их в течение всего отопительного сезона.

Сколько придется заплатить?

Отпускная цена НАК «Нафтогаз Украины» для поставщиков газа в рамках этого проекта составляет 4874,42 грн. за тысячу кубометров (без НДС и услуг транспортировки и распределения газа). Стоимость газа с НДС и торговой надбавкой поставщика – 5995,53 грн. за тысячу кубометров.

Кроме этого, придется ежемесячно доплачивать за услуги распределения и транспортировки газа, которые обычно входят в общий тариф.

Также необходимо учитывать, что стоимость этих услуг может изменяться в течение всего отопительного сезона.

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По словам директора компании «Одессагаз – Поставка» Ивана Малейчика, четкого механизма реализации проекта пока нет.

– На сегодняшний день, наше предприятие ведет переговоры с НАК «Нафтогаз Украины» по вопросам организации порядка взаимодействия всех участников рынка для внедрения данного проекта.

Обратите внимание: если стоимость газа на рынке станет меньше и НАК «Нафтогаз Украины» зимой понизит цену, потребитель, который закупил газ заранее, не сможет пользоваться газом по сниженной цене — до тех пор, пока не использует весь закупленный запас.

Куда обращаться?

Для того чтобы воспользоваться возможностью сэкономить, клиентам «Одессагаз — Поставка» необходимо обратиться в компанию и подписать договор. В нем надо указать:

какие объемы газа нужно зарезервировать;

период потребления этих объемов.

Важно. Услугой «Газовый запас» могут воспользоваться только те, кто не получает субсидий и не имеет долгов за газ.

Фото: ukranews.com