﻿ Какие важные изменения ждут одесситов при оплате коммуналки? - Одесская Жизнь

Постоянными изменениями в сфере ЖКХ никого уже не удивишь. В начале года многие одесситы столкнулись с проблемами оплаты электричества из-за реструктуризации энергоснабжающей структуры. С приходом весны началась выплата монетизированных субсидий. Впереди нас ожидают и другие новшества — с 1 мая вступает в силу новый закон о жилищно-коммунальных услугах.

Ряд его норм ощутимо затронет потребителей коммунальных услуг. Мы проанализировали пять главных нововведений.

1. Пеня за долги

С 1 мая 2019 вводится пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг в установленные сроки. То есть пеню начислят тем, кто будет платить позже 20 числа.

В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре. Она не будет превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки или по одной копейке с каждой сотни гривен задолженности. При этом общий размер пени не может превышать общую сумму долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за коммунальные услуги — то есть 21 числа каждого месяца.

Например, если ваш долг за два месяца составил 4 тысячи гривен, то размер пени составит 240 гривен.

Для получателей субсидий есть хорошая новость: им не будут начислять пеню. Также это не затронет тех граждан, кому задержали зарплату — правда, необходимо документально подтвердить задержку.

2. Вводят абонентское обслуживание

Новые нормы закона о ЖКУ предусматривают введение абонплаты за отопление, водоснабжение и водоотведение, вывоз мусора. Это отдельный платеж за администрирование расчетов с потребителями. В платежках его вынесут в отдельную графу. Теоретически, абонплату должны вычесть из тарифов на эти услуги, то есть это не должно привести к росту общей суммы в квитанциях.

Предполагается, что в 2019 году максимальная абонплата на тепло составит 43 грн., на холодную воду — 37,6 грн. и на вывоз мусора — 16,1 грн. С ростом минимальной зарплаты будет расти и абонплата за услугу.

3. Будут «отрезать» от услуги за долги

Поставщик коммунальной услуги со вступлением в силу нового закона теперь будет вправе ограничить или полностью прекратить предоставлять соответствующую коммунальную услугу, если потребитель не погасил в полном объеме задолженность за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения предупреждения от исполнителя.

При этом коммунальщики обязаны будут самостоятельно произвести перерасчет за тот период, в течение которого услуга не предоставлялась или оказывалась не в полном объеме. Эта же норма действует, если услуга была несоответствующего качества. Также коммунальщики должны будут заплатить потребителю «неустойку» в порядке и размере, которые определены в договоре.

4. Перерасход поделят на всех

В законе предусмотрен новый принцип расчета сумм в квитанциях.

Теперь, например, за воду мы будем платить не только по показателям своего счетчика, но и разделим «общие» потери. Сумма в платежках будет зависеть от того, что покажет прибор учета на весь дом. То есть, при значительных расхождениях квартирных и общедомовых счетчиков, кубометры воды, которые «потерялись», разделят поровну на всех жильцов.

5. Открытые двери для коммунальщиков

Потребитель обязан обеспечить представителям исполнителя коммунальной услуги доступ к своему жилью для ликвидации и предотвращения аварий, установки или замены оборудования, проведения технических или профилактических осмотров, снятия контрольных показаний узлов учета.

Отказ потребителя является основанием для прекращения предоставления коммунальной услуги. Но после того, как в квартиру или дом пустят коммунальщиков, услугу должны возобновить.