Что скрывают новые платежки за газ: как и когда одесситам оплатить транспортировку?

С января одесситы, как и все украинцы, начали получать вторую платежку за газ, точнее за его транспортировку. У многих это вызвало возмущение и недопонимание. Так, люди массово пишут жалобы на новый способ расчета газа. Одни жалуются, что пользуются голубым топливом экономно, но за доставку газа им уже насчитали слишком высокую цену. Другие негодуют, что комиссия при оплате ежемесячной квитанции оказалась больше самой платежки за транспортировку голубого топлива. Ответы на вопросы искали корреспонденты «Одесской жизни».

На штурм «Одессагаза»

В консультационном центре «Одессагаза» настоящий аншлаг. Одесситы приходят с недоумением, а некоторые — с негодованием.

Так, 65-летний Владимир Петрович сказал, что пришел узнать о цене и квитанции за транспортировку газа. Однако сам факт оплаты он считает воровством.

— Мы же эти трубы прокалывали за наш собственный счет. Ещё в 1994 году. И по сей день я сам их обслуживаю. Я когда красил, то упал и получил сотрясение мозга. Они не приедут обслуживать трубы. Все останется на нас. Теперь на этом кто-то зарабатывает деньги. Это безобразие и воровство, — возмущается пенсионер.

42-летняя Ольга относится к нововведениям спокойно. Она также пришла узнать о второй платежке, и когда ее можно уже, наконец-то, получить.

В целом, прием в консультационном центре проходит довольно оперативно. Всех интересует только два вопроса: цена за транспортировку и когда придет вторая платежка. Соответсвено сотрудники дают один ответ: «каждому абоненту транспортировка будет рассчитываться в индивидуальном порядке. А платежки можно получить уже 5 февраля в своих абонентских отделах».

Зачем разделили платежку газа?

Отдельная платежка, которую украинцы получают за распределение газа, — это разделение платежа, который существовал и ранее, — настаивает глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

По его словам, платежка за распределение газа ранее включалась в общую сумму оплаты голубого топлива.

-Мы должны были вывести ее уже давно отдельными платежами. Это необходимо для того, чтобы можно было свободно менять поставщика голубого топлива, — сказал чиновник.

При этом, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, украинцы должны оплачивать счета за транспортировку газа, даже если не пользуются им.

— Это делается для того, чтобы украинский потребитель в любой момент мог открыть газ и получить его. Это стоит денег. Так складывается тариф. Иногда такую систему называют еще абонплатой. Нужно постоянно тратить деньги для того, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии, — отметил министр.

Как оплачивать?

В компании «Одессагаз» сказали, крайний срок рассылки квитанций за транспортировку газа — до 10 числа, а оплатить ее необходимо до 20 числа. Если игнорировать новую квитанцию, обещают отрезать газ.

Даже, если газ не используется или владельцы отсутствуют дома, за доставку топлива придется платить. Поскольку газ все равно доставляется к дому, а сети обслуживаются. Это своеобразная цена за обслуживание коммуникаций газораспределительными компаниями.

У людей, в квартирах или домах которых имеется только газовая плита, стоимость доставки может быть меньше комиссии, которую берет банк при оплате квитанции. Поэтому им советуют платить сразу на несколько месяцев вперед.

По словам работников компании «Одессагаз» с 1 июля 2020 года, цена на транспортировку газа будет составлять 0,972 грн. за 1 куб.м.( сейчас 0,78 грн. за 1 куб.м.), соответственно провести оплату наперед можно только на ближайшие 6 месяцев.

Для этого не обязательно обивать пороги облгазов и просить распечатать новую платежку — на полгода. Достаточно умножить ежемесячный платеж на количество месяцев, которые желаете оплатить. Например сумма в платежке за транспортировку в январе составляет 14,3 грн. в месяц: оплата за 6 месяцев: 14,3 х 6 = 85,8 грн.

Далее эту сумму необходимо внести на расчетный счет указанный в платежке за транспортировку газа. С июля потребители получат платежки с учетом новой цены на транспортировку газа, после чего смогут оплатить следующие 6 месяцев услуги.

Авторы – Галина Полищук, Артем Виноградов

Фото: imgclf.112.ua

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