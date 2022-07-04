Что пишет мировая пресса о войне в Украине: дайджест за 1-3 июля

«Одесская жизнь» представляет очередной дайджест о событиях в Украине: как тема войны освещалась на первых страницах ведущих СМИ в первые три дня июля 2022 года?

Главные темы газет:

Россиян выгнали со Змеиного острова

Министры кабмина Шотландии заявили, что их не следует заставлять передавать Украине больше денег на оружие

Нынешние британские вооруженные силы, насчитывающие менее 140 000 квалифицированных военнослужащих, считаются меньше, чем когда-либо со времен наполеоновских войн.

Amnesty International обвинила Россию в совершении «явного военного преступления» в Мариуполе за смертоносный авиаудар по театру, где скрывались сотни мирных жителей.

Дети среди 21 погибшего в результате ракетных ударов по Одессе

Стена готова (почти). Строительство стены на польско-белорусской границе еще не закончено (длина постройки 170 км, граница 186 км)

«Шольц назвал обвинения Путина в адрес НАТО «смешными»»

Двое бесстрашных против Путина. Портреты женщин глав правительств Финляндии и Швеции, решительно ведущие свои страны в альянс НАТО и бросающие вызов Путину.

Война в Украине трансформировала западную разведку. Столкнувшись с Россией, англо-саксонские службы рассекретили часть своих анализов.

Из-за беженцев из Украины в Германии растет безработица

ЕЦБ объявляет рецессию до 2023 года, если Путин сократит поставки газа

Испания намерена удвоить оборонный бюджет за семь лет

Союзники передают больше оружия Украине. Байден заявляет: «Эта война не закончится победой России»

Российские киберпреступники управляют сложной компанией на миллиард долларов

Премьер-министр Индии и президент России обсудили проверенные временем связи между двумя странами

Турция будет действовать должным образом, если обещания по соглашению с НАТО не будут выполнены

Путин сосредоточил внимание на Центральной Азии, чтобы заручиться поддержкой для Москвы, когда Запад превращает Россию в нацию-изгоя.

НАТО: Москва – главный военный противник альянса, стратегический «вызов» альянса – Китай

Байден – США будут поддерживать борьбу Украины «столько, сколько потребуется»

$380 возможна цена на нефть, если Россия прекратит поставки нефти

В боях на фронте гибнут плохо подготовленные добровольцы

Раненый в Украине канадец пытается собрать средства, чтобы вернуться домой

Великобритания и Шотландия

The Daily Telegraph – Министры кабмина Шотландии заявили, что их не следует заставлять передавать Украине больше денег на оружие, в споре с Вестминстером.

Правительство Шотландии внесло 65 миллионов фунтов стерлингов в общебританский фонд в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов, который будет использован для обеспечения самым современным оборудованием после давления со стороны Казначейства.

Это произошло, когда Борис Джонсон обязался повысить расходы на оборону до 2,5 процента ВВП в течение следующего десятилетия, а Джо Байден, президент США, заявил, что пошлет Украине еще 800 миллионов долларов (650 миллионов фунтов стерлингов) военной помощи.

Кейт Форбс, финансовый секретарь SNP, сказала, что она согласилась предоставить деньги «по этому поводу», но четко дала понять Вестминстеру, что «это не должно рассматриваться как прецедент».

*Шотландская национальная партия (Scottish National Party) – левоцентристская политическая партия Великобритании, выступающая за независимость Шотландии от Великобритании, третья по количеству членов партия в Великобритании, а также крупнейшая партия в парламенте Шотландии.

«The Scotsman» – «Среди ужасов Украины мы стоим перед решающим выбором»

В минувшие выходные, после того как восточный город Северодонецк окончательно рухнул перед российскими войсками, президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении к украинскому народу сделал мрачную ноту, заявив, что война в его стране вступает в затруднительное время, «нравственно и эмоционально». Нетрудно, конечно, понять, что он имел в виду.

Хотя реальность войны всегда ужасает и шокирует, ее легче переносить, когда победа кажется близкой; в то время как сейчас, спустя четыре долгих месяца после неудачного марша России на Киев, Украина, похоже, столкнулась с бесконечными тревогами, бомбардировками, обстрелами, непредсказуемыми ракетными ударами и ожесточенными наземными боями на востоке.

Честно говоря, украинцы – несмотря на огромное бремя, которое они несут в этом конфликте – не единственные, кто сталкивается с эмоциональными трудностями, пытаясь справиться с новой реальностью своего положения.

В течение трех десятилетий, с момента падения Берлинской стены, западные политики и все западное общество считали, что мы живем в постоянно глобализирующемся мире, где можно было бы вести относительно свободную международную торговлю и обмен. как должное, наряду с длинными непрерывными цепочками поставок, быстрой связью и широким научным и культурным сотрудничеством.

Конечно, после финансового краха 2009 года было много признаков того, что эта фаза истории подходит к концу. Однако шок войны в Северной Европе заставил западных лидеров серьезно осознать новые времена, в которые мы живем, обусловленные не только возрождением России как основным противником, но и многочисленными и возрастающими факторами давления. пандемических угроз и климатического кризиса

Учитывая уровень агрессии, проявленный Россией, и поддержку, которую она, кажется, получает от Китая, возможно даже, что мы переживаем первые месяцы Третьей мировой войны с точками напряженности от Тайваня до Балкан; уровень конфликта, к которому Запад не готов не только в экономическом и военном, но и в эмоциональном и психологическом отношении.

И об этом огромном сдвиге в наше время, думаю, стоит сказать две вещи. Во-первых, мы не должны тратить время на то, чтобы упрекать себя в своей неподготовленности или, как это часто делают британские политики, избивать наших ближайших союзников за это. Надеяться и желать жить в мире во всем мире — глубоко порядочный человеческий порыв, и большие надежды тех, чья политика формировалась в 1990-х годах, когда казалось, что большой мир во всем северном полушарии находится в пределах нашей досягаемости, не вызывают насмешки.

Следуя опыту Европы после Второй мировой войны, также было разумно полагать, что укрепление экономических связей с бывшими противниками холодной войны — в области продовольствия, энергии, технологий и производства поможет связать мир в общую систему права и ценностей. И вряд ли было правительство на Западе, которое не воспользовалось шансом на «дивиденды мира», когда дело дошло до сокращения военных расходов;

Например, нынешние британские вооруженные силы, насчитывающие менее 140 000 квалифицированных военнослужащих, считаются меньше, чем когда-либо со времен наполеоновских войн.

Отсюда следует, что если определенный вид западного альянса хочет сохраниться в такой момент, участвующие страны должны признать, что каждая из них сталкивается с серьезными проблемами при адаптации к этой новой ситуации, и что эти проблемы различаются по путям, глубоко сформированным географией. , экономикой и историей .

Очевидно, например, что Германия столкнулась с уникальным кризисом как в быстрой реконфигурации своего энергоснабжения, так и в отказе от своего послевоенного ощущения себя как нации, которая никогда не сможет снова вооружиться и подготовиться к войне.

Создание альянса в это новое время будет трудным и потребует реального понимания и гибкости; процесса, которому может помочь решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, имеющих большой опыт взаимодействия с Россией.

Еще одна вещь, которую следует сказать о нынешнем кризисе, состоит в том, что он несет в себе как угрозу, так и возможности.

Угроза состоит в том, что весь украинский кризис станет еще одной большой возможностью заработать деньги для мировых торговцев оружием и бензиновых энтузиастов, которые уже тревожно заявляют о себе в западных СМИ и полны решимости сделать совершенно неверные выводы из кризиса, который действительно продемонстрировал как бесполезность многих военных, «сдерживающих факторов», ныне у Запада, так и острую необходимость — как по стратегическим, так и по экологическим причинам — полностью отказаться от ископаемого топлива и прекратить нашу зависимость от производящих его режимов.

Однако здесь также есть возможность и путь к тому, что в долгосрочной перспективе могло бы стать гораздо мирнее и устойчивее миром.

Если западные государства смогут держаться вместе и продолжать переговоры, они наконец-то могут проснуться, услышав запах кофе, и начать быстрое перераспределение инвестиций в возобновляемые источники энергии, являющиеся как экологическим императивом, так и очевидным постоянным решением проблемы стратегического энергоснабжения. проблемы.

Они могли бы переосмыслить свои потребности в обороне в свете реалий 21 века и начать лучше сотрудничать в развитии своих возможностей и прогнозировании реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся.

И они тоже могут, наконец, прийти к пониманию того, что если у Запада и будет хоть какой-то шанс успешно защитить Украину и другие находящиеся под угрозой Украину и другие уязвимые демократии, то это произойдет не из-за псевдо-черчилловской помпезности по поводу того, какая страна является лучшим другом Украины; но благодаря кропотливым усилиям по построению западного мира 21-го века, который будет более устойчивым, более справедливым, менее гедонистическим и более ориентированным на будущее, чем в последние десятилетия, и, следовательно, более способным защищать себя в такие моменты, как сейчас, когда необходимость обороны очевидна и больше нельзя откладывать.

Нынешний кризис таит в себе как угрозы, так и возможности.

Деньги шотландцев сокращаются из-за роста расходов на оборону

Расход на 65 млн фунтов поможет финансировать значительное увеличение помощи Великобритании Украине.

Правительство Шотландии подчеркнуло, что выделение 65 миллионов фунтов стерлингов на военную помощь Украине следует рассматривать как «разовое», поскольку Борис Джонсон пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году перед угрозой России.

Премьер-министр заявил, что будет подталкивать западных союзников к выполнению обязательств, взятых после публичного лоббирования со стороны министров кабинета Бена Уоллеса и Лиз Трасс.

Предполагается, что залог может составить дополнительные 55,1 миллиарда фунтов стерлингов в совокупности за оставшуюся часть десятилетия исходя из прогнозов Управления по бюджетной ответственности по размеру экономики.

Представитель правительства Шотландии подчеркнул, что «любое более широкое увеличение расходов Великобритании на оборону не должно наносить ущерб финансированию шотландского бюджета».

Это заявление было сделано после того, как министры Шотландии и Уэльса подвергли критике необходимость совместного предоставления правительству Великобритании 95 миллионов фунтов стерлингов из своих выделенных бюджетов для финансирования большей помощи Украине.

Финансирование станет частью банка в 1 миллиард фунтов стерлингов, который Великобритания предоставляет Украине на современное оборудование, в том числе современные системы ПВО и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат.

Министр финансов Шотландии Кейт Форбс, администрация которой предоставила 65 миллионов фунтов стерлингов, заявила, что финансирование «не должно рассматриваться как прецедент».

«Мы стали убежищем и убежищем для перемещенных лиц из Украины и сделали все возможное, чтобы помочь убегающим из страны спасаясь от насилия», — говорится в заявлении.

«Это дополнительное финансирование предназначено для помощи украинским вооруженным силам в борьбе с российской агрессией, где россия действует с действующая невыразимой жестокостью.

«Мы согласились предоставить финансирование по этому случаю, учитывая очевидную необходимость максимизировать международные усилия по поддержке Украины. Однако мы ясно понимаем, что это не должно рассматриваться как любой прецедент, приводящий к тому, что выделенные бюджеты используются для оплаты явно зарезервированных областей политики».

На вопрос, какие обсуждения велись с Минфином о том, почему правительство Шотландии должно было выделить деньги, официальный представитель первого министра сказал в четверг: «Да, учитывая неотложную необходимость помочь Украине, мы говорим – да, но вторая часть состоит в том, что мы не хотим, чтобы это стало постоянной графой распределения бюджета, куда идут средства для явно зарезервированных вопросов…

«Мы бы рассматривали это как единичный случай. Мы сказали «да» по очевидным весомым причинам, но мы не хотим, чтобы это стало регулярным».

Ребекка Эванс, министр финансов правительства Уэльса, предупредила, что лейбористская администрация теперь столкнется со «сложными решениями» по поводу будущих вариантов расходов.

Она сказала: «Мы продолжим оказывать гуманитарную поддержку украинскому народу, и это правильно, что Великобритания должна продолжать оказывать столь необходимую военную поддержку. Однако оборона и иностранные дела остаются зарезервированными вопросами.

«Это новый подход Министерства финансов, потенциально вызывающий разногласия, — стремление использовать распределенные бюджеты, которые должны быть предназначены для инвестиций в передаваемые области, такие как здравоохранение и образование, для финансирования зарезервированных областей расходов, таких как военная помощь и оборона. финансирование этих областей должно по праву оплачиваться правительством Великобритании».

Представитель казначейства отрицал, что был создан прецедент, когда деньги могли быть взяты из выделенных бюджетов для зарезервированных областей расходов, заявив: «Это ответ на чрезвычайный кризис».

The Scotsman сообщил на прошлой неделе, что шотландское правительство до сих пор не решило, что делать с 41 миллионом фунтов стерлингов, полученным от правительства Великобритании для смягчения последствий кризиса стоимости жизни.

Общая военная помощь Великобритании Украине с тех пор, как Россия начала свое варварское нападение, сейчас составляет 2,3 миллиарда фунтов стерлингов — больше, чем любая другая страна, кроме США.

Говоря об обязательствах по расходам на оборону с приближением саммита НА в Мадриде, господин Джонсон сказал: «Нам необходимо инвестировать в долгосрочной перспективе в жизненно важные возможности, такие как будущая боевая авиация, одновременно адаптируясь к более опасному и более конкурентному миру.

«The Independent», 2 июня – «Дети среди 21 погибшего в результате ракетных ударов по Одессе»

Россияне обстреляли многоквартирный дом и курорт вблизи портового города

Вчера пожарные справились с огнем в поврежденном квартале

По меньшей мере 21 человек, в том числе двое детей, погибли вчера утром в результате обстрела российскими ракетами жилого дома и двух лагерей отдыха недалеко от украинского порта Одесса на Черном море, сообщили украинские власти.

Украинские официальные лица сообщили The Independent, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате удара по девятиэтажному жилому дому в поселке Сергеевка, еще трое погибли во время наезда на курорт.

Сотрудник военной администрации Одессы сообщил, что двое детей на курорте находятся в критическом состоянии, поиски пропавших без вести продолжаются. В общей сложности было ранено около 40 человек, по словам Любови Гордиевской, спикера Одесской областной полиции.

Еще 41 человек спасен благодаря усилиям по выводу людей из жилого дома, где проживает около 152 человек. Жители проснулись от трех взрывов и сигнала воздушной тревоги около часа ночи по местному времени.

На видео взрывов вчера утром видны обгоревшие остатки здания и дым, заполняющий небо над жилыми кварталами в Сергеевке, примерно в 50 км юго-западнее знаменитого портового города.

Сотрудник военной администрации Одессы, согласившийся говорить на условиях анонимности по соображениям безопасности, сообщил The Independent, что Россия запустила по Одессе пять Х-22 — противокорабельных ракет большой дальности. Он сказал, что двое приземлились в море и один в поле.

Остальные двое попали в здание и базу отдыха в Белгород-Днестровской области. «Они точно знали, что будут жертвы среди гражданского населения» из-за комбинированной дальности поражения ракет, сказал он.

«Думаю, в ближайшее время мы увидим больше подобных вещей. Эти недавние ракетные удары свидетельствуют, что Россия повышает ставки. У них нет пути назад в этой войне, потому что они изолированы миром», — добавил чиновник.

Соседи курортного поселка Сергеевка помогли спасателям разгребать завалы многоквартирного дома. Взрывной волной также были повреждены стены и окна соседнего 14-этажного жилого дома.

«Мы приехали сюда, на место вместе с МЧС и местными жителями оценили ситуацию, вместе помогли тем, кто

выжил. И тех, кто, к сожалению, погиб. Мы помогали их вывозить», — сказал Reuters Александр Абрамов, проживающий неподалеку.

После предрассветных обстрелов был вывод русских войск из соседнего острова Змеиный в четверг, который Кремль назвал жестом доброй воли. Украина заявила, что артиллерийские и ракетные обстрелы заставили россиян бежать на катере.

Ожидалось, что вывод войск уменьшит угрозу для Одессы после того, как Москва взяла под свой контроль остров в первые дни войны, пытаясь использовать его в качестве плацдарма для нападения на Одессу.

Представитель Одесской военной администрации заявил The Independent, что пятничные атаки могут являться результатом попытки России «показать свое присутствие в регионе» после ухода со Змеиного острова.

Это произошло после того, как Amnesty International обвинила Россию в совершении «явного военного преступления» в прибрежном городе Мариуполь в Украине, когда она нанесла смертоносный авиаудар по театру, где скрывались сотни мирных жителей.

Украина заявила, что в понедельник Россия обстреляла ракетами переполненный торговый центр в Кременчуге, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек. Россия отрицает нападения на мирных жителей с момента вторжения в страну в феврале.

Европа

Австрия, «Kleine Zeitung» – «Двое бесстрашных против Путина»

Перед лицом российской агрессии главы правительств Финляндии и Швеции решительно ведут свои страны в безопасность альянса НАТО. Портреты женщин, бросающих вызов Владимиру Путину.

«Salzburger Nachrichten» – «Переломный момент двигает бизнес с оружием»

На саммите в Мадриде страны НАТО не только решили расширить НАТО на север, включив Швецию и Финляндию, для которых протоколы о присоединении должны быть подписаны в следующий вторник. Большие инвестиции также осуществляются в оборонном потенциале, и ожидается, что расходы будут продолжать расти в каждой стране-члене. С одной стороны, по личному составу, например, путем увеличения количества солдат в повышенной боевой готовности с 40 тыс. до 300 тыс. Но есть также очень особые инвестиции в оружие. Германия планирует дополнительно 100 миллиардов евро для Бундесвера. Только США одобрили пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов (38,5 миллиарда евро). Половина суммы предназначена для расходов на оборону. В то же время Украина постоянно требует большего оружия, чтобы иметь возможность противостоять российской армии.

«Der Standard» – 100 советов по экономии электроэнергии

Кризис в Украине и изменение климата – движущая сила цены на энергию вверх. С помощью простых уловок вы можете уменьшить собственное энергопотребление – без особых жертв и с положительными побочными эффектами.

«Salzburger Nachrichten» -«Запад остался в его кругу»

Европа и ее партнеры снова объединились против Москвы. Но сами по себе встречи единомышленников войну не заканчивают

Чехия. «Hospodarske Noviny» – «Головирование в ЕС отличается от предыдущего, но Чехия все еще может влиять на Европу»

Чехия до конца года председательствует в Европейском Союзе. Председательствующая страна уже не играет такой роли, как когда чехи впервые возглавили союз в 2009 году. Однако это еще может многое изменить. Особенно сейчас во время войны в Украине.

«CEZ заменит Газпром»

«Газпром» саботирует заполнение чешского газового хранилища. ЧЭЗ начнет его выполнять вместо российской компании.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Стена готова (почти). Строительство плотины на польско-белорусской границе еще не окончено (длина постройки 170 км, граница 186 км). Это не помешало ее сдаче, к которой, в частности, Премьер-министр. Он обрушился с критикой на оппозицию и похвалил пограничников, которые, по его мнению, «спасли жизнь многим заблудившимся людям».

Италия. «La Repubblica» – «Русские теряют остров Змей. Одесса теперь дышит».

«La Repubblica» – «Заговор Эрдогана по восстановлению Великой Турции между США и Россией».

«Corriere della Sera» – «Байден Путину: ты никогда не победишь. Гнев Москвы»

В конце саммита президент США считает заслугой стратегию защиты Украины. И он говорит как лидер Запада: теперь Америки больше

Американский президент Байден на саммите НАТО в Мадриде возвращается к российской агрессии против Украины. «Вы никогда не выиграете, мы никогда не так компактны», — говорит он лидеру Кремля. Президент Украины Зеленский передает Путину билет через главу индонезийского государства Видодо.

Саммит Атлантического альянса дал ответ Владимиру Путину, но не западному общественному мнению. НАТО укрепляет восточный фланг, опрокидывает солдат и тяжелое вооружение к границам России и Белоруссии. Отдельные страны пообещали дальнейшую военную помощь Украине. Соединенные Штаты еще один пакет на 800 миллионов, который прибавляет к уже выделенным семи миллиардам долларов. Великобритания, еще один миллиард долларов. И так дальше.

Джо Байден приписал себе заслуги в большой мобилизации и фактически консолидировал свое лидерство над всем Западом, со всем уважением к европейским проектам совместной обороны, которые после Мадридского саммита кажутся еще более тяжелыми для реализации. США увеличили количество солдат, дислоцированных в Европе, с 80 до 100 000; они дали знать, что взорвут командование армейским корпусом в Польше; они отправят оборонительные системы в Италию, истребители в Великобританию, крейсеры в Испанию. Война вспыхнула в сердце Европы, но в результате теперь на Старом континенте стало больше Америки.

Вот почему на вчерашней заключительной конференции Байден выступал как «главнокомандующий» всего Запада: «На этом саммите мы объединили наших союзников, чтобы противостоять прямым угрозам, которые Россия представляет для Европы, и системному вызову, который Китай ставит миру по закону».

Американский президент причислился к плану защиты Украины, в котором принимают участие более 50 государств. Последний месседж для Путина: «Он думал, что сможет «финляндизировать НАТО», теперь он заканчивает «рожденным» Финляндией».

Но ключевые вопросы остаются без ответа: как долго еще продлится война? Смогут ли трансатлантические демократии долго нести расходы на конфликт?

Пятеро американских журналистов, единственных, кому позволено задавать вопросы Байдену (по крайней мере, сомнительный метод в международном контексте), настаивают на росте цены на бензин в США. Президент отрезал: «Мы будем поддерживать украинцев, сколько потребуется; мы позаботимся о том, чтобы они не потерпели поражения от россиян».

«La Stampa», 2 июля – «Русские бомбы на Одессу»

Германия. «Der Tagesspiegel», 1 июля – «Шольц назвал обвинения Путина в адрес НАТО «смешными»»

Шольц назвал обвинения Путина в адрес НАТО «уморительными»

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) однозначно отверг обвинения президента России Владимира Путина в империализме против НАТО. «Честно говоря, это достаточно смешно», — сказал он после саммита НАТО в Мадриде. НАТО – оборонный союз. «Фактически именно Путин сделал империализм целью своей политики и объектом своей политики». . Саммит НАТО принял решение о сдерживании угрозы со стороны России. До конца 2030 г. бюджет НАТО был увеличен более чем на 20 миллиардов евро. По расчетам НАТО, общая сумма составит около 45 миллиардов евро.

Президент США Джо Байден в это время предусматривает победу Украины. По его словам, война «не окончится тем, что Россия победит Украину в Украине». Он заявил о дальнейшей продаже оружия Украине на сумму 800 миллионов долларов.

Федеральное правительство в скором времени может одобрить поставки западных боевых танков в Украину. По информации Tagesspiegel, военные специалисты страны в июле проведут досмотр танков Leopard 2 в Испании, которые Мадрид предложил Киеву. Берлин должен согласиться на поставки, потому что они произошли от местного производства. Официального запроса пока не поступало.

Канцлер высказался за урегулирование конфликта по поводу перевозки грузов в российский эксклав Калининград через Литву. Он считает, что «все участники сейчас очень пытаются установить здесь динамику деэскалации».

«Der Tagesspiegel», 3 июля – «Зеленский осудил обстрелы жилых кварталов как «террор»»

Согласно их собственным заявлениям, пророссийские сепаратисты и российские военные взяли под контроль развернувшееся на востоке Украины здание городской администрации в Лисичанске. Об этом российскому агентству «Интерфакс» заявил в субботу вечером представитель сепаратистов Андрей Марочко. Эту информацию не удалось проверить независимо. Украинская сторона также говорила об упорных боях, но продолжает описывать город как бои. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что россияне пытаются штурмовать Лисичанск с разных сторон.

Лисичанск – последний крупный город Луганской области, который в последнее время удерживали украинские войска. Завоевание этого района является одной из заявленных целей Москвы в войне, которая длится уже более четырех месяцев. По словам очевидцев, во время боев в городе Славянск Донецкой области снова были обстреляны жилые кварталы, предположительно, один человек погиб. с

Мэр Славянская Вадим Лях обвинил Россию в использовании кассетных боеприпасов. Это запрещено международными договорами, которые Москва не подписывала. «Это целенаправленный российский террор, а не ошибка или случайная атака», — сказал Зеленский в своем видеообращении. Ракеты попали в «девятиэтажный жилой дом, в котором никто не прятал оружие и военную технику», добавил украинский президент.

На фоне спекуляций по поводу растущего участия Минска в конфликте между Киевом и Москвой, белорусский правитель Александр Лукашенко обвинил Украину в ракетных ударах по его стране. «Нас провоцируют. Приблизительно три дня назад, может и больше, со стороны Украины была сделана попытка атаковать военные объекты в Беларуси», – заявил Лукашенко в субботу, сообщает госинформагентство.

F.A.Z, 1 июля — «Свершилось»

Подпись под фото: «Четкие слова» – В первый день российского вторжения в Украину сейчас затонувший флагман Черноморского флота России из-за громкоговорителя призвал украинский экипаж «Острова Змеиный» сдаться. Она ответила в том же духе: «Русский военный корабль, чертовски!» Россия сначала все равно захватила остров, но это выражение породило богатый политический фольклор в Украине, как такие нашивки, и новую идиому: кто-то россиянам посылает военный корабль

Главный материал: Украина выгоняет Россию со стратегически важного острова

Байден: Поддерживайте Киев, сколько нужно

Немецкое подразделение для НАТО

Вооруженные Силы Украины добились значительных успехов в Черном море. Массированным артиллерийским ударом им удалось отбросить русские войска от стратегически важного острова Змеиный. Министерство обороны в Москве подтвердило в четверг отвод своих солдат с небольшого скалистого острова на границе с румынскими водами. Однако представила это как жест жесткой воли, таким шагом Россия демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН создать гуманитарный коридор для экспорта украинского зерна через Черное море.

Президент США Джо Байден пообещал долгосрочную военную помощь Украине. «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Байден в конце саммита НАТО в Мадриде. Война не окончится поражением Украины от России, это обеспечат США и их союзники. Байден объявил о новом американском пакете вооружений на 800 миллионов долларов, который впервые будет включать в себя «передовые западные системы ПВО». Байден резюмировал решение альянса о новой структуре войск, усилении присутствия на восточном фланге и присоединении Швеции и Финляндии словами, что президент России получит Путина «само то, чего он не хотел», а именно более крепкий и тесный союз.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отверг обвинения Путина в том, что НАТО озабочено «своим превосходством, своими имперскими амбициями» как «смешное». «На самом деле, это Путин сделал империализм целью своей политики и объектом своей политики», — сказал Шольц. В Мадриде канцлер пообещал альянсу бронетанковую дивизию из 15 тыс. солдат для защиты северо-восточной Европы, более 60 самолетов и до 20 военно-морских подразделений для новой структуры войск, предусматривающей 300 тыс. солдат в повышенной готовности. Эти силы будут созданы «быстрее».

Колонка: «Из-за беженцев из Украины растет безработица»

Поскольку беженцы из Украины имеют право на базовое обеспечение с начала июня и поэтому официально зарегистрированы центрами занятости безработными, количество безработных в Германии значительно возросло. В июне он вырос на 103 тыс. до 2,363 млн. Несмотря на это, рынок труда пока оказался стабильным, несмотря на войну, узкие места в поставках и высокие цены на энергоносители.

Франция. «Le Figaro», 2 июля – «Война в Украине также трансформировала западную разведку». Столкнувшись с Россией, англо-саксонские службы решили рассекретить часть своих анализов.

Бюллетень английской военной разведки попадает в Твиттер как информационный бюллетень. Британские службы дают оценку ситуации в Украине. Босс американской разведки Аврил Хейнс почти так же болтлива. В прошлую среду она описала сценарии, ожидаемые агентствами США. Разведка больше не кажется такой секретной областью.

Перед началом конфликта, 24 февраля, США таким образом рассекретили и предупредили всеми силами объявить и попытаться воспрепятствовать российскому вторжению. Эта политика является частью стратегии, которая называется кампанией, как революция в мире разведки. Понятие «кампания» или

«Агитация» появилась в Стратегии национальной обороны США на 2022 г. Она «позволит нам получить преимущество перед всем спектром силовых действий со стороны конкурентов», — говорится в общедоступной версии текста. Он должен ответить на вызов гибридных противостояний.

Сначала есть меморандум с 36 звездами, — говорит Джейк Харрингтон, специалист по разведке Института CSIS в Вашингтоне. Этот документ, подписанный в начале 2021 года девятью американскими «четырехзвездочными» генералами, призвал американское разведывательное сообщество к средствам борьбы с дезинформацией или маневрами влияния. «Они просили разведку поделиться более общедоступной информацией, чтобы «назвать и опозорить», обозначить враждебные действия как способ помешать им», — продолжает исследователь. По их мнению, нужно было «действовать быстрее» и помогать пострадавшим от дестабилизационных операций партнерам.

Эта стратегия была реализована в ответ на увеличение численности российских вооруженных сил против Украины. Если какие-то сообщения были адресованы непосредственно Кремлю, то операция подготовила и западников к конфликту. Американская кампания сопровождалась обменом анализами с союзными службами, что связано с техническими трудностями и предполагает взаимное доверие. Спецслужбы в любом случае пытаются держать в секрете свои источники, а также способы сбора информации.

Кампания также является «адаптацией к миру, который становится менее секретным», отмечает Джейк Харрингтон. То, что раньше было редким, например спутниковые снимки, теперь доступно благодаря частным операторам. «Война в Украине – это первый конфликт, о котором мы так много знаем», – соглашается генерал Гомар, бывший директор французской военной разведки. Но масса доступной информации является приманкой. «Слишком много информации убивает информацию. Каждая социальная сеть только проливает свет», – говорит он. На украинском поле боя информация из открытых источников может быть пристрастной, неполной или манипулированной. Услуги имеют возможность проверки и анализа. Они способны ориентировать взор. Но для какого результата? «Американцы закричали «волк», и наконец волк прибыл», — продолжает генерал Гомман. Но если бы это было не так, что бы они сказали?

Во Франции война в Украине также ударила в мир разведки. За это заплатило Управление военной разведки (DRM). Не то чтобы она не «видела» подъем россиян. Но она не верила, что Владимир Путин примет меры. «DGSE и DRM знали кое-что, но у них не было сильного желания общаться», — сказал военный источник. DRM также страдает от утопленного изображения. «Военные не любят разведки, — продолжаем мы. Это не касается начальника Объединенного комитета начальников штабов генерала Буркхарда, работавшего в Национальном совете по разведке. Обеспокоенный информационной борьбой, он ждет реформ спецслужб.Италия. «La Stampa» – «Решено, больше солдат и больше баз в Европе, но дело Турции и курдов вспыхивает».

Испания. «АВС», 2 июля – «ЕЦБ объявляет рецессию до 2023 года, если Путин сократит поставки газа»

Предупреждает, что инфляция будет продолжаться выше 2% к 2024 году и что его приобретение долга у стран повлечет за собой политику бюджетной стабильности.

У Европы есть как минимум еще три года резкого роста цен на товары и услуги и, как только дела пойдут не так, год экономической рецессии: следующий 2023 год. «Почти апокалиптический» сценарий, по определению Директор по экономике Европейского центрального банка (ЕЦБ) испанец Оскар Арсе, несколько недель назад казавшийся далеким в проекциях учреждения, базирующегося во Франкфурте, теперь кажется если не таким вероятным, то не исключенным из-за сохранения нарастающей инфляции угроза полного прекращения поставок газа из России осенью следующего года.

Маневр Путина по блокированию поступления газа в Европу по газопроводу «Ямал», который проходит через Польшу, и вызвано этим автоматическое повышение будущих цен на газ на 11%, а также новые проблемы с цепочками поставок и рост цен на продукты питания, потрясли подготовленную таблицу прогнозов. ЕЦБ, и, как признал вчера Оскар Арсе в рамках конференции на летних курсах Международного университета Менендеса Пелайо в Сантандере, они скорее всего приведут к пересмотру его прогнозов в сторону снижения. текущие прогнозы роста на 2022 и 2023 годы и пересмотр в сторону повышения прогнозов инфляции.

Масштабы пересмотра будут зависеть от того, как будут развиваться события, но ЕЦБ уже не учитывает, что если Россия решит закрыть газовый кран в Центральной и Западной Европе следующей осенью, потенциальные последствия для евроэкономики будут более чем значительными.

На графике стресса, составленном организацией под председательством Кристин Лагард, цена барреля нефти составляет от 170 до 180 долларов, что почти вдвое превышает цену; цена на газ втрое дороже на энергорынках; и еще выше рост цен на продукты питания, один из факторов, который, по словам Арсе, сегодня вызывает наибольшее беспокойство во Франкфурте.

Три года высокой инфляции

В ожидании этого пересмотра своего индекса потребительских цен и прогнозов роста, который произойдет быстрее раньше чем позже, ЕЦБ уже изменил свою речь по поводу инфляции.

История, указывающая на преходящее явление, которое начнет исправляться после лета этого года и приблизится к опорному уровню в 2% уже в 2023 году, в последние недели была подорвана и уступила место гораздо более темному горизонту.

Европа смотрит на ЕЦБ. Правительство Испании также озабочено возможностью того, что чрезмерно агрессивный рост процентных ставок положит конец все еще неполному восстановлению экономики и что испанская экономика все еще далека от уровня ВВП до пандемии. В этом контексте директор центрального банка признал вчера, что задача ЕЦБ в сфере денежно-кредитной политики является «между трудной и очень сложной».

Начинается новая эра, в которой ЕЦБ стремится поддерживать установленный Марио Драги принцип «делать все необходимое, чтобы гарантировать стабильность евро», но с новым набором инструментов, символическим инструментом которого будет сначала антифрагментационный механизм. объявила несколько недель назад Кристин Лагард, чтобы успокоить первые волнения на рынках после смены денежно-кредитной политики.

После этого объявления дебаты вращались вокруг того, собирается ли ЕЦБ сопровождать возможную активацию этого механизма некоторыми условиями в отношении стран-бенефициаров или нет. Оскар Арсе вчера подсказал в этом отношении, что новый инструмент «сохранит стимулы для стран-членов проводить политику, способствующую бюджетной стабильности», что, по-видимому, подтверждает обмен финансированием в обмен на мероприятия, которые рынок предрек и даже ожидал.

Он предупредил, что денежно-кредитная политика не может являться единственным инструментом борьбы с кризисом и что странам придется использовать свою налогово-бюджетную политику для решения своих проблем. «Есть политика, которая лучше, чем денежно-кредитная, приспособлена для реагирования на конкретные уязвимые места каждой страны или региона», — подчеркнул он.

«ARA», 1 июля – «Санчес намерен удвоить оборонный бюджет за семь лет»

Президенту Испании, который выходит из укрепленного саммита, придется убедить парламент в милитаристском повороте

Альянс договорился отправить Украине больше оружия: «Путин не выигрывает войну»

«ARA», 2 июля «Использование запретного оружия раскрывает грязную войну в Украине»

«El País», 1 июля – «Союзники передают больше оружия Украине»

Байден заявляет: «Эта война не закончится победой России»

Саммит Атлантического альянса завершился вчера в Мадриде заявлением о непреклонной поддержке Украины на пятом месяце российского вторжения. Несмотря на военные трудности на местах и ​​назревающие во многих обществах беспорядки, кристаллизовалась политическая решимость обеспечить Киев более тяжелым и совершенным оружием, как и объявили Вашингтон, Лондон и Париж. Обязательство включает в себя обучение украинских сил обращению с оружием в соответствии со стандартами НАТО. Президент США Джо Байден был прямолинейным: «Эта война не закончится победой России над Украиной». На вопрос, как долго граждане будут мириться с высокими ценами на бензин, он ответил: «Столько, сколько потребуется России, чтобы не победить Украину». Российский лидер Владимир Путин уменьшил приглашение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, но пригрозил ответить на любое военное подкрепление в этих странах.

Союзники НАТО использовали последний день ежегодного саммита Альянса, чтобы передать послание о непреклонной поддержке Украины, поскольку российское вторжение продолжается уже пятый месяц, в течение нескольких недель преуспевая на востоке Донбасса и вызывая серьезные глобальные потрясения, особенно с точки зрения эскалации. в пищу. Столкнувшись с военными трудностями на местах и ​​назревающими волнениями во многих обществах, несколько стран объявили об усилении поддержки Киева новой военной помощью, включая США, Великобританию и Францию.

«Эта война не закончится победой России над Украиной», – заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции, объявив, что его страна готовится направить дополнительную военную помощь на сумму около 770 млн евро. «Он будет включать в себя передовую западную систему ПВО, новые боеприпасы для системы залпового огня «Химарс» и радары для обнаружения артиллерийских орудий», — сказал Байден, уточнив, что его министр обороны Ллойд Остин встречался в середине июня в рамках Контакт групповой обороны Украины представителям п’ пятидесяти. стран, готовых оказать поддержку подвергшейся нападению. США одобрили военную помощь Киеву на сумму около 6,7 млрд евро с момента вступления Байдена в должность.

Соединенное Королевство также воспользовалось саммитом, чтобы объявить в среду о доставке дополнительной помощи на сумму 1 160 миллионов евро, которая будет включать в себя средства противовоздушной обороны, беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей пресс-конференции, что Париж отправит еще шесть артиллерийских систем Caesar в дополнение к 12. Цезари имеют радиус действия до 50 километров.

Объявления накладываются друг на друга, а доставка часто сталкивается с трудом и проходит гораздо менее гладко, чем общение. Но на саммите выкристаллизовалась политическая решимость обеспечить Украину более тяжелым и совершенным оружием, чем прежде. В этом смысле Североатлантический союз выразил готовность обучать украинские силы обращению с оружием.

«Уступать — значит уступать нашим принципам», — говорит Эммануэль Макрон. Все свидетельствует о затяжном конфликте с постоянными потрясениями.

по стандартам НАТО. Украинская армия использует оружие советского производства, но скудные запасы такой техники в арсеналах некоторых восточных партнеров НАТО заканчиваются.

Другим важным аспектом является возможное появление усталости от войны в западных обществах из-за побочных эффектов конфликта, отраженных в данных об инфляции, таких как данные, опубликованные в среду в Испании. Не исключено, что это выльется в усиление давления на правительства некоторых западных стран, чтобы они проектировали свое влияние ради переговорного решения.

Но лидеры как на саммите НАТО, так и на завершившемся во вторник саммите Большой семерки решительно подтвердили концепции, далекие от этой точки зрения. «Уступка — это уступка нашим принципам, — сказал Макрон, — поэтому мы будем настаивать на поддержке Украины и санкциях». «Если Украина проиграет, то проиграют демократии. Если Украина проиграет, будет сложнее утверждать, что демократия является самой эффективной моделью управления», — заявил премьер-министр Италии Марио Драги на G-7. На вопрос, как долго американским гражданам придется платить высокие цены на газ, Байден ответил: «Все, что нужно – это чтобы Россия не смогла победить Украину и не смогла выйти за пределы Украины».

И «столько, сколько потребуется» — таков был месседж «большой семерки» о готовности помочь Украине. Лидеры дали понять, что именно Киев должен решать, стоит ли.

Ирландия. «Irish Examiner», 2 июля – «Война с Россией усиливает угрозу для Ирландии»

Российское вторжение в Украину «значительно повысило» уровень опасности для безопасности Ирландии, заявил судья, наблюдающий за нашими законами о шпионаже.

Судья Чарльз Минан заявил, что существуют «очень серьезные угрозы» государству, и что эти угрозы «увеличились» за последний год.

Он неоднократно призывал к обновлению законодательства, позволяющего государственным органам получать доступ к зашифрованным сообщениям с целью борьбы с организованной преступностью и защиты государства. Он предупредил, что отказ от модернизации законов «неизбежно будет иметь серьезные последствия». Судья Минан является назначенным судьей по двум ключевым шпионским полномочиям — перехвату телефонных звонков и почты, а также доступу к данным о трафике в частных сообщениях.

Эти полномочия подробно описаны в Законе о перехвате почтовых пакетов и телекоммуникационных сообщений (Регулирование) 1993 г. и Законе о связи (сохранении данных) 2011 г. соответственно.

В своем годовом отчете за год, завершившемся 27 июня 2022 года, судья сообщил, что 24 июня он посетил штаб-квартиру Garda в Феникс-парке и казармы Макки Сил обороны. В этом отчете г-н Судян Минан сказал, что опасности для государства происходят как изнутри, так и извне, добавив: «Русское вторжение в Украину значительно повысило уровень опасности и угрозы безопасности государства».

Он не стал описывать основу для этой оценки, но сказал, что ему были переданы все файлы относительно приложений для перехвата, и он случайно выбрал файлы для тщательного изучения. «Существуют очень серьезные угрозы безопасности государства со стороны лиц или групп, организованных как внутри государства, так и за его пределами», – сказал он. «Эти угрозы увеличились в прошлом году».

Судья заявил, что положения 1993 года «серьезно устарели», поскольку определение «телекоммуникационного сообщения» основывается на значении, содержащемся в законодательстве от 1983 года.

«Хотя эти перехваты все еще используются, для борьбы с преступностью и защиты безопасности государства необходимо, чтобы в законе была предусмотрена возможность доступа к передаче данных в зашифрованном виде», — сказал он. Гражданские права группы утверждают, что прослушивание зашифрованных сообщений нарушает права ЕС на неприкосновенность частной жизни и подвергает сомнению техническую возможность перехвата зашифрованных сообщений. Они говорят, что ордера на прослушивание выдает министр юстиции, а не независимый орган. Судья Минан сказал: «Обновление законодательства, которое предусматривает это, срочно необходимо и давно назрело. Непринятие такого законодательства будет неизбежно иметь серьезные последствия для безопасности государства». Он также сказал, что юридический тупик, связанный с хранением и доступом к коммуникационным данным в соответствии с Законом 2011 года, «необходимо решить».

Министерство юстиции спешит принять законопроект о хранении данных после решения Европейского суда по делу Грэма Дваера о том, что всеобщее хранение и доступ к данным для расследования серьезных преступлений нарушают законы ЕС. Представитель сказал, что департамент работает над обновлением законодательной базы, чтобы отразить технические разработки с 1993 года.

Литва. «KD» — «Украинка София: У меня нет информации о мужчине»

Вырвавшись из ада войны на восьмом месяце беременности, украинка София рожала в Каунасе не сама – за родами сына по телефону наблюдал ее муж, сейчас в плену. Женщина живет надеждой.

Нидерланды. «fd. weekend» – «Российские киберпреступники управляют сложной компанией на миллиард долларов»

Жертвой утечки этой весны стала печально известная группа криминальных хакеров.

В результате обмен сообщениями между лидерами группы находится в открытом доступе.

Банда оказывается гораздо больше, лучше организована и прибыльнее, чем ожидалось.

Киберпреступники, которые требуют деньги у компаний, грабя или блокируя их компьютеры, действуют более профессионально, чем ожидалось. Печально известная российская банда Conti импортирует передовые западные технологии и имеет исследовательский отдел, который тестирует новые методы атак, как показывают просочившиеся данные.

У россиян есть все необходимое, чтобы в ближайшие годы нанести ущерб на миллиарды долларов. Организации постоянно взламываются с помощью так называемых программ-требователей и требуют украденную информацию. Буквально на этой неделе компьютеры зоопарка Артис подверглись атаке, которая, кроме прочего, заблокировала онлайн-продажу билетов. Хакеры требуют 1 миллион долларов в крипто-монетах, чтобы выпустить компьютеры.

Conti превращается в транснациональную компанию с собственными офисами и десятками штатных сотрудников. Преступники постоянно инвестируют в эффективность и инновацию продуктов. Тем более что в Украине война, главари банд явно сотрудничают с российскими спецслужбами.

Сила группы очевидна из внутренних просочившихся вскоре после российского вторжения в Украину сообщений. Эксперты из компаний, занимающихся кибербезопасностью, проанализировали эти Contileaks и пришли к такому же выводу: хакерская группа гораздо более иерархична и профессионально организована, чем предполагалось. Это одна из причин чрезвычайной эффективности Conti.

«Я не знал, что они настолько хорошо организованы», — сказал Пим Таккенберг, директор фирмы по кибербезопасности Northwave, регулярно договаривающийся с Conti о выплате выкупа от имени клиентов. «Conti – это вершина профессионализма», – говорит Джон Фоккер, глава отдела угроз

информация от Trellix. «У них есть большие группы в платежной ведомости, они инвестируют в системы нападения, у них есть цепочка подчинения».

Contileaks показывают, что преступники используют западные технологии. К примеру, Conti купила передовое оборудование безопасности SonicWall, чтобы улучшить собственное программное обеспечение для атак. Группа также размещает объявления о поиске технического персонала на российской торговой площадке Avito.

Половина преступных доходов инвестируется в организации, считают эксперты. Conti использует сложную торговлю

чтобы избежать санкций против России, а также иностранных спецслужб. Например, базирующаяся во Франции компания покупает Carbon Black, специальное программное обеспечение для защиты от хакеров.

Лидеры группы, использующие кодовые имена Стерна и Манго, обсуждают между собой долгосрочную стратегию. Группа хотела бы создать свою социальную платформу. Дважды они уже предлагали на существующих российских форумах, но безуспешно. Беренд Баардсе, эксперт охранной компании Eye Security говорит, что они хотят подключить миллион участников по всему миру, возможно, для найма новых сотрудников.

Согласно прошедшим разговорам, у группы также есть ранние планы на собственный блокчейн. Эта система цифрового шифрования позволит им проверять личность и репутацию членов банды, регистрируемых в цифровом виде. Собственная цифровая валюта также является предметом обсуждения. Группа искала экспертов на криминальных форумах для продвижения такой монеты, в частности за счет поднятия ее в результатах поиска Google.

«У нас пока нет доказательств того, что эта монета существует», – сказал Кристо Батчер, глава отдела анализа угроз в Fox IT. «Это показывает, что преступники имеют большие амбиции не только использовать криптовалюты, но и сами разрабатывать и запускать их».

Заработная плата более восьмидесяти сотрудников Conti выплачивается два фиксированных дня в месяц. В один день выплаты жалованья в июне 2021 года 73 147 долларов (69 705 евро) будут переведены в биткойнах. Это соответствует средней месячной зарплате более 1800 долларов на одного работника. Среднемесячная брутто-зарплата в России составляет 996 долларов.

Оценки доходов Conti исчисляются сотнями миллионов долларов, исходя из транзакций с биткойнами, упомянутых в просочившихся документах. Ряд экспертов полагают, что объем продаж в этом году превысит миллиард долларов.

Похоже, группа отключила свои серверы на неделю. Последней активностью было нападение на правительство Коста-Рики. Эксперты считают, что Conti находится в процессе смены названия и работает над разделением на новые подразделения. Мясник из Fox IT: «Это могло бы придать группе больше внимания и гибкости. Это только делает их более опасными».

Азия

Индия. «The pioneer», 2 июля – «Моди и Путин разговаривают по телефону, обсуждают Украину, двустороннюю торговлю»

Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин в пятницу обсудили проверенные временем связи между двумя странами. На переговорах фигурировал вопрос войны в Украине. Моди выступал за диалог и дипломатию, чтобы положить конец конфликту, продолжающегося в Украине.

Это было в четвертый раз, когда два лидера разговаривали по телефону с тех пор, как в феврале начался конфликт в Украине.

Лидеры двух стран рассмотрели выполнение решений, принятых в ходе визита Путина в Индию в декабре 2021 года.

Кстати, переговоры состоялись три дня спустя после того, как Моди посетил саммит G-7 в Германии, где лидеры некоторых стран обсуждали пути усиления давления на Россию для прекращения военных действий в Украине.

Индия до сих пор воздерживалась от голосования против России в Организации Объединенных Наций (ООН) и Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН).

Приводя подробности переговоров между Путиным и Моди, Министерство иностранных дел (МИД) сообщило, что два лидера обменялись идеями о том, как можно еще больше стимулировать двустороннюю торговлю сельскохозяйственными товарами, удобрениями и фармацевтической продукцией. Лидеры также обсудили глобальные вопросы, в частности, состояние международных энергетических и продовольственных рынков.

В контексте ситуации в Украине премьер-министр подтвердил давнюю позицию Индии в интересах диалога и дипломатии. Два лидера договорились поддерживать регулярные консультации по глобальным и двусторонним вопросам, говорится в сообщении МЭМ.

Впервые два лидера поговорили по телефону 24 февраля, когда начались военные действия России в Украине. Путин и Моди говорили еще дважды 2 и 7 марта.

Заголовок: «Российские ракеты убили по меньшей мере 19 человек в Одессе»

Турция. «Daily Sabah» — «Турция будет действовать должным образом, если обещания по соглашению с НАТО не будут выполнены»

Швеция и Финляндия должны выполнить обещания, данные Турции в рамках соглашения об отмене вето на их заявки на членство в НАТО, сказал президент Эрдоган на обратном пути со встречи в Мадриде, где альянс безопасности указал на положительный шаг в борьбе с терроризмом.

Соглашение, подписанное с Финляндией и Швецией об отмене вето Турции на их заявки на членство в НАТО, не является концом дела и обязывает скандинавские государства выполнять свои обещания, заявил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В разговоре с журналистами на обратном пути с важного саммита НАТО в Мадриде Эрдоган сказал, что нет необходимости спешить с ратификацией двух заявок в парламенте. По его словам, сначала Анкара должна проверить, выполняют ли они обещания, данные в рамках меморандума, в частности об экстрадиции разыскиваемых Турцией подозреваемых.

«Это должно быть известно: эти подписи не означают, что вопрос решен… Без одобрения нашего парламента это не вступает в силу. Так что не надо спешить», — сказал Эрдоган. «Мяч сейчас на их стороне. Швеция и Финляндия в настоящее время не являются членами НАТО. Когда есть какая-то ошибка, у нас уже есть неоспоримые документы, и мы сделаем то, что необходимо», — добавил он.

Заголовок: «Русские ракеты убили 19 человек под Одессой после отступления со Змеиного острова»

Япония. «The Japan Times», 1 июля – «НАТО становится смелее, поскольку Запад противостоит России и Китаю».

Столкнувшись с новой агрессией России, лидеры НАТО в среду очертили всеобщее новое мощное видение, в котором Москва названа главным военным противником альянса, но также впервые объявлен стратегическим «вызовом» Китая.

Это был фундаментальный сдвиг для альянса, зародившийся в годы холодной войны, но пришедший к тому, чтобы рассматривать постсоветскую Россию как потенциального союзника и вообще не сосредотачиваться на Китае.

Но это было до 24 февраля, когда русские войска ринулись через границу в Украину, а китайские лидеры демонстративно не присоединились к глобальному осуждению.

«Углубление стратегического партнерства между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок, основанный на правилах, противоречат нашим ценностям и интересам», — заявили лидеры НАТО в новом заявлении о миссии, опубликованном во время их саммита в Мадриде.

Это заявление было сделано в тот день, когда чиновник американской разведки заявил, что победа в Украине еще не в руках России, обе стороны заявили, что обменяли более 200 военнопленных, а украинский чиновник сказал: «Везде идут бои».

На завершающемся в четверг саммите в Мадриде президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО попытались ответить на возрождающуюся воинственную Россию президента Владимира Путина. Непосредственно перед публикацией программного заявления они направили официальные приглашения в до сих пор не присоединившиеся члены скандинавских стран Финляндии и Швеции, проложив путь к самому значительному расширению НАТО более чем за десятилетия.

«В момент, когда Путин разрушил мир в Европе и напал на самые принципы, основанного на правилах порядка, США и наших союзников – мы собираемся активизироваться», – сказал Байден. «Мы активизируемся».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что тысячи новых военнослужащих будут развернуты в восьми странах на восточном фланге НАТО. И Байден сказал, что Вашингтон разместит штаб армейского гарнизона и батальон полевой поддержки в Польше, первые силы США, постоянно находящиеся на восточном фланге НАТО.

Китай холодно отреагировал на новые шаги НАТО.

«Мы выступаем против определенных элементов, выступающих за участие НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе или азиатско-тихоокеанскую версию НАТО, основанную на военном союзе, – заявил посол Китая в ООН Чжан Цзюнь. — Устаревший сценарий холодной войны не должен воспроизвести в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Азиатско-Тихоокеанском регионе нельзя допустить беспорядков в разных частях света».

Со своей стороны Путин сосредоточил свое внимание на Центральной Азии, куда он наведывался, чтобы заручиться поддержкой для Москвы, что особенно важно сейчас, когда Запад сделал все возможное, чтобы превратить Россию в нацию-изгоя.

ОАЕ. The National — Байден говорит, что США будут поддерживать борьбу Украины столько, сколько потребуется.

«Khaleej Times» – «$380 вероятная цена на нефть, если Россия прекратит ее поставки»

Путин имеет экономическую силу, чтобы отомстить G-7, если цена на российскую нефть будет установлена ​​в попытке закрутить гайки по России.

Но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, страна может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей, не нанося чрезмерный ущерб экономике, написали в записке для клиентов аналитики, в частности Наташа Канева, глава отдела глобальной сырьевой стратегии jPM.

Однако для большинства остального мира результаты могут быть катастрофическими. Аналитики пишут что сокращение ежедневных поставок на 3 миллиона баррелей подтолкнет базовые цены на лондонскую нефть до 190 долларов, в то время как в худшем случае 5 миллионов могут означать «стратосферные» 380 долларов за нефть, пишут аналитики, согласно Bloomberg.

«Самый очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может принять ответные меры, сократив экспорт, чтобы причинить боль Запада», — написали они.

США

«NYT» – «В боях на фронте гибнут плохо подготовленные добровольцы»

Украина. Юрий Брюхал, электрик по специальности, не играл особо опасной роли, когда он ушел добровольцем в силы территориальной обороны Украины в начале войны. Ему поручили доставлять товары и обслуживать контрольно-пропускной пункт в относительной безопасности его сонного села.

Несколькими неделями позже его подразделение передислоцировалось из его дома на западе для фронтового боя на востоке Украины, в центре ожесточенных боев с российскими войсками. Он был убит 10 июня.

Андрей Вертеев, работавший в бакалейном магазине в селе, первые месяцы войны провел после работы, охраняя небольшую эстакаду, а ночью возвращаясь домой к жене и дочери. Затем он тоже вызвался отправиться на восток. Он погиб в бою в Луганске, всего за несколько недель до Брюхаля.

Их смерть показала, насколько война коснулась каждой общины по всей стране, даже находящиеся далеко от фронта. Это также подчеркнуло риски, с которыми сталкиваются добровольцы с ограниченной подготовкой, которые все чаще направляются в такие битвы, которые являются испытанием даже для опытных солдат.

«WP» — «Поставляемая США система вооружения меняет силы на передовой»

Главное оружие в арсенале Украины проехало по грунтовой дороге, не замеченной ни на одной карте, вдоль поля с подсолнечниками, прежде чем военные припарковали ее между деревьями — ветвями, защищающими ее от российских беспилотников, которые, несомненно, охотятся на нее.

Высокомобильная артиллерийская ракетная система M142, широко известная как HIMARS, является одной из четырех ракет, получивших украинцы в прошлом месяце от Соединенных Штатов в рамках пакета военной помощи на сумму 700 миллионов долларов. Откомандированные к этому солдаты уже украсили интерьер изображением полураздетой женщины, освежителем воздуха и четками. На внешней стороне нанесены трафаретом три маленьких черных черепа – по одному на каждую успешно пораженную цель.

«На самом деле их шесть», — сказал начальник этой системы, чей позывной «Кузя». «У нас просто еще не было возможности добавить остальных троих».

После общественного недовольства по поводу задержек Запада в передаче обещанного тяжелого вооружения, особенно реактивных систем залпового огня, таких как HIMARS, украинцы быстро запустили свое новое оборудование более чем через четыре месяца после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

Кузя и его товарищи заявили, что их цели пока сосредоточены на российских командных пунктах – складах, где размещались вражеские офицеры и вооружения.

Украинские официальные лица говорят, что новая западная техника уже приносит пользу на поле боя — свидетельство о важности постоянной помощи в области безопасности и болезненной стоимости медленных поставок, поскольку российские военные медленно расширяют свой контроль в Украине. восточный регион Донбасса. Сообщается, что в четверг артиллерийские удары французских самоходных гаубиц, дислоцированных в портовом городе Одесса, заставили россиян уйти со стратегически важного острова Змеиный в Черном море.

HIMARS является самой передовой системой, предоставленной США, и имеет наибольшую дальность действия наземных вооружений Украины, почти 50 миль, что позволяет ее силам точно поражать российские военные цели, не подвергая опасности собственное гражданское население на оккупированных территориях. Украина просила апоны около двух месяцев

Подпись под фото: «По словам украинских военных, подразделение HIMARS имеет наибольшую дальность стрельбы из наземных вооружений Украины и точность до одного ярда».

Канада. «The Global and Mail» — «Раненый в Украине канадец пытается собрать средства, чтобы вернуться домой»

Канадский военный ветеран, служивший в Боснии и Афганистане, прежде чем добровольно воевать за Украину, проведет День Канады, лежа с тяжелым ранением в больнице, надеясь, что онлайн-кампания соберет достаточно денег, чтобы заплатить за его эвакуацию домой в Оттаву.

JT, как известный 50-летний кадровый военный, избежал серьезных травм благодаря двум поездкам на Балканы и четырем в Афганистан, где он служил в Кабуле и Кандагаре. Но 15 мая его успех окончился.

Его отряд из 12 иностранных добровольцев, получивший прозвище «Росомахи», выполнял задачи в юго-восточной Запорожской области Украины, разминивая противотанковые мины, чтобы украинские войска могли продвинуться на российские позиции.

Они действовали парами. JT — специалист подразделения по разминированию — и американец двигались по лесной долине, используя самодельные крючья для захвата, чтобы убрать мины с пути запланированной украинской атаки.

Затем был звонок по радио, который навсегда изменил несколько жизней. Другой член Росомахи – ветеран армии США Стивен Забельски – коснулся растяжки и взорвал мину.

52-летний мужчина был убит на месте, став вторым американским военным, погибшим в этой войне. Еще один американец был тяжело ранен.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ