Чим кредити в МФО відрізняються від кредитів у банках

Існує безліч різних способів одержати гроші в борг, але кредитування в банках і мікрофінансових організаціях залишається найпопулярнішим.

Вибирати місце для оформлення кредиту слід, відштовхуючись від мети, для якої ці гроші призначені.

Так, оформлення позички в Інтернеті підходить, якщо потрібна невелика сума на короткий строк або для оплати товарів банківською картою.

На відміну від кредиту онлайн, стверджують на Finance.ua, кредит готівкою більш варіативний. Його можна одержати як у вигляді купюр, так і у вигляді пластикової карти, з якої можна знімати готівку.

Після того як ви оціните свої потреби, пропонуємо ознайомитися із плюсами й мінусами кожної фінансової установи.

Кредитування в банках і МФО: переваги й недоліки

І банки, і МФО працюють в Україні згідно із законодавством, у них є свої плюси й мінуси.

Так, банки можна вважати більш надійними, ніж мікрофінансові організації: одержати ліцензію від НБУ, яка потрібна для нормальної роботи банку, дуже складно. Для неї банку доводиться підтверджувати свою працездатність.

Також процентні ставки по кредитах у банках набагато менші: вони менше ризикують, оформляючи кредити. Крім цього, у банку можна одержати не тільки кредит. Є ще й кредитні карти, кредити під заставу майна, великі позики для бізнесу й багато інших послуг.

Водночас у МФО досить просто взяти кредит: анкета для договору містить набагато менше пунктів, ніж у банках, а обробка заявки займає не більше десяти хвилин. Для оформлення кредиту онлайн не потрібно надавати купу документів, як вимагає банк.

Також МФО набагато лояльніше банків: тут можна одержати кредит без поручителя, без офіційного місця роботи й із зіпсованою кредитною історією.

Однак у МФО дуже високі відсотки по кредитах. Так, ставка по кредиту в банку може бути 12% на рік, у МФО – від 600% і вище. Також слід ураховувати, що МФО дають позички на короткий строк і на маленькі суми (в основному до 20 000 грн).

У кредитування в банках теж є свої недоліки: якщо у вас немає поручителя, кредит вам навряд чи видадуть. Також вам потрібно буде зачекати якийсь час, перш ніж банк схвалить заявку на одержання кредиту.

Серед документів, які необхідно буде надати:

банку – паспорт та ІПН, довідку про доходи, документи поручителів, довідку про вищу освіту, про володіння нерухомістю або автомобілем, довідку про доходи членів родини.

МФО – паспорт та ІПН.

Висновки

Вибір установи, у якій ви будете оформляти кредит, залежить від ваших можливостей.

Кредит у банку підійде, якщо вам потрібна позичка на значну суму для великих цілей. Тут ви зможете взяти позичку на відкриття бізнесу, автомобіль або квартиру. Для постійного користування зручним фінансовим інструментом є кредитна карта.

Кредит у МФО буде корисний, якщо вам потрібна позичка на маленьку суму й ви готові повернути її за короткий строк. Слід ураховувати, що за користування мікропозикою доведеться віддати більші відсотки. Однак у такому кредиті вам найімовірніше не відмовлять, навіть якщо у вас погана кредитна історія.

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