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Новости Одессы и Одесской области

Чем опасен вирус папилломы человека?

Чем опасен вирус папилломы человека?

С развитием человечества, параллельно развивались и вирусы. Их передавали разными способами, и вот, когда на дворе уже 2019 год, то и 500 страниц не хватит, чтобы записать в них о вирусах, которые поселились на планете Земля.

Ещё в прошлом веке, люди черпали основную информацию из энциклопедии, это был аналог нынешней википедии и интернета. С каждым выпуском новых томов, добавлялись новые названия объектов, болезней, названий городов и.т.д.

И вот только в 1933 году американский вирусолог Ричард Шоуп обнаружил такой вирус как ВПЧ (вирус папилломы человека).

Вирус папилломы человека довольно распространён среди мужского и женского пола, но мы можем даже не подозревать, что заражены им! Большую часть, а именно 70% населения заражены женщины. Именно поэтому, сегодня в списке одних из самых популярных исследований в лаборатории является анализ на папилломавирус.

Проявление вируса и симптомы

После заражения ВПЧ, первые признаки проявления будут на второй или третий месяц. Спустя это время, человек может заметить на теле появление бородавок или папиллом. Зачастую они образуются в области шеи, глаз, в подмышечной части тела, а также на руках. Помимо папиллом можно обнаружить и кондиломы, но кондиломы появляются часто в области паха. Мужчины могут заметить их на половом члене, а женщины на половых губах. Но у женщин, помимо видимых частей тела, кондиломы могут быть и внутри – на шейке матки или даже на мочевом пузыре. Мы сразу хотим успокоить читателя, ведь даже если в вашем анализе и нашли онкогенные папилломы, то это ещё не значит, что у вас рак. Основными симптомами ВПЧ являются:

  • Боль в ногах, пояснице или тазе;
  • Нерегулярные менструальные циклы;
  • Снижение массы тела, ухудшение аппетита;
  • Быстрая утомляемость организма;
  • Неприятные выделения из влагалища со специфическим запахом.

Какие методы лечения ВПЧ?

Вакцинацию от ВПЧ начали разрабатывать ещё в 1980-х годах. С того времени были сделаны большие успехи в лечении, а полученные результаты подтвердили их безвредность. Сегодня существует 3 типа вакцинации, но, увы, ни одна из них не способна на 100% излечить человека от ВПЧ. Есть и интерфероны, способные уменьшить количество папиллом на теле, но главной методикой удаления бородавок и кондилом является хирургическое или химическое вмешательство. Можно также сделать скрининг. Этот тест дает результаты даже на подозрение к расположению к раковому состоянию и у тех девушек, которые не ощущают никаких симптомов.

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