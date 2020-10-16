«Человек с улицы Тираспольской» и его сын: династия одесских художников

Осеннее буйство красок сродни сочной палитре южнорусской школы, родившейся, как известно, в Одессе. И в нашем городе живопись «прописана» навсегда. Лучшее доказательство – династии удивительно талантливых художников. Так, «наследником по прямой» легенды Одессы Юрия Коваленко стал его сын Андрей. О творческо-семейном тандеме, узнавала корреспондент «Одесской жизни».

Человек с улицы Тираспольской

Художником Юрий Коваленко был самым свободным и самым настоящим, вспоминают его друзья. К регалиям и званиям не стремился. Хотя сегодня фасад дома на улице Тираспольской, где он жил, украшает мемориальная доска. Из жизни Юрий Коваленко ушел 16 лет назад. Но его творчество выдержало испытание временем.

Народным художником Юрий Коваленко был по сути своей. Щедро выплескивал на холст, бумагу, картон – любую «горизонталь» – свою мифологию мира. Колоритную, добрую, мудрую, лукавую.

Человек-праздник, человек-карнавал – таким вспоминают Юрия Коваленко те, кому посчастливилось с ним общаться. Ведь был он не только талантливым художником, но и замечательным актером, рассказчиком, писателем, педагогом.

– Он учил нас творчеству, – вспоминают ученики Коваленко, студенты «грековки» уже далеких 70-х, – умению увидеть в обычном предмете то, что «приклеит» тебя к нему. Образ ведь может родиться только при условии очень сильного чувства.

«Сказка сказок» Юрия Коваленко

– Получив образование театрального художника, он был известен как художник-декоратор. И стал сам себе режиссером, представив свой театр в своих картинах, где главные герои – он и близкие ему люди, – рассказывает искусствовед Ольга Тарасенко.

И действительно, нарисованные им города, где обитают лукавые кариатиды, похожи на декорации к театральному действу.

Творчеству художника не хочется навешивать ярлыки. Сегодня оно видится «сказкой сказок», эпосом народной жизни: от истоков – с их простыми и вечными символами, до современности – с ее круговоротом суеты. Но на работах художника – живые люди: множество разных лиц, характеров, историй.

Родом из детства

Прокладывать свой путь в живописи, не останавливаясь на достигнутом, художник Юрий Коваленко завещал сыну Андрею.

– Юрий Коваленко невероятно трепетно относился к первым попыткам Андрея что-либо самостоятельно творчески делать, – воспоминает близко знавший художника искусствовед Виталий Абрамов. – Своего сына он изобразил на многих своих работах. Это была одна из его фундаментальных тем. Немногие художники посвящают такое огромное количество произведений живописи и графики своим детям. И, может быть, сегодня, откуда-то издалека наблюдая за творчеством Андрея, он видит, что его ожидания оправдались.

О футболе и автодорожном техникуме

– Я не становился художником. Как родился – сразу же был им. Потому что художниками у меня были папа и мама – Светлана Сергеевна Коваленко. Она преподавала в художественном училище имени Грекова: писала, рисовала, лепила. Так что выбора не было – и я очень рад, что именно так получилось, – рассказал Андрей Коваленко. – Правда, до 15 лет меня в основном увлекали футбол и музыка. Отец шутил: «В автодорожный техникум тебя отфутболю». А потом поступил в «грековку».

В художественном училище, по словам Андрея, ему преподавали пять профессоров. Но первыми своими учителями считает маму с папой. И в ранних его работах – отчетливое влияние отца.

– Конечно, я искал свой путь, как слепой котенок, который только родился и интуитивно ищет источник жизни, – поделился Андрей. – А для меня жизнь – это творчество.

Первый критик – жена

Сегодня работы Андрея Коваленко невозможно спутать с работами других художников. В его картинах столько солнца и экспрессии, что, глядя на них, можно смело утверждать: если существует ген таланта, то «человек с улицы Тираспольской» передал его своему сыну.

– С каким настроением проснусь, то и буду делать сегодня. Ведь засыпая, мы умираем, а просыпаясь – рождаемся вновь, – считает Андрей. – Пока не напишу работу – не успокоюсь. Стараюсь работать на одном дыхании.

Написав, работу показывает супруге. Именно она – первый зритель, первый критик Андрея.

– Важно, чтобы работа была на максимуме звучания – мощная, крепкая, чтобы было внутреннее чувство: это – я. Стараюсь то, что делаю, через себя пропускать – делать честно, искренне. Если зритель это ощущает, видит, чувствует в унисон с тобой – замечательно. Для художника очень важен диалог со зрителем, – убежден мастер. – Это и есть его настоящее предназначение.

О сказочных котах, серебряных рыбах и старых дворах

Хотя по-прежнему радуют в работах Андрея сказочные котищи с умопомрачительными радужными усами, сегодня он, в первую очередь, художник родного города. И его взгляд на Одессу – гротескный и ироничный – все же полон любви к ее улицам, скверам и дворам, теплоты к его обитателям.

Картины Андрея населены удивительными персонажами. И рыбак с плотным серебром рыб, кажется, вобрал в себя извечные солнце, зелень, море. А вот одесские дворики и переулки на картинах Андрея – немного игрушечные, с массой пестрых, милых сердцу подробностей. Потому его работы порой напоминают иллюстрации к какой-то очень интересной, захватывающей, яркой книге. Книге жизни, которую он пишет для себя и для своих зрителей, также навсегда влюбленных в Одессу.

Фото иллюстрационные