Бытовые услуги и ремонт техники в Одессе в условиях карантина

Что делать если что-то вышло из строя, куда обращаться за помощью? «Одесская жизнь» подготовила перечень мастерских и сервисных центров, которые продолжают работу, и с помощью которых вы можете решить проблемы с ремонтом и обслуживанием техники, чисткой одежды, ковров и мебели.
В период карантинного режима, призванного ограничить распространение заражения коронавирусом COVID-19, значительная часть одесских предприятий и организаций перешла на так называемый удаленный режим работы. Ряд сервисных и ремонтных предприятий вообще временно прекратил работу. Однако одесситы по-прежнему пользуются бытовой техникой, компьютерами, телефонами, многим людям преклонного возраста необходимо иметь всегда под рукой исправный тонометр. Хуже всего, что вся эта техника, устройства и приборы ни к какую не считаются с условиями карантина и продолжают ломаться. А услуги по профессиональной чистке одежды, ковров и мебели стали даже более востребованы, чем до введения карантинного режима.
Сервисный центр по ремонту бытовой техники «Одесса-Ремонт»
«Одесса-Ремонт» – это современная мастерская по ремонту бытовой техники с отличной репутацией. Здесь с гарантией починят любую бытовую технику.
Если вам нужно отремонтировать стиральную машину или холодильник, вызывайте мастера на дом – это избавит вас от многих хлопот. В зависимости от марки техники, специалист сразу привезет необходимые комплектующие. Габаритные или тяжелые детали доставят дополнительно.
Вышли из строя духовой шкаф, электро- или газовая плита, бойлер, колонка или котел? Специалисты «Одесса-ремонт» помогут и с этими поломками. А вот микроволновые печи, пылесосы, кофемашины восстановят в мастерской.
Все работы производятся опытными мастерами качественно, быстро и недорого, используя только новые детали, а не восстанавливая старые.
- Специализация: Ремонт бытовой техники как на дому, так и в стационарной мастерской.
- Предварительная консультация: Вы всегда ее можете получить по телефону. Заявку на бесплатный выезд мастера и диагностику поломки на можно оставить сайте компании.
- Меры безопасности в условиях карантина: Все мастера приезжают после поверки температуры. В масках, перчатках и бахилах
- Адрес: г. Одесса, ул. Косвенная, 55
- Часы работы: 8.00-20.00, без выходных
- Телефон: (048)706-15-88, (067)883-65-37, (099)116-01-29
- Сайт: odessa-remont.com.ua
- Мессенджеры: Вайбер, Телеграмм, Ватцап +380957902630
Одесская химчистка «CleanUp»
«CleanUp» – одно из лучших предприятий по профессиональной чистке одежды. Их миссия – продлить жизнь вашей одежды по оптимальной цене.
Почему именно они? Потому, что у них есть ряд неоспоримых преимуществ:
- Современное итальянское оборудование и итальянские чистящие средства;
- Профессиональная команда мастеров-технологов;
- Безопасная органическая чистка;
- Клиентоориентированность и индивидуальный подход;
- Система лояльности, постоянные акции и привилегии;
- Удобный сервис информирования и многое другое.
Кроме того, вы можете заказать химчистку одежды прямо из дома. Курьер компании приедет и заберет ваши вещи в удобное для вас время.
Специализация:
- Химчистка и аквачистка одежды
- Органическая чистка
- Индивидуальная стирка
- Покраска одежды
- Ремонт обуви
- Химчистка ковров
Предварительная консультация. Все клиенты могут проконсультироваться онлайн у специалиста, и получить предварительный ответ по стоимости услуги. Что для этого необходимо:
- Сделать фото бирки.
- Сделать фото вещи.
- Сделать фото проблемного участка.
- Отправить это по номеру телефона: 093 505 66 29.
Или можете просто позвонить и проконсультироваться. Консультация бесплатная.
- Специальные предложения: Сделан бесплатный выездной сервис на период карантина с сохранением индивидуальных скидок! Приедут, заберут, почистят, привезут Вашу одежду.
- Меры безопасности в условиях карантина: Выездной специалист и все сотрудники обеспечены всем необходим для безопасного забора вещей (маска, перчатки, антисептики и др.). В цеху вещи проходят предварительную кварцевую обработку и дезинфекцию.
- Адрес: г .Одесса, ул. Раскидайловская, 3
- Часы работы: 08:00-19:00, Пн-сб, Вс выходной
- Телефон: 093 505 66 29
- Сайт: clean-up.com.ua
- Социальные сети: Instagram; Facebook
N-Service, сервисный центр
Качественный ремонт любой электроники!
Люди ошибочно думают, что профессия компьютерщика простая, не требующих навыков. Но, она требует профессиональных знаний, опыта работы и соответствующего образования. Сотрудники N-Service – именно такие мастера!
Всегда качественно и ответственно подходят к ремонту всей электроники. Это принцип компании. В сервисном центре вы всегда можете провести профессиональную диагностику вашего устройства и ремонт. Работают быстро. Срочная диагностика и ремонт любой электроники в сжатые сроки. Плюс идеальное соотношения цены и качества услуг.
На период карантина отменили выезд на дом. Но сервисные центры теперь открыты ежедневно.
- Специализация: Ремонт мобильных телефонов, электроники. Электрических транспортных средствх. Продажа аксессуаров.
- Предварительная консультация: Есть, причем бесплатная.
- Специальные предложения: Индивидуальная система скидок.
- Меры безопасности в условиях карантина: Работа проводиться строго на вынос. Ремонт производиться в кротчайшие сроки.
- Адрес: г. Одесса,
- ул. Люстдорфская дорога, 121/3 — Aspor_N-Service,
- ул. Академика Королева, 51 — Mobile.com_N-Service
- Часы работы: с 10.00 до 19.00 без выходных.
- Телефон: +38 067 924-49-33
- E-mail: nivapgt@gmail.com,
- Социальные сети: Instagram: servise_odessa
Магазин «Медтехника»
Если у вас поломался тонометр опытные мастера отремонтируют его быстро и профессионально.
В магазине представлен широкий ассортимент товаров для здоровья: тонометры, бандажи, компрессионный трикотаж, костыли, ходунки, медицинская одежда и др. Так же здесь можно приобрести маски, респираторы и антисептики, которые сегодня просто необходимы для нас с вами.
- Направления работы: Ремонт тонометров. Продажа медицинских товаров. Маски, респираторы, антисептики.
- Меры безопасности в условиях карантина: В магазине предусмотрены все меры защиты от Covid19. Два раза в день кварцуется помещение, вход не больше 2-х людей. Консультант работает в маске и перчатках, используя после каждого клиента антисептик.
- Адреса в Одессе, время работы и телефоны – специальный график, который действует на период карантина:
- ул. Ак. Филатова, 43, с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, пн-вс. Тел. 093-989-69-58
- пр-т Добровольского, 89, с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, пн-сб, воскресенье – выходной. Тел.: 099-003-71-32, 068 375-81-09
- ул. Фонтанская дорога, 16Б, с 9.00 до 16.00, кварцевание – с 12.30 до 13.00, пн-вс. Тел. (048) 796-96-03
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