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Новости Одессы и Одесской области

Бытовые услуги и ремонт техники в Одессе в условиях карантина

Бытовые услуги и ремонт техники в Одессе в условиях карантина

Что делать если что-то вышло из строя, куда обращаться за помощью? «Одесская жизнь» подготовила перечень мастерских и сервисных центров, которые продолжают работу, и с помощью которых вы можете решить проблемы с ремонтом и обслуживанием техники, чисткой одежды, ковров и мебели.

В период карантинного режима, призванного ограничить распространение заражения коронавирусом COVID-19, значительная часть одесских предприятий и организаций перешла на так называемый удаленный режим работы. Ряд сервисных и ремонтных предприятий вообще временно прекратил работу. Однако одесситы по-прежнему пользуются бытовой техникой, компьютерами, телефонами, многим людям преклонного возраста необходимо иметь всегда под рукой исправный тонометр. Хуже всего, что вся эта техника, устройства и приборы ни к какую не считаются с условиями карантина и продолжают ломаться. А услуги по профессиональной чистке одежды, ковров и мебели стали даже более востребованы, чем до введения карантинного режима.

Сервисный центр по ремонту бытовой техники «Одесса-Ремонт»

Сервисный центр «Одесса-Ремонт»«Одесса-Ремонт» – это современная мастерская по ремонту бытовой техники с отличной репутацией. Здесь с гарантией починят любую бытовую технику.

Если вам нужно отремонтировать стиральную машину или холодильник, вызывайте мастера на дом – это избавит вас от многих хлопот. В зависимости от марки техники, специалист сразу привезет необходимые комплектующие. Габаритные или тяжелые детали доставят дополнительно.

Вышли из строя духовой шкаф, электро- или газовая плита, бойлер, колонка или котел? Специалисты «Одесса-ремонт» помогут и с этими поломками. А вот микроволновые печи, пылесосы, кофемашины восстановят в мастерской.

Сервисный центр «Одесса-Ремонт»

Все работы производятся опытными мастерами качественно, быстро и недорого, используя только новые детали, а не восстанавливая старые.

  • Специализация: Ремонт бытовой техники как на дому, так и в стационарной мастерской.
  • Предварительная консультация: Вы всегда ее можете получить по телефону. Заявку на бесплатный выезд мастера и диагностику поломки на можно оставить сайте компании.
  • Меры безопасности в условиях  карантина: Все мастера приезжают после поверки температуры. В масках, перчатках и бахилах
  • Адрес: г. Одесса, ул. Косвенная, 55
  • Часы работы: 8.00-20.00, без выходных
  • Телефон: (048)706-15-88, (067)883-65-37, (099)116-01-29
  • Сайт: odessa-remont.com.ua
  • Мессенджеры: Вайбер, Телеграмм, Ватцап +380957902630
Сервисный центр «Одесса-Ремонт»
Сервисный центр «Одесса-Ремонт»
Сервисный центр «Одесса-Ремонт»

 

Одесская химчистка «CleanUp»

лого «CleanUp»«CleanUp» – одно из лучших предприятий по профессиональной чистке одежды. Их миссия – продлить жизнь вашей одежды по оптимальной цене.

Почему именно они? Потому, что у них есть ряд неоспоримых преимуществ:

  • Современное итальянское оборудование  и итальянские чистящие средства;
  • Профессиональная команда мастеров-технологов;
  • Безопасная органическая чистка;
  • Клиентоориентированность и индивидуальный подход;
  • Система лояльности, постоянные акции и привилегии;
  • Удобный сервис информирования и многое другое.

Одесская химчистка «CleanUp»

Кроме того, вы можете заказать химчистку одежды  прямо из дома. Курьер компании приедет и заберет ваши вещи в удобное для вас время.

Специализация:

  • Химчистка и аквачистка одежды
  • Органическая чистка
  • Индивидуальная стирка
  • Покраска одежды
  • Ремонт обуви
  • Химчистка ковров

Предварительная консультация. Все клиенты могут проконсультироваться онлайн у специалиста, и получить предварительный ответ по стоимости услуги. Что для этого необходимо:

  1. Сделать фото бирки.
  2. Сделать фото вещи.
  3. Сделать фото проблемного участка.
  4. Отправить это по номеру телефона: 093 505 66 29.

Или можете просто позвонить и проконсультироваться. Консультация бесплатная.

  • Специальные предложения: Сделан бесплатный выездной сервис на период карантина с сохранением индивидуальных скидок! Приедут, заберут, почистят, привезут Вашу одежду.
  • Меры безопасности в условиях карантина:  Выездной специалист и все сотрудники обеспечены всем необходим для безопасного забора вещей (маска, перчатки, антисептики и др.). В цеху вещи проходят предварительную кварцевую обработку и дезинфекцию.
  • Адрес: г .Одесса, ул. Раскидайловская, 3
  • Часы работы: 08:00-19:00, Пн-сб, Вс выходной
  • Телефон: 093 505 66 29
  • Сайт: clean-up.com.ua
  • Социальные сети: Instagram; Facebook
Одесская химчистка «CleanUp»
Одесская химчистка «CleanUp»
Одесская химчистка «CleanUp»

 

N-Service, сервисный центр

Качественный ремонт любой электроники!

N-Service, сервисный центр

Люди ошибочно думают, что профессия компьютерщика простая, не требующих навыков. Но, она требует профессиональных знаний, опыта работы и соответствующего образования. Сотрудники N-Service – именно такие мастера!

Всегда качественно и ответственно подходят к ремонту всей электроники. Это принцип компании. В сервисном центре вы всегда можете провести профессиональную диагностику вашего устройства и ремонт. Работают быстро. Срочная диагностика и ремонт любой электроники в сжатые сроки. Плюс идеальное соотношения цены и качества услуг.

На период карантина отменили выезд на дом. Но сервисные центры теперь открыты ежедневно.

  • Специализация: Ремонт мобильных телефонов, электроники. Электрических транспортных средствх. Продажа аксессуаров.
  • Предварительная  консультация: Есть, причем бесплатная.
  • Специальные предложения: Индивидуальная система скидок.
  • Меры безопасности в условиях карантина:  Работа проводиться строго на вынос. Ремонт производиться в кротчайшие сроки.
  • Адрес: г. Одесса,
    • ул. Люстдорфская дорога, 121/3 — Aspor_N-Service,
    • ул. Академика Королева, 51 — Mobile.com_N-Service
  • Часы работы: с 10.00 до 19.00 без выходных.
  • Телефон: +38 067 924-49-33
  • E-mail: nivapgt@gmail.com,
  • Социальные сети: Instagram: servise_odessa

 

Магазин «Медтехника»

Магазин «Медтехника»

Если у вас поломался тонометр опытные мастера отремонтируют его быстро и профессионально.

В магазине представлен широкий ассортимент товаров для здоровья: тонометры, бандажи, компрессионный трикотаж, костыли, ходунки, медицинская одежда и др. Так же здесь можно приобрести маски, респираторы и антисептики, которые сегодня просто необходимы для нас с вами.

  • Направления работы: Ремонт тонометров. Продажа медицинских товаров. Маски, респираторы, антисептики.
  • Меры безопасности в условиях  карантина: В магазине предусмотрены все меры защиты от Covid19. Два раза в день кварцуется помещение, вход не больше 2-х людей. Консультант работает в маске и перчатках, используя после каждого клиента антисептик.
  • Адреса в Одессе, время работы и телефоны – специальный график, который действует на период карантина:
    1. ул. Ак. Филатова, 43,  с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, пн-вс. Тел. 093-989-69-58
    2. пр-т Добровольского, 89,  с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, пн-сб, воскресенье – выходной. Тел.: 099-003-71-32, 068 375-81-09
    3. ул. Фонтанская дорога, 16Б,  с 9.00 до 16.00, кварцевание – с 12.30 до 13.00, пн-вс. Тел. (048) 796-96-03

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