Бизнес идеи: ТОП-10 интересных советов для тех, кто лишился работы из-за карантина

В связи с национальным карантином из-за коронавирусной инфекции некоторая часть украинцев лишилась рабочего места. Пока горожане на самоизоляции, можно провести время с пользой и подумать, какой деятельностью заняться в дальнейшем.

Важно понимать, что карантин продлится ещё как минимум месяц. За это время профессионалом в незнакомой вам сфере не стать. Но можно совершенствовать свои навыки, набираться опыта, чтобы заняться любимым делом, которое может принести доход.

Мы предлагаем вам на рассмотрение 10 вариантов предпринимательской деятельности, которую не сложно начать:

Вышивание и продажа/пошив на заказ/хендмейд

Для тех, кому интересно, и кто знает, как пользоваться инструментами для вышивки и рукоделия есть неплохой вариант начать зарабатывать на этом. Достаточно сшить несколько вещей для показа в социальных сетях. Создавать можно не только обычную одежду, а все, что душа желает. Например, одежду для животных, полотенца, мягкие игрушки, поделки и сувениры. Чем больше фантазии вы сможете задействовать в этом деле, тем скорее вас заметят покупатели.

Оранжерея

Конечно, сначала придется потратить деньги на семена, вазоны, землю и выделить для этого место в помещении. Но цветы всегда были и будут нарасхват, особенно по праздникам. Поэтому здесь можно попытаться подгадать, когда начинать такой вид деятельности, чтобы старт принес как можно больший доход.

Пищевая продукция

Если у вас есть способности к приготовлению еды, то почему бы не готовить на заказ какие-либо блюда? Также можно наладить продажу готовых завтраков или обедов оптом, например, на предприятия. Вариант изготовления сладостей тоже не будет проигрышным. Ещё можно задуматься над хранением сезонных продуктов в морозильной камере, а зимой их продавать, сюда же можно отнести заготовку варенья и консервации.

Уход за детьми

В некоторых семьях не хватает времени на все домашние хлопоты, особенно если в доме есть ребенок. Поэтому такие родители будут искать тех, кто сможет присмотреть за малышом. Также можно организовать садик на дому, потому как не все люди доверяют няням. Для такого рода деятельности важно быть терпеливым и иметь базовые знания в некоторых науках, которые можно доходчиво передать малышам.

Выгул животных

Идеальная работа для тех, кто любит четверолапых. За один день будет не один «клиент», поэтому заработная плата тоже не малая. Однако за питомцем нужно тщательно следить и не забывать убирать за ним в парках и скверах.

Помощь с переездом

Для этой работы не нужно специальное образование, а только свободное время и достаточно физической силы и здоровья, чтобы поднимать и перемещать мебель. Рекомендуем начать указывать такие услуги в своем городе, а затем можно будет расшириться до области или соседнего города, привлекая людей в свое дело.

Садовник

Близится теплая пора года и начнут расцветать сады в городах. Не мало кому понадобится помощь в огородных вопросах. Поэтому для тех, кто разбирается в растениях и в садоводстве в целом самое время начать свою деятельность. Вспомните, как хорошо проводить время на свежем воздухе, среди цветущих зеленых насаждений в саду.

Репетиторство

Если вы сумеете разобраться с чего начать, вспомните, как обучали вас или придумаете вариант получше, то можно начать зарабатывать на частных уроках. Однако без профильного образования будет сложно найти учеников.

Фотостудия/фотосъемка/видеосъемка/монтаж видео и обработка фото.

Для реализации такого проекта понадобиться аппаратура, помещение, одежда и тематические декорации. Также можно заняться фото или видеосъемкой мероприятий на заказ. Но тут не обойтись без знания программ по фоторедактированию и видеоредактированию. Кстати, обработка материала – отдельная «тема». Поэтому можно делать что-то одно, либо выполнить все этапы работы.

Частное такси/аренда/ремонт авто

Если у вас есть свое авто, то вы можете организовать свой call-центр или просто подвозить людей в вашем населенном пункте. Сейчас актуально сдавать авто в аренду. А ещё, как правило, водители разбираются в автозапчастях и составляющих механизмах авто. Поэтому если у вас хорошо получается найти причину поломки и устранить ее, то можно оказывать услуги по ремонту авто.

Надеемся, что наши идеи натолкнут вас на открытие собственного бизнеса в сочетании с любимым делом!

Фото: rabotnikitv.com

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