Безопасный дом: как оборудовать жилье для пожилого человека

Даже для человека среднего возраста скользящий коврик или высокий порог могут стать причиной травмы, а пожилого человека это может привести к инвалидности. Поэтому все в доме для пенсионера должно быть продумано до мелочей. Помогут в этом советы экспертов.

Главная опасность – скользкий пол

Главное внимание в квартире нужно уделить полу. Пол должен быть ровным, но не скользким. В кухне и ванной пол лучше не выкладывать плиткой, так как если на него попадет вода, он может стать скользким. Если же пол плиточный, то его можно покрыть противоскользящими средствами – специальными лентами или обработать пропиткой, которая продается в любом магазине стройматериалов.

На полу, как в комнате, так и в остальных помещениях, не должно быть ничего лишнего, чтобы не споткнуться. Когда в доме есть животные, их миски лучше ставить подальше от прохода, так как если еда или вода попадут на пол, можно поскользнуться.

Если межкомнатные пороги в квартире выступают над полом, их хорошо выкрасить краской, которая будет светлее, чем цвет пола, чтобы их можно было заметить издалека. Если в квартире или доме имеются ступеньки, их края также нужно обозначить белой краской. Все небольшие коврики с обратной стороны должны иметь резиновую поверхность.

По статистике, 70% травм пожилые люди получают именно при пользовании туалетом или ванной, поэтому этим помещениям нужно уделить особое внимание. Кроме ковриков с резиновой подложкой, желательно, чтобы возле унитаза и ванны были прикручены дополнительные ручки. Это предохранит от падения, даже если кто-то поскользнется. По этой же причине не стоит устанавливать в доме, где живут пожилые люди, душевую кабину.

Какой должна быть обувь?

Особый «пункт риска» для пожилого человека – это обувь. Обувь для пожилого человека должна быть максимально удобной, на устойчивой подошве, без каблука и желательно без шнуровки – на липучках или резинках. Домашние тапочки предпочтительнее с задником, достаточно плотно сидящие на ноге.

Прячем провода…

С возрастом у многих людей начинает ухудшаться зрение, поэтому освещение в квартире должно быть ярким. Лучше использовать обычные лампы или «экономки» высокой мощности, а лампы дневного света – не голубого, а желтоватого оттенка, так как от него не так устают глаза. На ночь в коридоре нужно обязательно оставлять небольшой светильник. Хорошо, если он будет со светочувствительным элементом — такие лампы включаются сами, стоит только погасить свет.

Если в доме много разных электроприборов, нужно постараться сделать так, чтобы провода не путались под ногами. Самый оптимальный вариант – спрятать их в специальные короба или связать в пучок и прикрепить вдоль плинтуса. Также можно сделать несколько дополнительных розеток, чтобы провода не тянулись через всю комнату.

Не меньше внимания стоит уделить и мебели. Она должна стоять так, чтобы пожилой человек мог беспрепятственно передвигаться, не натыкаясь на нее. Лучше потратить время и силы на перестановку, чем потом лечить ушибы или переломы.

Вообще, все предметы, которыми пожилой человек часто пользуется, должны находиться на полках на высоте груди или пояса. Предметы первой необходимости – лекарства, очки, книги, газеты, телефон, часы и прочее – лучше держать в зоне беспрепятственного доступа или хранить там, где пожилой человек проводит больше времени.

…и готовим список экстренных телефонов

Для безопасности пожилого человека очень важно не ошибиться при принятии лекарств, поэтому нужно раз в два-три месяца делать ревизию аптечки. Хорошо также выяснить у врача, насколько сочетаются друг с другом имеющиеся там лекарства, просмотреть их срок годности.

Хорошо, когда в жизни все идет привычным порядком, но стоит быть готовым и к непредвиденным ситуациям. Если в доме несколько телефонных аппаратов, возле каждого должен быть прикреплен список телефонов экстренных служб. Там также должен быть телефон семейного врача или, в случае хронических заболеваний, специалиста, у которого пожилой человек наблюдается. Сам аппарат желательно ставить невысоко, чтобы человек, если вдруг упадет, мог до него дотянуться. Если есть мобильный телефон, то он должен постоянно находится при пенсионере.

Фото: kpcdn.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.