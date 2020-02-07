Без страховой цены, но по пониженному тарифу: сколько одесситы заплатят за январский газ?

Недаром у наших читателей возникает очень много вопросов к платежам за газ. Цены то и дело меняются, разделяются, и пока многие не успели разобраться, почему получили в этом месяце две платежки, цены в одной из них уже изменились. В этот раз правительство опустило стоимость голубого топлива, а также убрало ранее введенную «страховую цену». Сколько одесситы заплатят за январский газ?

Цена на газ снижена

НАК «Нафтогаз Украины» снизил оптовую январскую цену на газ для населения с 5,50 грн. за куб.м до 4,65 грн. (без учета НДС, торговой наценки поставщика, и расходов на транспортировку и распределение (доставку).

Снижение цены на газ обусловлено изменениями в формировании оптовой цены на газ для бытовых потребителей, предусмотренных Постановлением КМУ №17 от 24 января 2020 года.

Ранее Кабмин разработал программу «Гарантированной цены на газ», которая должна была действовать 4 месяца (с января до апреля 2020 включительно). Предложенная «страховая» цена была установлена на уровне 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. При этом в тариф не входила цена на услуги распределения и транспортировки газа, а также торговая надбавка поставщика. А те, кто отказались от страховой цены, платили по рыночной, которая менялась каждый месяц.

Сколько заплатят одесситы?

Отпускная цена природного газа для потребителей ООО «Одессагаз- Поставка» в январе также изменилась и составляет 5,87 грн./ 1 куб. м (с учетом НДС, наценкой и транспортировкой).

Новая цена автоматически будет действовать для всех бытовых потребителей и религиозных организаций: и тех, кто выбрал квартальную (гарантированную) цену, и для тех, кто решил платить по ежемесячной цене.

Сейчас потребители голубого топлива оплачивают газ по рыночной цене. В свою очередь, розничные цены на природный газ для населения отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также на цену в регионе влияет надбавка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

Две платежки придут в разное время

Также обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года, согласно постановлению НКРЕКП №2080 от 07.10.2019 года, в цену природного газа, поставляемого компанией «Одессагаз-Поставка» бытовым потребителям, не входит тариф на услуги распределения природного газа – компании «Одессагаз».

Оплата стоимости услуг по распределению природного газа осуществляется потребителем на расчетный счет АО «Одессагаз» на основании отдельного счета.

Так, в феврале потребитель получит два счета от ООО «Одессагаз-Поставка» и АО «Одессагаз».

Фото: imgclf.112.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!