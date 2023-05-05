Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая

Бесплатные концерты, джаз, поэзия и кино: афиша Одессы 28-30 апреля Последние выходные апреля. Насыщенные, цветущие, наполненные джазом. В апреле Одесса присоединилась к празднованию Всемирного дня джаза. Именно поэтому за месяц на разных площадках города звучала Музыка Победы. В эти выходные вы услышите джаз и парк Шевченко и в городском саду, в галереях и церквях. Присоединяйтесь к этим бесплатным событиям и впустите джаз в сердце, тогда и душа начнет петь и оживать.

А еще мы подготовили новости событий не только для одесситов, но и для жителей области. Нам радостно, что интересные бесплатные события проходят в разных городах нашей области. Не упустить самое интересное поможет наша афиша. ПОДРОБНЕЕ

Пасхальные реконструкции, бесплатные концерты и презентации: афиша Одессы 14-15 апреля В эти выходные мы будем отмечать один из самых главных праздников православия – светлый праздник Пасхи. Праздник веры, надежды, победы. Пусть в вашей жизни будет больше света и тепла. С праздником вас, с верой в Победу и надеждой на мир! ПОДРОБНЕЕ