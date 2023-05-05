Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая

Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области.
- Что: Открытие проекта Светланы Кораблевой — «пеRE:селенцы»
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 5 мая, 14:00
https://www.facebook.com/events/1446915336142103
- Что: Открытие персональной выставки картин Ольги Котовой «Родом из детства»
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 5 мая, 15:00
https://www.facebook.com/events/944557986679752/
- Что: Выставка ко Дню Матери
- Где: Торговая, 2, Галлерея Союза Художников
- Когда: 5 мая, 16:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6415791925130932&set=a.104045852972269
- Что: Лекция по случаю 123-й годовщины со Дня рождения Юрия Липы
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 5 мая, 18:30
https://www.facebook.com/events/918991105880337
- Что: Блюз на балконе
- Где: Олександровский пр-т, Перон N7
- Когда: 6 мая, 14:00
- Что: Презентация книги Дмитрия Чекалкина
- Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 6 мая, 15:00
https://www.facebook.com/events/1209041186480768/?ref=newsfeed
- Что: Концерт ко «Дню памяти и примирения»
- Где: Парк Шевченко, Ракушка
- Когда: 6 мая, 17:00
https://www.facebook.com/photo?fbid=548212940796050&set=a.235444408739573
- Что: Вечер памяти погибшим побратимам
- Где: Нежинская, 77/79 КЦ Beit Grand
- Когда: 6 мая, 18:00
https://www.facebook.com/events/2838317372965572
- Что: Концерт «Municipal Concert band»
- Где: Городской сад, Ротонда
- Когда: 7 мая, 14:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=705495151577366&set=a.496588209134729
События в области
- Что: Практическая лекция «Искусственный интеллект и нейросети»
- Где: Арциз, Общественная библиотека
- Когда: 5 мая, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1778850232529523&set=gm.1641069443033794&idorvanity=386069978533753
- Что: Бесплатный кинопоказ документального кино «И каждая река»
- Где: Черноморск, Дворец культуры
- Когда: 5 мая, 15:00
https://www.facebook.com/events/1162992521049600
- Что: Показ х/ф “Из соображений совести”
- Где: Балта, к-р “Родина”
- Когда: 6 мая, 19:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=715504090579904&set=gm.6503977792953731&idorvanity=1351508394867389
- Что: Благотворительная ярмарка
- Где: Беляевка, Площадь перед ДК
- Когда: 7 мая, 08:00
https://www.facebook.com/BilyayivkaCity/photos/6278368712222331