Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая

Бесплатные выставки, лекции, концерты и кино: афиша Одессы 5-7 мая

Первый уикенд последнего месяца весны. Солнце пригревает так, что охото больше находиться на улице, чем в помещении. Поэтому в городе еще больше событий происходит именно на свежем воздухе. Посмотрите, что предлагается вам в эти выходные не только в Одессе, но и в области.

  • Что:  Открытие проекта Светланы Кораблевой — «пеRE:селенцы»
  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 5 мая, 14:00
    https://www.facebook.com/events/1446915336142103
  • Что: Открытие персональной выставки картин Ольги Котовой «Родом из детства»
  • Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
  • Когда: 5 мая, 15:00
    https://www.facebook.com/events/944557986679752/
  • Что: Лекция по случаю 123-й годовщины со Дня рождения Юрия Липы
  • Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
  • Когда: 5 мая, 18:30
    https://www.facebook.com/events/918991105880337
  • Что: Блюз на балконе
  • Где: Олександровский пр-т, Перон N7
  • Когда: 6 мая, 14:00

События в области

  • Что: Бесплатный кинопоказ документального кино «И каждая река»
  • Где: Черноморск, Дворец культуры
  • Когда: 5 мая, 15:00
    https://www.facebook.com/events/1162992521049600

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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