А вот на Одесскую киностудию можно приходить без регистрации. Там по средам показывают фильмы, снятые на этой славной кинофабрике. А в четверг вас ждут на концерт в Одесской консерватории.

Еще два дня будут продолжаться события фестиваль Одессе — 610. Так что, если вы интересуетесь краеведением и историей, вам — сюда.

О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.

Что: Фестиваль Одессы — 610

Где: Торговая, 2

Когда: 20 – 21 мая

Что: Творческая встреча с Олексой Резниковым

Где: Садовая, 10, Музей геноцида

Когда: 20 мая, 15:00



Что: Диалог поколений. Встреча памяти Ивана и Юрия Лип

Где: Пастера, 13, Научная библиотека

Когда: 21 мая, 12:00

Что: Мастер класс. Новая жизнь старых вещей

Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 21 мая, 12:00

Что: Показ кинофильма «Щедрое лето»

Где: Одесская киностудия

Когда: 21 мая, 15:00



Что: Урок английского

Где: Онлайн

Когда: 21 мая, 17:00



Что: Основные понятия эмоций

Где: Павла Змиенко, 10, Центр Резника

Когда: 22 мая, 12:00

Что: Концерт – экзамен

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 мая, 14:30



Что: Открытие выставки «Надо мной идет Иван Чай»

Где: Преображенская, 35а, Библиотека-филиал 1

Когда: 22 мая, 15:00

Что: Открытие выставки «Слушайте сюда!» памяти Александра Розенбойма

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 22 мая, 16:00



Что: Еврейские жетоны и амулеты в нумизматическом сборнике Одесского археологического музея

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 22 мая, 18:00

