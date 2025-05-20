А вот на Одесскую киностудию можно приходить без регистрации. Там по средам показывают фильмы, снятые на этой славной кинофабрике. А в четверг вас ждут на концерт в Одесской консерватории.
Еще два дня будут продолжаться события фестиваль Одессе — 610. Так что, если вы интересуетесь краеведением и историей, вам — сюда.
О других событиях, как всегда, читайте в нашем обзоре.
Что: Фестиваль Одессы — 610
Где: Торговая, 2
Когда: 20 – 21 мая
Что: Творческая встреча с Олексой Резниковым
Где: Садовая, 10, Музей геноцида
Когда: 20 мая, 15:00
Что: Диалог поколений. Встреча памяти Ивана и Юрия Лип
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 21 мая, 12:00
Что: Мастер класс. Новая жизнь старых вещей
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 21 мая, 12:00
Что: Показ кинофильма «Щедрое лето»
Где: Одесская киностудия
Когда: 21 мая, 15:00
Что: Урок английского
Где: Онлайн
Когда: 21 мая, 17:00
Что: Основные понятия эмоций
Где: Павла Змиенко, 10, Центр Резника
Когда: 22 мая, 12:00
Что: Концерт – экзамен
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 мая, 14:30
Что: Открытие выставки «Надо мной идет Иван Чай»
Где: Преображенская, 35а, Библиотека-филиал 1
Когда: 22 мая, 15:00
Что: Открытие выставки «Слушайте сюда!» памяти Александра Розенбойма
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 22 мая, 16:00
Что: Еврейские жетоны и амулеты в нумизматическом сборнике Одесского археологического музея
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 22 мая, 18:00