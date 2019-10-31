Бесплатные мероприятия в Одессе: ужасная ночь в Горсаду и фестиваль кино

Будущий уик-энд будет весьма познавательным — для взрослых одесситов пройдут лекции о вегетарианстве, уроки украинского языка, выставки, литературные вечера и премьеры фильмов. Старшеклассники смогут задуматься о будущей профессии, а детвора — провести каникулы в знаменитом Хогвартсе.

31 октября

Во Всемирном клубе одесситов открывается выставка «Морские пейзажи Натальи Лозы». Картины художницы продолжают давнюю традицию одесской художественной школы.

Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

В Caritas Odessa, офис 407, пройдет занятие «Українська мова. Удосконалюймося разом!».

Регистрация: https://forms.gle/oEYc2P8ZnPoKbyMJ6

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 88 /1.

Начало — в 18.00.

Одесситов приглашают в Горсад на «Ночь тыкв» — с вырезанными тыквами, в страшных костюмах и гриме.

Начало — в 19.00.

1 ноября

В Литературном музее состоится презентация альбома Евы Красновой и Анатолия Дроздовского «Старая Одесса в живописи и графике».

Адрес: ул. Ланжероновская, 2.

Начало — в 17.00.

Всемирный клуб одесситов приглашает на презентацию книги Александра Постоленко «Миру — смех!».

Адрес: ул. Маразлиевская, 7.

Начало — в 17.00.

В Eco vegan space одесситов приглашают поговорить о вегетарианстве. Гостям расскажут о веганстве, вегетарианстве и сыроедении понятным языком, о том, как это влияет на здоровье, что едят вегетарианцы и как это происходит в Украине.

Адрес: ул. Ген.Бочарова, 52.

Начало — в 19.00.

2 ноября

Юношеская библиотека Маяковского приглашает на «Каникулы с Гарри Поттером». Здесь можно будет почувствовать себя студентом Хогвартса, сварить зелье, примерить Распределяющую шляпу и собственноручно изготовить волшебную палочку.

Адрес: ул. Академика Королева, 46.

Начало — в 10.00.

В галерее Invogue откроется выставка одесской художницы Инны Хасилевой «Eden».

Адрес: ул. Екатерининская, 25.

Начало — в 18.00.

3 ноября

В Urban Music Hall начнет работу I Международный франко-украинский фестиваль короткого метра «Мост».

Адрес: ул. Ришельевская, 33.

Начало — в 14.00.

4 ноября

В «Синема Сити» состоится премьера фильма «Ukraïner. The Movie», в котором покажут оджин день из жизни Украины.

Адрес: Семафорный пер, 3.

Начало — в 17.00.

Urban Music Hall приглашает посмотреть мультфильм «Ведмедики Буні: таємниці цирку».

Бесплатный билет

Адрес: ул. Ришельевская, 33.

Начало — в 19.00.

Фото: mayak.org.ua