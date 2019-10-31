Бесплатные мероприятия в Одессе: ужасная ночь в Горсаду и фестиваль кино

Будущий уик-энд будет весьма познавательным — для взрослых одесситов пройдут лекции о вегетарианстве, уроки украинского языка, выставки, литературные вечера и премьеры фильмов. Старшеклассники смогут задуматься о будущей профессии, а детвора — провести каникулы в знаменитом Хогвартсе.
31 октября
Во Всемирном клубе одесситов открывается выставка «Морские пейзажи Натальи Лозы». Картины художницы продолжают давнюю традицию одесской художественной школы.
Адрес: ул. Маразлиевская, 7.
В Caritas Odessa, офис 407, пройдет занятие «Українська мова. Удосконалюймося разом!».
Регистрация: https://forms.gle/oEYc2P8ZnPoKbyMJ6
Адрес: ул. Пантелеймоновская, 88 /1.
Начало — в 18.00.
Одесситов приглашают в Горсад на «Ночь тыкв» — с вырезанными тыквами, в страшных костюмах и гриме.
Начало — в 19.00.
1 ноября
В Литературном музее состоится презентация альбома Евы Красновой и Анатолия Дроздовского «Старая Одесса в живописи и графике».
Адрес: ул. Ланжероновская, 2.
Начало — в 17.00.
Всемирный клуб одесситов приглашает на презентацию книги Александра Постоленко «Миру — смех!».
Адрес: ул. Маразлиевская, 7.
Начало — в 17.00.
В Eco vegan space одесситов приглашают поговорить о вегетарианстве. Гостям расскажут о веганстве, вегетарианстве и сыроедении понятным языком, о том, как это влияет на здоровье, что едят вегетарианцы и как это происходит в Украине.
Адрес: ул. Ген.Бочарова, 52.
Начало — в 19.00.
2 ноября
Юношеская библиотека Маяковского приглашает на «Каникулы с Гарри Поттером». Здесь можно будет почувствовать себя студентом Хогвартса, сварить зелье, примерить Распределяющую шляпу и собственноручно изготовить волшебную палочку.
Адрес: ул. Академика Королева, 46.
Начало — в 10.00.
В галерее Invogue откроется выставка одесской художницы Инны Хасилевой «Eden».
Адрес: ул. Екатерининская, 25.
Начало — в 18.00.
3 ноября
В Urban Music Hall начнет работу I Международный франко-украинский фестиваль короткого метра «Мост».
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 14.00.
4 ноября
В «Синема Сити» состоится премьера фильма «Ukraïner. The Movie», в котором покажут оджин день из жизни Украины.
Адрес: Семафорный пер, 3.
Начало — в 17.00.
Urban Music Hall приглашает посмотреть мультфильм «Ведмедики Буні: таємниці цирку».
Адрес: ул. Ришельевская, 33.
Начало — в 19.00.
Фото: mayak.org.ua